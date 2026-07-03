أُضيف في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة قيمة المعلومات (IV) للسمات الفئوية بالنسبة إلى متغير هدف ثنائي. لكل فئة، تحسب الدالة:
categoricalInformationValue
(P(tag = 1) - P(tag = 0)) × (log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0)))
حيث:
P(tag = 1)هو احتمال أن تكون قيمة الهدف 1 للفئة المعطاة
P(tag = 0)هو احتمال أن تكون قيمة الهدف 0 للفئة المعطاة
[category1, category2, ...] في نموذج تعلّم يتنبأ بقيمة
tag.
الصيغة
الوسائط
categoricalInformationValue(category1[, category2, ...,]tag)
category1, category2, ...— سمة فئوية واحدة أو أكثر لتحليلها. يجب أن تحتوي كل فئة على قيم منفصلة.
UInt8
tag— متغير هدف ثنائي للتنبؤ. يجب أن يحتوي على القيمتين 0 و1.
UInt8
Array(Float64)
أمثلة
الاستخدام الأساسي لتحليل الفئات العمرية مقابل استخدام الهاتف المحمول
Query
-- Using the metrica.hits dataset (available on https://sql.clickhouse.com/) to analyze age-mobile relationship
SELECT categoricalInformationValue(Age < 15, IsMobile)
FROM metrica.hits;
سمات فئوية متعددة مع البيانات الديموغرافية للمستخدمين
Response
[0.0014814694805292418]
Query
SELECT categoricalInformationValue(
Sex, -- 0=male, 1=female
toUInt8(Age < 25), -- 0=25+, 1=under 25
toUInt8(IsMobile) -- 0=desktop, 1=mobile
) AS iv_values
FROM metrica.hits
WHERE Sex IN (0, 1);
Response
[0.00018965785460692887,0.004973668839403392]