أُضيفت في: v24.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايلات تقريبية لعينة واحدة، مع ضمانات للخطأ النسبي، عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. تعادل هذه الدالة
quantilesDD
quantileDD، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتايل على حدة.
الصياغة
المعلمات
quantilesDD(relative_accuracy, level1, level2, ...)(expr)
relative_accuracy— الدقة النسبية للكوانتايلات. القيم الممكنة تقع ضمن النطاق من 0 إلى 1. القيمة الموصى بها هي 0.001 أو أعلى.
Float*
level— مستويات الكوانتايلات. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Date و
DateTime، فإن تنسيق الإخراج يطابق تنسيق الإدخال.
Array(Float64) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات باستخدام DDSketch
Query
SELECT quantilesDD(0.01, 0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesDD(0.01, 0.25, 0.5, 0.75)(number)────────────────┐
│ [1.9936617014173448,4.0148353330285875,5.989510371172621] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘