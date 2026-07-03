طُرحت في: v21.11.0 ترسم هذه الدالة مُدرَّجًا تكراريًا للقيم
sparkbar
x ولمعدل تكرارها
y على الفترة
[min_x, max_x].
ويُحسب متوسط التكرارات لجميع قيم
x التي تقع ضمن الفئة نفسها، لذا ينبغي أن تكون البيانات مُجمَّعة مسبقًا.
وتُتجاهل التكرارات السالبة.
إذا لم يُحدَّد فترة، فستُستخدم أصغر قيمة لـ
x كبداية للفترة، وأكبر قيمة لـ
x — كنهاية له.
أما خلاف ذلك، فتُتجاهل القيم الواقعة خارج الفترة.
الصيغة
الأسماء البديلة:
sparkbar(buckets[, min_x, max_x])(x, y)
sparkBar
المعلمات
buckets— عدد المقاطع.
(U)Int*
min_x— اختياري. بداية الفترة.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
max_x— اختياري. نهاية الفترة.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
x— الحقل الذي يحتوي على القيم.
const String
y— الحقل الذي يحتوي على تكرار القيم.
const String
String
أمثلة
من دون تحديد الفترة
Query
CREATE TABLE spark_bar_data (`value` Int64, `event_date` Date) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date;
INSERT INTO spark_bar_data VALUES (1,'2020-01-01'), (3,'2020-01-02'), (4,'2020-01-02'), (-3,'2020-01-02'), (5,'2020-01-03'), (2,'2020-01-04'), (3,'2020-01-05'), (7,'2020-01-06'), (6,'2020-01-07'), (8,'2020-01-08'), (2,'2020-01-11');
SELECT sparkbar(9)(event_date, cnt) FROM (SELECT sum(value) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);
مع تحديد الفترة الزمنية
Response
┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐
│ ▂▅▂▃▆█ ▂ │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt) FROM (SELECT sum(value) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);
Response
┌─sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt)─┐
│ ▂▅▂▃▇▆█ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘