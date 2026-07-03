أُضيف في: v22.2.0

يطبّق اختبار Z للمتوسط على عينات من مجتمعين.

تقع قيم كلتا العينتين في العمود sample_data . إذا كانت قيمة sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الأول. وإلا فإنها تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الثاني. الفرضية الصفرية هي أن متوسطَي المجتمعين متساويان. يُفترض وجود توزيع طبيعي. قد يكون للمجتمعين تباينان غير متساويين، وتكون التباينات معروفة.

البنية

meanZTest(population_variance_x, population_variance_y, confidence_level)(sample_data, sample_index)

المعلمات

population_variance_x — تباين المجتمع x. Float*

— تباين المجتمع x. population_variance_y — تباين المجتمع y. Float*

— تباين المجتمع y. confidence_level — مستوى الثقة لحساب فترات الثقة. Float*

الوسائط

sample_data — بيانات العينة. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— بيانات العينة. أو أو sample_index — مؤشر العينة. (U)Int*

القيمة المُعادة

تُعيد قيمةً من نوع tuple تتكوّن من أربعة عناصر: إحصائية z المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، والحد الأدنى المحسوب لفترة الثقة، والحد الأعلى المحسوب لفترة الثقة. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

أمثلة

مثال على اختبار Z للمتوسط

Query CREATE TABLE mean_ztest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory; INSERT INTO mean_ztest VALUES ( 20 . 3 , 0 ), ( 21 . 9 , 0 ), ( 22 . 1 , 0 ), ( 18 . 9 , 1 ), ( 19 , 1 ), ( 20 . 3 , 1 ); SELECT meanZTest( 0 . 7 , 0 . 45 , 0 . 95 )(sample_data, sample_index) FROM mean_ztest;