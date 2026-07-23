المعاملات
- P - الدقة. النطاق الصالح: [ 1 : 76 ]. يحدّد عدد الخانات التي يمكن أن يتكوّن منها العدد (بما في ذلك الجزء الكسري). تكون الدقة افتراضيًا 10.
- S - المقياس. النطاق الصالح: [ 0 : P ]. يحدّد عدد الخانات التي يمكن أن يتكوّن منها الجزء الكسري.
- P من [ 1 : 9 ] - لـ Decimal32(S)
- P من [ 10 : 18 ] - لـ Decimal64(S)
- P من [ 19 : 38 ] - لـ Decimal128(S)
- P من [ 39 : 76 ] - لـ Decimal256(S)
نطاقات قيم Decimal
- Decimal(P, S) - (-1 * 10^(P - S), 1 * 10^(P - S))
- Decimal32(S) - (-1 * 10^(9 - S), 1 * 10^(9 - S))
- Decimal64(S) - (-1 * 10^(18 - S), 1 * 10^(18 - S))
- Decimal128(S) - (-1 * 10^(38 - S), 1 * 10^(38 - S))
- Decimal256(S) - (-1 * 10^(76 - S), 1 * 10^(76 - S))
تُمثَّل البيانات داخليًا على هيئة أعداد صحيحة موقَّعة عادية بعرض البت المقابل. أما نطاقات القيم الفعلية التي يمكن تخزينها في الذاكرة فهي أكبر قليلًا مما هو محدد أعلاه، ولا يُتحقق منها إلا عند التحويل من سلسلة نصية. ولأن وحدات المعالجة المركزية الحديثة لا تدعم الأعداد الصحيحة ذات 128 بت و256 بت دعمًا أصيلًا، فإن العمليات على Decimal128 وDecimal256 تتم بالمحاكاة. لذلك يعمل Decimal128 وDecimal256 بسرعة أبطأ بكثير من Decimal32/Decimal64.
التمثيل الداخلي
تؤدي العمليات الثنائية على Decimal إلى نوع نتيجة أوسع (بغضّ النظر عن ترتيب الوسائط).
العمليات ونوع النتيجة
Decimal64(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal64(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal128(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal64(S2) -> Decimal128(S)
Decimal256(S1) <op> Decimal<32|64|128>(S2) -> Decimal256(S)
- الجمع، الطرح: S = max(S1, S2).
- الضرب: S = S1 + S2.
- القسمة: S = S1.
أثناء العمليات الحسابية على Decimal، قد يحدث تجاوز في سعة الأعداد الصحيحة. تُهمَل الأرقام الزائدة في الجزء الكسري (من دون تقريب). أمّا الأرقام الزائدة في الجزء الصحيح فتؤدي إلى حدوث استثناء.
عمليات التحقق من تجاوز السعة
SELECT toDecimal32(2, 4) AS x, x / 3
┌──────x─┬─divide(toDecimal32(2, 4), 3)─┐
│ 2.0000 │ 0.6666 │
└────────┴──────────────────────────────┘
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, x * x
DB::Exception: Scale is out of bounds.
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
تؤدي فحوصات تجاوز السعة إلى إبطاء العمليات. إذا كان معروفًا أن تجاوز السعة غير وارد، فمن المنطقي تعطيل هذه الفحوصات باستخدام الإعداد
DB::Exception: Decimal math overflow.
decimal_check_overflow. وعند تعطيل الفحوصات ووقوع تجاوز سعة، ستكون النتيجة غير صحيحة:
SET decimal_check_overflow = 0;
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
لا تقتصر فحوصات تجاوز السعة على العمليات الحسابية فحسب، بل تحدث أيضًا عند مقارنة القيم:
┌──────────x─┬─multiply(6, toDecimal32(4.2, 8))─┐
│ 4.20000000 │ -17.74967296 │
└────────────┴──────────────────────────────────┘
SELECT toDecimal32(1, 8) < 100
انظر أيضًا
DB::Exception: Can't compare.