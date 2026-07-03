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minMappedArrays

قُدِّمت في: v20.5.0 تحسب القيمة الصغرى من مصفوفة value وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة key.
  • إن تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم يماثل تمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
  • يجب أن يكون عدد العناصر في key وvalue متساويًا في كل صف يتم تجميعه.
الصياغة
الوسائط
  • key — مصفوفة من المفاتيح. Array(T)
  • value — مصفوفة من القيم. Array(T)
القيمة المعادة يعيد قيمة من النوع Tuple تتكون من مصفوفتين: مفاتيح مرتبة، وقيم محسوبة للمفاتيح المقابلة. Tuple(Array(T), Array(T)) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦