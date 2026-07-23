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quantilesDD

أُضيفت في: v24.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايلات تقريبية لعينة واحدة، مع ضمانات للخطأ النسبي، عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. تعادل هذه الدالة quantileDD، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتايل على حدة. الصياغة
المعلمات
  • relative_accuracy — الدقة النسبية للكوانتايلات. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الموصى بها هي 0.001 أو أعلى. Float*
  • level — مستويات الكوانتايلات. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتايلات التقريبية للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به المستويات. بالنسبة إلى مدخلات Date وDateTime، فإن تنسيق الإخراج يطابق تنسيق الإدخال. Array(Float64) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أمثلة حساب عدة كوانتايلات باستخدام DDSketch
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦