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quantilesBFloat16

أُضيفت في: v21.7.0 تحسب هذه الدالة عدة كميات مئينية تقريبية لعينة تتكون من أعداد bfloat16 ذات فاصلة عائمة، وذلك عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. هذه الدالة مكافئة لـ quantileBFloat16، لكنها تتيح حساب عدة مستويات مئينية في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile الفردية. البنية
المعلمات
  • level — مستويات المئينات. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج قيمًا من نوع بيانات رقمي أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
القيمة المُعادة مصفوفة من المئينات التقريبية للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى مُدخلات Date وDateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array(Float64) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أمثلة حساب عدة مئينات bfloat16
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦