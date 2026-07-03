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sparkbar

طُرحت في: v21.11.0 ترسم هذه الدالة مُدرَّجًا تكراريًا للقيم x ولمعدل تكرارها y على الفترة [min_x, max_x]. ويُحسب متوسط التكرارات لجميع قيم x التي تقع ضمن الفئة نفسها، لذا ينبغي أن تكون البيانات مُجمَّعة مسبقًا. وتُتجاهل التكرارات السالبة. إذا لم يُحدَّد فترة، فستُستخدم أصغر قيمة لـ x كبداية للفترة، وأكبر قيمة لـ x — كنهاية له. أما خلاف ذلك، فتُتجاهل القيم الواقعة خارج الفترة. الصيغة
الأسماء البديلة: sparkBar المعلمات الوسيطات
  • x — الحقل الذي يحتوي على القيم. const String
  • y — الحقل الذي يحتوي على تكرار القيم. const String
القيمة المعادة يعيد المُدرَّج التكراري لتكرار القيم. String أمثلة من دون تحديد الفترة
Query
Response
مع تحديد الفترة الزمنية
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦