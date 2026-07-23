أُضيفت في: v21.7.0 تحسب هذه الدالة عدة كميات مئينية تقريبية لعينة تتكون من أعداد bfloat16 ذات فاصلة عائمة، وذلك عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. هذه الدالة مكافئة لـ
quantilesBFloat16
quantileBFloat16، لكنها تتيح حساب عدة مستويات مئينية في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile الفردية.
البنية
المعلمات
quantilesBFloat16(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات المئينات. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج قيمًا من نوع بيانات رقمي أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Array(Float64) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة مئينات bfloat16
Query
SELECT quantilesBFloat16(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesBFloat16(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,4,7] │
└────────────────────────────────────────────┘