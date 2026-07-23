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estimateCompressionRatio

أُضيف في: v25.4.0 تُقدِّر الضغط لعمود معيّن دون ضغطه فعليًا.
في الأمثلة أدناه، ستختلف النتيجة بحسب ترميز الضغط الافتراضي للخادم. راجع ترميزات ضغط الأعمدة.
الصيغة
المعلمات
  • codec — قيمة String تحتوي على codec ضغط واحد أو عدة codecs مفصولة بفواصل ضمن سلسلة واحدة. String
  • block_size_bytes — حجم كتلة البيانات المضغوطة. وهذا يشبه ضبط كلٍّ من max_compress_block_size وmin_compress_block_size. القيمة الافتراضية هي 1 MiB ‏(1048576 بايت). والحد الأقصى المسموح به هو 256 MiB ‏(268435456 بايت). UInt64
الوسائط
  • column — عمود من أي نوع. Any
القيمة المرجعة تعيد قيمة تقديرية للضغط للعمود المحدد. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي مع codec الافتراضي
Query
Response
استخدام خوارزمية ضغط معيّنة
Query
Response
استخدام عدة خوارزميات ضغط
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦