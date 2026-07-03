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groupBitOr

قُدِّم في: v1.1.0 يطبّق OR على مستوى البت على سلسلة من الأرقام. الصيغة
الأسماء البديلة: BIT_OR الوسائط
  • expr — تعبير من النوع (U)Int*. (U)Int*
القيمة المُعادة يعيد قيمة من النوع (U)Int*. (U)Int* أمثلة مثال على OR على مستوى البت
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦