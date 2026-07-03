categoricalInformationValue

contingency تحسب الدالة `contingency` معامل التوافق، وهو قيمة تقيس مدى الارتباط بين عمودين في جدول. يشبه هذا الحساب الدالة `cramersV`، لكنه يستخدم مقامًا مختلفًا داخل الجذر التربيعي.

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