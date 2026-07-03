يحسب مُدرَّجًا تكراريًا تكيفيًا. ولا يضمن نتائج دقيقة.
المُدرَّج التكراري
تستخدم الدالة A Streaming Parallel Decision Tree Algorithm. وتُعدَّل حدود فئات المُدرَّج التكراري مع ورود بيانات جديدة إلى الدالة. وفي الحالة الشائعة، لا تكون عروض الفئات متساوية. الوسيطات
histogram(number_of_bins)(values)
values — Expression يُنتج قيم الإدخال.
المعلمات
number_of_bins — الحد الأقصى لعدد الفئات في المُدرَّج التكراري. تحسب الدالة عدد الفئات تلقائيًا. وتحاول الوصول إلى العدد المحدد من الفئات، ولكن إذا تعذر ذلك، تستخدم عددًا أقل من الفئات.
القيم المُعادة
-
Array من Tuples بالتنسيق التالي:
[(lower_1, upper_1, height_1), ... (lower_N, upper_N, height_N)]
lower— الحد الأدنى للفئة.
upper— الحد الأعلى للفئة.
height— الارتفاع المحسوب للفئة.
-
SELECT histogram(5)(number + 1)
FROM (
SELECT *
FROM system.numbers
LIMIT 20
)
يمكنك عرض مُدرَّج تكراري باستخدام الدالة bar، على سبيل المثال:
┌─histogram(5)(plus(number, 1))───────────────────────────────────────────┐
│ [(1,4.5,4),(4.5,8.5,4),(8.5,12.75,4.125),(12.75,17,4.625),(17,20,3.25)] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
WITH histogram(5)(rand() % 100) AS hist
SELECT
arrayJoin(hist).3 AS height,
bar(height, 0, 6, 5) AS bar
FROM
(
SELECT *
FROM system.numbers
LIMIT 20
)
في هذه الحالة، تذكَّر أنك لا تعرف حدود فئات المُدرَّج التكراري.
┌─height─┬─bar───┐
│ 2.125 │ █▋ │
│ 3.25 │ ██▌ │
│ 5.625 │ ████▏ │
│ 5.625 │ ████▏ │
│ 3.375 │ ██▌ │
└────────┴───────┘
يتحقق مما إذا كان التسلسل يتضمن سلسلة أحداث تطابق النمط. البنية
sequenceMatch
sequenceMatch(pattern)(timestamp, cond1, cond2, ...)
الوسائط
قد تَرِد الأحداث التي تقع في الثانية نفسها ضمن التسلسل بترتيب غير محدد، مما يؤثر في النتيجة.
-
timestamp— العمود الذي يُعتبر أنه يحتوي على بيانات الوقت. أنواع البيانات المعتادة هي
Dateو
DateTime. ويمكنك أيضًا استخدام أيٍّ من أنواع بيانات UInt المدعومة.
-
cond1،
cond2— الشروط التي تصف تسلسل الأحداث. نوع البيانات:
UInt8. يمكنك تمرير ما يصل إلى 32 وسيط شرط. لا تأخذ الدالة في الحسبان إلا الأحداث الموصوفة في هذه الشروط. وإذا كان التسلسل يحتوي على بيانات غير موصوفة في أي شرط، فتتخطاها الدالة.
pattern— سلسلة النمط. راجع بنية النمط.
- 1، إذا تمت مطابقة النمط.
- 0، إذا لم تتم مطابقة النمط.
UInt8.
بنية النمط
-
(?N)— يطابق وسيطة الشرط في الموضع
N. تُرقَّم الشروط ضمن النطاق
[1, 32]. على سبيل المثال، يطابق
(?1)الوسيطة المُمرَّرة إلى المعلَمة
cond1.
-
.*— يطابق أي عدد من الأحداث. لا تحتاج إلى وسيطات شرطية لمطابقة هذا العنصر من النمط.
-
(?t operator value)— يحدّد الزمن بالثواني الذي يجب أن يفصل بين حدثين. على سبيل المثال، يطابق النمط
(?1)(?t>1800)(?2)الأحداث التي يفصل بين وقوعها أكثر من 1800 ثانية. ويمكن أن يقع بين هذين الحدثين أي عدد من الأحداث. يمكنك استخدام المعاملات
>=,
>,
<,
<=,
==.
t:
نفّذ الاستعلام:
┌─time─┬─number─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │
└──────┴────────┘
SELECT sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, number = 1, number = 2) FROM t
عثرت الدالة على سلسلة الأحداث التي يتبع فيها الرقم 2 الرقم 1. وقد تخطّت الرقم 3 الواقع بينهما، لأن هذا الرقم غير معرّف كحدث. وإذا أردنا أخذ هذا الرقم في الحسبان عند البحث عن سلسلة الأحداث الواردة في المثال، فيجب أن نضع له شرطًا.
┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2))─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, number = 1, number = 2, number = 3) FROM t
في هذه الحالة، لم تتمكن الدالة من العثور على سلسلة الأحداث المطابقة للنمط، لأن الحدث الخاص بالرقم 3 وقع بين 1 و2. ولو تحققنا في الحالة نفسها من الشرط الخاص بالرقم 4، لطابق التسلسل النمط.
┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 3))─┐
│ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, number = 1, number = 2, number = 4) FROM t
راجع أيضًا
┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 4))─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تحسب عدد سلاسل الأحداث المطابقة للنمط. تبحث الدالة في سلاسل أحداث غير متداخلة. ويبدأ البحث عن السلسلة التالية بعد مطابقة السلسلة الحالية.
sequenceCount
بناء الجملة
قد تَرِد الأحداث التي تقع في الثانية نفسها ضمن التسلسل بترتيب غير معرّف، مما يؤثر في النتيجة.
الوسيطات
sequenceCount(pattern)(timestamp, cond1, cond2, ...)
-
timestamp— العمود الذي يُعتبر أنه يحتوي على بيانات زمنية. تشمل أنواع البيانات المعتادة
Dateو
DateTime. كما يمكنك استخدام أيًّا من أنواع بيانات UInt المدعومة.
-
cond1,
cond2— شروط تصف سلسلة الأحداث. نوع البيانات:
UInt8. يمكنك تمرير ما يصل إلى 32 وسيط شرط. لا تأخذ الدالة في الحسبان إلا الأحداث الموصوفة في هذه الشروط. وإذا احتوى التسلسل على بيانات غير موصوفة في أي شرط، فتتخطّاها الدالة.
pattern— سلسلة النمط. راجع بنية النمط.
- عدد سلاسل الأحداث غير المتداخلة التي تمت مطابقتها.
UInt64.
مثال
لننظر في البيانات الموجودة في الجدول
t:
احسب عدد مرات ظهور الرقم 2 بعد الرقم 1، مع وجود أي عدد من الأرقام الأخرى بينهما:
┌─time─┬─number─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │
│ 4 │ 1 │
│ 5 │ 3 │
│ 6 │ 2 │
└──────┴────────┘
SELECT sequenceCount('(?1).*(?2)')(time, number = 1, number = 2) FROM t
┌─sequenceCount('(?1).*(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2))─┐
│ 2 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أعِد الطوابع الزمنية للأحداث لأطول سلاسل الأحداث التي طابقت النمط.
sequenceMatchEvents
الصيغة
قد تَرِد الأحداث التي تقع في الثانية نفسها ضمن التسلسل بترتيب غير محدد، مما يؤثر في النتيجة.
الوسيطات
sequenceMatchEvents(pattern)(timestamp, cond1, cond2, ...)
-
timestamp— العمود الذي يُعدّ محتويًا على بيانات الوقت. أنواع البيانات الشائعة هي
Dateو
DateTime. يمكنك أيضًا استخدام أيٍّ من أنواع بيانات UInt المدعومة.
-
cond1,
cond2— شروط تصف سلسلة الأحداث. نوع البيانات:
UInt8. يمكنك تمرير ما يصل إلى 32 وسيطة شرط. لا تأخذ الدالة في الاعتبار إلا الأحداث الموصوفة في هذه الشروط. إذا كان التسلسل يحتوي على بيانات غير موصوفة في أي شرط، فإن الدالة تتخطّاها.
pattern— سلسلة النمط. راجع بنية النمط.
- مصفوفة من الطوابع الزمنية لوسيطات الشروط المطابِقة (?N) من سلسلة الأحداث. يطابق كل موضع في المصفوفة موضع وسيطة الشرط في النمط
t:
إرجاع الطوابع الزمنية لأحداث أطول سلسلة
┌─time─┬─number─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │
│ 4 │ 1 │
│ 5 │ 3 │
│ 6 │ 2 │
└──────┴────────┘
SELECT sequenceMatchEvents('(?1).*(?2).*(?1)(?3)')(time, number = 1, number = 2, number = 4) FROM t
راجع أيضًا
┌─sequenceMatchEvents('(?1).*(?2).*(?1)(?3)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 4))─┐
│ [1,3,4] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يبحث عن سلاسل الأحداث ضمن نافذة زمنية منزلقة، ويحسب الحد الأقصى لعدد الأحداث التي تحققت في السلسلة. تعمل الدالة وفقًا للخوارزمية التالية:
windowFunnel
- تبحث الدالة عن البيانات التي تستوفي الشرط الأول في السلسلة، وتضبط عدّاد الأحداث على 1. وهذه هي اللحظة التي تبدأ فيها النافذة المنزلقة.
- إذا حدثت أحداث من السلسلة بشكل متسلسل داخل النافذة، فسيزداد العدّاد. وإذا انقطع تسلسل الأحداث، فلن يزداد العدّاد.
- إذا كانت البيانات تحتوي على عدة سلاسل أحداث بمراحل اكتمال مختلفة، فلن تُخرج الدالة إلا طول أطول سلسلة.
الوسائط
windowFunnel(window, [mode, [mode, ... ]])(timestamp, cond1, cond2, ..., condN)
timestamp— اسم العمود الذي يحتوي على الطابع الزمني. أنواع البيانات المدعومة: Date، وDateTime، وأنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأخرى (لاحظ أنه رغم أن
timestampيدعم النوع
UInt64، فإن قيمته لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى لـ Int64، وهو 2^63 - 1).
cond— الشروط أو البيانات التي تصف سلسلة الأحداث. UInt8.
window— طول النافذة المنزلقة، وهو الفاصل الزمني بين الشرط الأول والشرط الأخير. تعتمد وحدة
windowعلى
timestampنفسه وتختلف وفقًا له. ويُحدَّد ذلك باستخدام التعبير
timestamp of cond1 <= timestamp of cond2 <= ... <= timestamp of condN <= timestamp of cond1 + window.
mode— وسيط اختياري. يمكن تعيين وضع واحد أو أكثر.
'strict_deduplication'— إذا تحقق الشرط نفسه ضمن تسلسل الأحداث، فإن هذا الحدث المكرر يوقف المعالجة اللاحقة. ملاحظة: قد يعمل هذا بشكل غير متوقع إذا تحققت عدة شروط للحدث نفسه.
'strict_order'— لا يسمح بتدخل أحداث أخرى. على سبيل المثال، في الحالة
A->B->D->C، يتوقف عن العثور على
A->B->Cعند
Dويكون الحد الأقصى لمستوى الحدث هو 2.
'strict_increase'— يطبّق الشروط فقط على الأحداث ذات الطوابع الزمنية المتزايدة تصاعديًا بشكل صارم.
'strict_once'— يحتسب كل حدث مرة واحدة فقط في السلسلة حتى إذا استوفى الشرط عدة مرات.
'allow_reentry'— يتجاهل الأحداث التي تنتهك الترتيب الصارم. على سبيل المثال، في الحالة A->A->B->C، يعثر على A->B->C بتجاهل A الزائد ويكون الحد الأقصى لمستوى الحدث هو 3.
-
Integer.
مثال
حدّد ما إذا كانت فترة زمنية معينة كافية لكي يختار المستخدم هاتفًا ويشتريه مرتين من المتجر الإلكتروني.
عيّن سلسلة الأحداث التالية:
- سجّل المستخدم الدخول إلى حسابه في المتجر (
eventID = 1003).
- بحث المستخدم عن هاتف (
eventID = 1007, product = 'phone').
- قدّم المستخدم طلبًا (
eventID = 1009).
- أعاد المستخدم الطلب مرة أخرى (
eventID = 1010).
اكتشف إلى أي مرحلة استطاع المستخدم
┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐
│ 2019-01-28 │ 1 │ 2019-01-29 10:00:00 │ 1003 │ phone │
└────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘
┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐
│ 2019-01-31 │ 1 │ 2019-01-31 09:00:00 │ 1007 │ phone │
└────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘
┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐
│ 2019-01-30 │ 1 │ 2019-01-30 08:00:00 │ 1009 │ phone │
└────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘
┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐
│ 2019-02-01 │ 1 │ 2019-02-01 08:00:00 │ 1010 │ phone │
└────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘
user_id الوصول ضمن التسلسل خلال الفترة بين يناير وفبراير من عام 2019.
Query
SELECT
level,
count() AS c
FROM
(
SELECT
user_id,
windowFunnel(6048000000000000)(timestamp, eventID = 1003, eventID = 1009, eventID = 1007, eventID = 1010) AS level
FROM trend
WHERE (event_date >= '2019-01-01') AND (event_date <= '2019-02-02')
GROUP BY user_id
)
GROUP BY level
ORDER BY level ASC;
مثال على وضع allow_reentry يوضح هذا المثال كيفية عمل وضع
Response
┌─level─┬─c─┐
│ 4 │ 1 │
└───────┴───┘
allow_reentry مع أنماط إعادة الدخول للمستخدم:
-- Sample data: user visits checkout -> product detail -> checkout again -> payment
-- Without allow_reentry: stops at level 2 (product detail page)
-- With allow_reentry: reaches level 4 (payment completion)
SELECT
level,
count() AS users
FROM
(
SELECT
user_id,
windowFunnel(3600, 'strict_order', 'allow_reentry')(
timestamp,
action = 'begin_checkout', -- Step 1: Begin checkout
action = 'view_product_detail', -- Step 2: View product detail
action = 'begin_checkout', -- Step 3: Begin checkout again (reentry)
action = 'complete_payment' -- Step 4: Complete payment
) AS level
FROM user_events
WHERE event_date = today()
GROUP BY user_id
)
GROUP BY level
ORDER BY level ASC;
تأخذ الدالة كوسائط مجموعةً من الشروط، من 1 إلى 32 وسيطة من النوع
retention
UInt8، تشير إلى ما إذا كان شرط معيّن قد تحقق للحدث.
يمكن تحديد أي شرط كوسيطة (كما في WHERE).
تُطبَّق الشروط، باستثناء الشرط الأول، على شكل أزواج: تكون نتيجة الشرط الثاني true إذا كان الشرطان الأول والثاني true، وتكون نتيجة الشرط الثالث إذا كان الشرطان الأول والثالث true، وهكذا.
الصيغة
الوسائط
retention(cond1, cond2, ..., cond32);
cond— تعبير يُرجِع نتيجة من نوع
UInt8(1 أو 0).
- 1 — تم استيفاء الشرط لهذا الحدث.
- 0 — لم يتم استيفاء الشرط لهذا الحدث.
UInt8.
مثال
لنأخذ مثالًا على حساب الدالة
retention لتحديد زيارات الموقع.
1. أنشئ جدولًا لتوضيح المثال.
جدول الإدخال:
Query
CREATE TABLE retention_test(date Date, uid Int32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-01', number FROM numbers(5);
INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-02', number FROM numbers(10);
INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-03', number FROM numbers(15);
Query
SELECT * FROM retention_test
2. جمِّع المستخدمين حسب المعرّف الفريد
Response
┌───────date─┬─uid─┐
│ 2020-01-01 │ 0 │
│ 2020-01-01 │ 1 │
│ 2020-01-01 │ 2 │
│ 2020-01-01 │ 3 │
│ 2020-01-01 │ 4 │
└────────────┴─────┘
┌───────date─┬─uid─┐
│ 2020-01-02 │ 0 │
│ 2020-01-02 │ 1 │
│ 2020-01-02 │ 2 │
│ 2020-01-02 │ 3 │
│ 2020-01-02 │ 4 │
│ 2020-01-02 │ 5 │
│ 2020-01-02 │ 6 │
│ 2020-01-02 │ 7 │
│ 2020-01-02 │ 8 │
│ 2020-01-02 │ 9 │
└────────────┴─────┘
┌───────date─┬─uid─┐
│ 2020-01-03 │ 0 │
│ 2020-01-03 │ 1 │
│ 2020-01-03 │ 2 │
│ 2020-01-03 │ 3 │
│ 2020-01-03 │ 4 │
│ 2020-01-03 │ 5 │
│ 2020-01-03 │ 6 │
│ 2020-01-03 │ 7 │
│ 2020-01-03 │ 8 │
│ 2020-01-03 │ 9 │
│ 2020-01-03 │ 10 │
│ 2020-01-03 │ 11 │
│ 2020-01-03 │ 12 │
│ 2020-01-03 │ 13 │
│ 2020-01-03 │ 14 │
└────────────┴─────┘
uid باستخدام الدالة
retention.
Query
SELECT
uid,
retention(date = '2020-01-01', date = '2020-01-02', date = '2020-01-03') AS r
FROM retention_test
WHERE date IN ('2020-01-01', '2020-01-02', '2020-01-03')
GROUP BY uid
ORDER BY uid ASC
3. احسب إجمالي عدد زيارات الموقع يوميًا.
Response
┌─uid─┬─r───────┐
│ 0 │ [1,1,1] │
│ 1 │ [1,1,1] │
│ 2 │ [1,1,1] │
│ 3 │ [1,1,1] │
│ 4 │ [1,1,1] │
│ 5 │ [0,0,0] │
│ 6 │ [0,0,0] │
│ 7 │ [0,0,0] │
│ 8 │ [0,0,0] │
│ 9 │ [0,0,0] │
│ 10 │ [0,0,0] │
│ 11 │ [0,0,0] │
│ 12 │ [0,0,0] │
│ 13 │ [0,0,0] │
│ 14 │ [0,0,0] │
└─────┴─────────┘
Query
SELECT
sum(r[1]) AS r1,
sum(r[2]) AS r2,
sum(r[3]) AS r3
FROM
(
SELECT
uid,
retention(date = '2020-01-01', date = '2020-01-02', date = '2020-01-03') AS r
FROM retention_test
WHERE date IN ('2020-01-01', '2020-01-02', '2020-01-03')
GROUP BY uid
)
حيث:
Response
┌─r1─┬─r2─┬─r3─┐
│ 5 │ 5 │ 5 │
└────┴────┴────┘
r1- عدد الزوار المميزين الذين زاروا الموقع في 2020-01-01 (الشرط
cond1).
r2- عدد الزوار المميزين الذين زاروا الموقع خلال فترة زمنية محددة بين 2020-01-01 و2020-01-02 (الشرطان
cond1و
cond2).
r3- عدد الزوار المميزين الذين زاروا الموقع خلال فترة زمنية محددة في 2020-01-01 و2020-01-03 (الشرطان
cond1و
cond3).
تحسب عدد القيم المختلفة للوسيطة حتى حدٍّ معيّن،
uniqUpTo(N)(x)
N. إذا كان عدد قيم الوسيطة المختلفة أكبر من
N، فستُرجع هذه الدالة
N + 1، وإلا فإنها تحسب القيمة الدقيقة.
يُنصح باستخدامها مع القيم الصغيرة لـ
N، حتى 10. الحد الأقصى لقيمة
N هو 100.
بالنسبة إلى حالة الدالة التجميعية، تستخدم هذه الدالة مقدارًا من الذاكرة يساوي 1 +
N * حجم قيمة واحدة بالبايت.
وعند التعامل مع السلاسل النصية، تخزّن هذه الدالة قيمة
hash غير تشفيرية بحجم 8 بايتات؛ ويكون الحساب تقريبيًا للسلاسل النصية.
على سبيل المثال، إذا كان لديك جدول يسجّل كل عبارة بحث يُدخلها المستخدمون على موقعك الإلكتروني. يمثّل كل صف في الجدول عبارةَ بحث واحدة، مع أعمدة لمعرّف المستخدم، وعبارة البحث، والطابع الزمني للاستعلام. يمكنك استخدام
uniqUpTo لإنشاء تقرير يعرض فقط الكلمات المفتاحية التي أدت إلى 5 مستخدمين فريدين على الأقل.
يحسب
SELECT SearchPhrase
FROM SearchLog
GROUP BY SearchPhrase
HAVING uniqUpTo(4)(UserID) >= 5
uniqUpTo(4)(UserID) عدد قيم
UserID الفريدة لكل
SearchPhrase، لكنه لا يحسب أكثر من 4 قيم فريدة. إذا كان هناك أكثر من 4 قيم
UserID فريدة لعبارة
SearchPhrase، فستُرجع الدالة 5 (4 + 1). بعد ذلك، تُصفّي عبارة
HAVING قيم
SearchPhrase التي يكون فيها عدد قيم
UserID الفريدة أقل من 5. ويمنحك هذا قائمة بالكلمات المفتاحية للبحث التي استخدمها 5 مستخدمين مختلفين على الأقل.
تعمل هذه الدالة بالطريقة نفسها التي تعمل بها sumMap، إلا أنها تقبل أيضًا Array من المفاتيح لاستخدامه في التصفية كمعامل. ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند العمل مع مفاتيح عالي الكاردينالية. البنية
sumMapFiltered
sumMapFiltered(keys_to_keep)(keys, values)
المعلمات
keys_to_keep: Array من المفاتيح المستخدمة في التصفية.
keys: Array من المفاتيح.
values: Array من القيم.
- يعيد Tuple مكوّنًا من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب مرتب، والقيم المجمّعة للمفاتيح المقابلة.
Query
CREATE TABLE sum_map
(
`date` Date,
`timeslot` DateTime,
`statusMap` Nested(status UInt16, requests UInt64)
)
ENGINE = Log
INSERT INTO sum_map VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [1, 2, 3], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [3, 4, 5], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [4, 5, 6], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [6, 7, 8], [10, 10, 10]);
Query
SELECT sumMapFiltered([1, 4, 8])(statusMap.status, statusMap.requests) FROM sum_map;
Response
┌─sumMapFiltered([1, 4, 8])(statusMap.status, statusMap.requests)─┐
1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تعمل هذه الدالة بالطريقة نفسها التي تعمل بها sumMap، باستثناء أنها تقبل أيضًا Array من المفاتيح لاستخدامها في التصفية كمعامل. وقد يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عند العمل مع مفاتيح عالي الكاردينالية. وهي تختلف عن الدالة sumMapFiltered في أنها تُجري الجمع مع حدوث overflow، أي إنها تُرجع لعملية الجمع نوع البيانات نفسه الخاص بنوع بيانات المعامل. البنية
sumMapFilteredWithOverflow
sumMapFilteredWithOverflow(keys_to_keep)(keys, values)
المعاملات
keys_to_keep: Array من المفاتيح لاستخدامها في التصفية.
keys: Array من المفاتيح.
values: Array من القيم.
- تُرجع Tuple من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب فرز، والقيم المجمّعة للمفاتيح المقابلة.
sum_map، وندرِج فيه بعض البيانات، ثم نستخدم كلًا من
sumMapFilteredWithOverflow و
sumMapFiltered والدالة
toTypeName لمقارنة النتيجة. ونظرًا لأن
requests كان من النوع
UInt8 في الجدول المُنشأ، فقد رقّت
sumMapFiltered نوع القيم المجمّعة إلى
UInt64 لتجنّب overflow، في حين أبقت
sumMapFilteredWithOverflow النوع
UInt8، وهو غير كبير بما يكفي لتخزين النتيجة، أي إن overflow قد حدث.
Query
CREATE TABLE sum_map
(
`date` Date,
`timeslot` DateTime,
`statusMap` Nested(status UInt8, requests UInt8)
)
ENGINE = Log
INSERT INTO sum_map VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [1, 2, 3], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [3, 4, 5], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [4, 5, 6], [10, 10, 10]),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [6, 7, 8], [10, 10, 10]);
Query
SELECT sumMapFilteredWithOverflow([1, 4, 8])(statusMap.status, statusMap.requests) as summap_overflow, toTypeName(summap_overflow) FROM sum_map;
Query
SELECT sumMapFiltered([1, 4, 8])(statusMap.status, statusMap.requests) as summap, toTypeName(summap) FROM sum_map;
Response
┌─sum──────────────────┬─toTypeName(sum)───────────────────┐
1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Response
┌─summap───────────────┬─toTypeName(summap)─────────────────┐
1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │
└──────────────────────┴────────────────────────────────────┘
يعيد قيمة الحدث التالي الذي طابق سلسلة الأحداث. دالة تجريبية، فعِّلها باستخدام
sequenceNextNode
SET allow_experimental_funnel_functions = 1.
الصياغة
المعلمات
sequenceNextNode(direction, base)(timestamp, event_column, base_condition, event1, event2, event3, ...)
-
direction— يُستخدم لتحديد الاتجاه.
- forward — التحرك إلى الأمام.
- backward — التحرك إلى الخلف.
-
base— يُستخدم لتعيين النقطة المرجعية.
- head — تعيين النقطة المرجعية إلى الحدث الأول.
- tail — تعيين النقطة المرجعية إلى الحدث الأخير.
- first_match — تعيين النقطة المرجعية إلى أول
event1مطابق.
- last_match — تعيين النقطة المرجعية إلى آخر
event1مطابق.
timestamp— اسم العمود الذي يحتوي على الطابع الزمني. أنواع البيانات المدعومة: Date، وDateTime، وأنواع الأعداد الصحيحة الأخرى غير الموقعة.
event_column— اسم العمود الذي يحتوي على قيمة الحدث التالي المراد إرجاعها. أنواع البيانات المدعومة: String وNullable(String).
base_condition— الشرط الذي يجب أن تستوفيه النقطة المرجعية.
event1,
event2, … — شروط تصف سلسلة الأحداث. UInt8.
event_column[next_index]— إذا تمت مطابقة النمط وكانت القيمة التالية موجودة.
NULL- إذا لم تتم مطابقة النمط أو لم تكن القيمة التالية موجودة.
Query
CREATE TABLE test_flow (
dt DateTime,
id int,
page String)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMMDD(dt)
ORDER BY id;
INSERT INTO test_flow VALUES (1, 1, 'A') (2, 1, 'B') (3, 1, 'C') (4, 1, 'D') (5, 1, 'E');
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'head')(dt, page, page = 'A', page = 'A', page = 'B') as next_flow FROM test_flow GROUP BY id;
سلوك
Response
┌─id─┬─next_flow─┐
│ 1 │ C │
└────┴───────────┘
forward و
head
ALTER TABLE test_flow DELETE WHERE 1 = 1 settings mutations_sync = 1;
INSERT INTO test_flow VALUES (1, 1, 'Home') (2, 1, 'Gift') (3, 1, 'Exit');
INSERT INTO test_flow VALUES (1, 2, 'Home') (2, 2, 'Home') (3, 2, 'Gift') (4, 2, 'Basket');
INSERT INTO test_flow VALUES (1, 3, 'Gift') (2, 3, 'Home') (3, 3, 'Gift') (4, 3, 'Basket');
سلوك
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'head')(dt, page, page = 'Home', page = 'Home', page = 'Gift') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home // Base point, Matched with Home
1970-01-01 09:00:02 1 Gift // Matched with Gift
1970-01-01 09:00:03 1 Exit // The result
1970-01-01 09:00:01 2 Home // Base point, Matched with Home
1970-01-01 09:00:02 2 Home // Unmatched with Gift
1970-01-01 09:00:03 2 Gift
1970-01-01 09:00:04 2 Basket
1970-01-01 09:00:01 3 Gift // Base point, Unmatched with Home
1970-01-01 09:00:02 3 Home
1970-01-01 09:00:03 3 Gift
1970-01-01 09:00:04 3 Basket
backward و
tail
سلوك
SELECT id, sequenceNextNode('backward', 'tail')(dt, page, page = 'Basket', page = 'Basket', page = 'Gift') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home
1970-01-01 09:00:02 1 Gift
1970-01-01 09:00:03 1 Exit // Base point, Unmatched with Basket
1970-01-01 09:00:01 2 Home
1970-01-01 09:00:02 2 Home // The result
1970-01-01 09:00:03 2 Gift // Matched with Gift
1970-01-01 09:00:04 2 Basket // Base point, Matched with Basket
1970-01-01 09:00:01 3 Gift
1970-01-01 09:00:02 3 Home // The result
1970-01-01 09:00:03 3 Gift // Base point, Matched with Gift
1970-01-01 09:00:04 3 Basket // Base point, Matched with Basket
forward و
first_match
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'first_match')(dt, page, page = 'Gift', page = 'Gift') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home
1970-01-01 09:00:02 1 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:03 1 Exit // The result
1970-01-01 09:00:01 2 Home
1970-01-01 09:00:02 2 Home
1970-01-01 09:00:03 2 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 2 Basket The result
1970-01-01 09:00:01 3 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:02 3 Home // The result
1970-01-01 09:00:03 3 Gift
1970-01-01 09:00:04 3 Basket
سلوك
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'first_match')(dt, page, page = 'Gift', page = 'Gift', page = 'Home') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home
1970-01-01 09:00:02 1 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:03 1 Exit // Unmatched with Home
1970-01-01 09:00:01 2 Home
1970-01-01 09:00:02 2 Home
1970-01-01 09:00:03 2 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 2 Basket // Unmatched with Home
1970-01-01 09:00:01 3 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:02 3 Home // Matched with Home
1970-01-01 09:00:03 3 Gift // The result
1970-01-01 09:00:04 3 Basket
backward و
last_match
SELECT id, sequenceNextNode('backward', 'last_match')(dt, page, page = 'Gift', page = 'Gift') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home // The result
1970-01-01 09:00:02 1 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:03 1 Exit
1970-01-01 09:00:01 2 Home
1970-01-01 09:00:02 2 Home // The result
1970-01-01 09:00:03 2 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 2 Basket
1970-01-01 09:00:01 3 Gift
1970-01-01 09:00:02 3 Home // The result
1970-01-01 09:00:03 3 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 3 Basket
سلوك
SELECT id, sequenceNextNode('backward', 'last_match')(dt, page, page = 'Gift', page = 'Gift', page = 'Home') FROM test_flow GROUP BY id;
dt id page
1970-01-01 09:00:01 1 Home // Matched with Home, the result is null
1970-01-01 09:00:02 1 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:03 1 Exit
1970-01-01 09:00:01 2 Home // The result
1970-01-01 09:00:02 2 Home // Matched with Home
1970-01-01 09:00:03 2 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 2 Basket
1970-01-01 09:00:01 3 Gift // The result
1970-01-01 09:00:02 3 Home // Matched with Home
1970-01-01 09:00:03 3 Gift // Base point
1970-01-01 09:00:04 3 Basket
base_condition
CREATE TABLE test_flow_basecond
(
`dt` DateTime,
`id` int,
`page` String,
`ref` String
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMMDD(dt)
ORDER BY id;
INSERT INTO test_flow_basecond VALUES (1, 1, 'A', 'ref4') (2, 1, 'A', 'ref3') (3, 1, 'B', 'ref2') (4, 1, 'B', 'ref1');
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'head')(dt, page, ref = 'ref1', page = 'A') FROM test_flow_basecond GROUP BY id;
dt id page ref
1970-01-01 09:00:01 1 A ref4 // The head can not be base point because the ref column of the head unmatched with 'ref1'.
1970-01-01 09:00:02 1 A ref3
1970-01-01 09:00:03 1 B ref2
1970-01-01 09:00:04 1 B ref1
SELECT id, sequenceNextNode('backward', 'tail')(dt, page, ref = 'ref4', page = 'B') FROM test_flow_basecond GROUP BY id;
dt id page ref
1970-01-01 09:00:01 1 A ref4
1970-01-01 09:00:02 1 A ref3
1970-01-01 09:00:03 1 B ref2
1970-01-01 09:00:04 1 B ref1 // The tail can not be base point because the ref column of the tail unmatched with 'ref4'.
SELECT id, sequenceNextNode('forward', 'first_match')(dt, page, ref = 'ref3', page = 'A') FROM test_flow_basecond GROUP BY id;
dt id page ref
1970-01-01 09:00:01 1 A ref4 // This row can not be base point because the ref column unmatched with 'ref3'.
1970-01-01 09:00:02 1 A ref3 // Base point
1970-01-01 09:00:03 1 B ref2 // The result
1970-01-01 09:00:04 1 B ref1
SELECT id, sequenceNextNode('backward', 'last_match')(dt, page, ref = 'ref2', page = 'B') FROM test_flow_basecond GROUP BY id;
dt id page ref
1970-01-01 09:00:01 1 A ref4
1970-01-01 09:00:02 1 A ref3 // The result
1970-01-01 09:00:03 1 B ref2 // Base point
1970-01-01 09:00:04 1 B ref1 // This row can not be base point because the ref column unmatched with 'ref2'.