قُدِّم في: v1.1.0 يطبّق
groupBitOr
OR على مستوى البت على سلسلة من الأرقام.
الصيغة
الأسماء البديلة:
groupBitOr(expr)
BIT_OR
الوسائط
expr— تعبير من النوع
(U)Int*.
(U)Int*
(U)Int*.
(U)Int*
أمثلة
مثال على
OR على مستوى البت
Query
CREATE TABLE t (num UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (44), (28), (13), (85);
-- Test data:
-- binary decimal
-- 00101100 = 44
-- 00011100 = 28
-- 00001101 = 13
-- 01010101 = 85
SELECT groupBitOr(num) FROM t;
Response
-- Result:
-- binary decimal
-- 01111101 = 125
┌─groupBitOr(num)─┐
│ 125 │
└─────────────────┘