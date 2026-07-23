أُضيفت في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة مئينات لمتتالية بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، باستخدام الطريقة الاستبعادية. هذه الدالة مكافئة لـ
quantilesExactExclusive
quantileExactExclusive، لكنها تتيح حساب عدة مستويات مئينية في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال مئينات منفصلة.
تستخدم هذه الدالة الطريقة الاستبعادية لحساب المئينات، كما هو موضح في طريقة R-6.
وهذا يكافئ الدالة PERCENTILE.EXC في Excel.
للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا.
يبلغ تعقيد خوارزمية الفرز
O(N·log(N)) من المقارنات، حيث إن
N = std::distance(first, last).
البنية
المعلمات
quantilesExactExclusive(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات المئينات. أعداد ثابتة ذات فاصلة عائمة من 0 إلى 1 (حصريًا). نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
(0.01, 0.99).
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Array(Float64)
أمثلة
حساب عدة مئينات دقيقة حصرية
Query
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number) FROM num;
Response
┌─quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number)─┐
│ [249.25,499.5,749.75,899.9,949.95,989.99,998.999] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘