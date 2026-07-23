أُضيف في: v25.4.0 تُقدِّر الضغط لعمود معيّن دون ضغطه فعليًا.
estimateCompressionRatio
الصيغة
في الأمثلة أدناه، ستختلف النتيجة بحسب ترميز الضغط الافتراضي للخادم. راجع ترميزات ضغط الأعمدة.
المعلمات
estimateCompressionRatio([codec, block_size_bytes])(column)
codec— قيمة
Stringتحتوي على codec ضغط واحد أو عدة codecs مفصولة بفواصل ضمن سلسلة واحدة.
String
block_size_bytes— حجم كتلة البيانات المضغوطة. وهذا يشبه ضبط كلٍّ من
max_compress_block_sizeو
min_compress_block_size. القيمة الافتراضية هي 1 MiB (1048576 بايت). والحد الأقصى المسموح به هو 256 MiB (268435456 بايت).
UInt64
column— عمود من أي نوع.
Any
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع codec الافتراضي
Query
CREATE TABLE compression_estimate_example
(
`number` UInt64
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0;
INSERT INTO compression_estimate_example
SELECT number FROM system.numbers LIMIT 100_000;
SELECT estimateCompressionRatio(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
استخدام خوارزمية ضغط معيّنة
Response
┌───────────estimate─┐
│ 1.9988506608699999 │
└────────────────────┘
Query
SELECT estimateCompressionRatio('T64')(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
استخدام عدة خوارزميات ضغط
Response
┌──────────estimate─┐
│ 3.762758101688538 │
└───────────────────┘
Query
SELECT estimateCompressionRatio('T64, ZSTD')(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
Response
┌───────────estimate─┐
│ 143.60078980434392 │
└────────────────────┘