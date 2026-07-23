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quantilesExactExclusive

أُضيفت في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة مئينات لمتتالية بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، باستخدام الطريقة الاستبعادية. هذه الدالة مكافئة لـ quantileExactExclusive، لكنها تتيح حساب عدة مستويات مئينية في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال مئينات منفصلة. تستخدم هذه الدالة الطريقة الاستبعادية لحساب المئينات، كما هو موضح في طريقة R-6. وهذا يكافئ الدالة PERCENTILE.EXC في Excel. للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا. يبلغ تعقيد خوارزمية الفرز O(N·log(N)) من المقارنات، حيث إن N = std::distance(first, last). البنية
المعلمات
  • level — مستويات المئينات. أعداد ثابتة ذات فاصلة عائمة من 0 إلى 1 (حصريًا). نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق (0.01, 0.99). Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
القيمة المعادة مصفوفة من المئينات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به المستويات. Array(Float64) أمثلة حساب عدة مئينات دقيقة حصرية
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦