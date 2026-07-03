قُدِّمت في: v20.5.0 تحسب القيمة الصغرى من مصفوفة
minMappedArrays
value وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة
key.
الصياغة
- إن تمرير
Tupleمن المفاتيح ومصفوفات القيم يماثل تمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
- يجب أن يكون عدد العناصر في
keyو
valueمتساويًا في كل صف يتم تجميعه.
الوسائط القيمة المعادة يعيد قيمة من النوع Tuple تتكون من مصفوفتين: مفاتيح مرتبة، وقيم محسوبة للمفاتيح المقابلة.
minMappedArrays(key, value)
minMappedArrays(Tuple(key, value))
Tuple(Array(T), Array(T))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT minMappedArrays(a, b)
FROM VALUES('a Array(Int32), b Array(Int64)', ([1, 2], [2, 2]), ([2, 3], [1, 1]));
Response
┌─minMappedArrays(a, b)───────────┐
│ ([1, 2, 3], [2, 1, 1]) │
└─────────────────────────────────┘