ترسم الدالة مُدرَّجًا تكراريًا يوضح القيم x ومعدل تكرارها y ضمن الفترة [min_x, max_x] .

طُرحت في: v21.11.0

ترسم هذه الدالة مُدرَّجًا تكراريًا للقيم x ولمعدل تكرارها y على الفترة [min_x, max_x] . ويُحسب متوسط التكرارات لجميع قيم x التي تقع ضمن الفئة نفسها، لذا ينبغي أن تكون البيانات مُجمَّعة مسبقًا. وتُتجاهل التكرارات السالبة.

إذا لم يُحدَّد فترة، فستُستخدم أصغر قيمة لـ x كبداية للفترة، وأكبر قيمة لـ x — كنهاية له. أما خلاف ذلك، فتُتجاهل القيم الواقعة خارج الفترة.

الصيغة

sparkbar(buckets[, min_x, max_x])(x, y)

الأسماء البديلة: sparkBar

المعلمات

buckets — عدد المقاطع. (U)Int*

— عدد المقاطع. min_x — اختياري. بداية الفترة. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— اختياري. بداية الفترة. أو أو max_x — اختياري. نهاية الفترة. (U)Int* أو Float* أو Decimal

الوسيطات

x — الحقل الذي يحتوي على القيم. const String

— الحقل الذي يحتوي على القيم. y — الحقل الذي يحتوي على تكرار القيم. const String

القيمة المعادة

يعيد المُدرَّج التكراري لتكرار القيم. String

أمثلة

من دون تحديد الفترة

Query CREATE TABLE spark_bar_data ( `value` Int64, `event_date` Date ) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date; INSERT INTO spark_bar_data VALUES ( 1 , '2020-01-01' ), ( 3 , '2020-01-02' ), ( 4 , '2020-01-02' ), ( - 3 , '2020-01-02' ), ( 5 , '2020-01-03' ), ( 2 , '2020-01-04' ), ( 3 , '2020-01-05' ), ( 7 , '2020-01-06' ), ( 6 , '2020-01-07' ), ( 8 , '2020-01-08' ), ( 2 , '2020-01-11' ); SELECT sparkbar( 9 )(event_date, cnt) FROM ( SELECT sum ( value ) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);

Response ┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐ │ ▂▅▂▃▆█ ▂ │ └──────────────────────────────┘

مع تحديد الفترة الزمنية

Query SELECT sparkbar( 9 , toDate( '2020-01-01' ), toDate( '2020-01-10' ))(event_date, cnt) FROM ( SELECT sum ( value ) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);