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categoricalInformationValue

أُضيف في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة قيمة المعلومات (IV) للسمات الفئوية بالنسبة إلى متغير هدف ثنائي. لكل فئة، تحسب الدالة: (P(tag = 1) - P(tag = 0)) × (log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0))) حيث:
  • P(tag = 1) هو احتمال أن تكون قيمة الهدف 1 للفئة المعطاة
  • P(tag = 0) هو احتمال أن تكون قيمة الهدف 0 للفئة المعطاة
قيمة المعلومات هي مقياس إحصائي يُستخدم لقياس قوة العلاقة بين سمة فئوية ومتغير هدف ثنائي في النمذجة التنبؤية. وتشير القيم المطلقة الأكبر إلى قدرة تنبؤية أقوى. تشير النتيجة إلى مدى إسهام كل سمة منفصلة (فئوية) [category1, category2, ...] في نموذج تعلّم يتنبأ بقيمة tag. الصيغة
الوسائط
  • category1, category2, ... — سمة فئوية واحدة أو أكثر لتحليلها. يجب أن تحتوي كل فئة على قيم منفصلة. UInt8
  • tag — متغير هدف ثنائي للتنبؤ. يجب أن يحتوي على القيمتين 0 و1. UInt8
القيمة المعادة تُرجِع مصفوفة من قيم Float64 تمثل قيمة المعلومات لكل توليفة فريدة من الفئات. وتشير كل قيمة إلى القوة التنبؤية لتلك التوليفة من الفئات بالنسبة إلى متغير الهدف. Array(Float64) أمثلة الاستخدام الأساسي لتحليل الفئات العمرية مقابل استخدام الهاتف المحمول
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سمات فئوية متعددة مع البيانات الديموغرافية للمستخدمين
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦