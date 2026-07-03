تم تقديمه في: v24.8.0 يحسب سلسلة نصية ناتجة عن دمج مجموعة من السلاسل النصية، مع إمكانية الفصل بينها بفاصل، ومع إمكانية تقييدها بعدد أقصى من العناصر.
groupConcat
الصيغة
إذا تم تحديد الفاصل بدون limit، فيجب أن يكون هو المَعلَمة الأولى. وإذا تم تحديد كلٍّ من الفاصل وlimit، فيجب أن يسبق الفاصل limit.كذلك، إذا تم تحديد فواصل مختلفة كمَعلَمات ووسائط، فسيُستخدم فقط الفاصل المحدد في الوسائط.
الأسماء البديلة:
groupConcat[(delimiter [, limit])](expression)
group_concat,
string_agg
المعلمات
delimiter— سلسلة نصية تُستخدم للفصل بين القيم المتسلسلة. هذه المعلمة اختيارية، وتكون قيمتها الافتراضية سلسلة نصية فارغة إذا لم يتم تحديدها.
String
limit— عدد صحيح موجب يحدد الحد الأقصى لعدد العناصر المراد تسلسلها. إذا وُجدت عناصر أكثر، فسيتم تجاهل العناصر الزائدة. هذه المعلمة اختيارية.
UInt*
expression— التعبير أو اسم العمود الذي ينتج السلاسل النصية المراد تسلسلها.
String
delimiter— سلسلة نصية تُستخدم للفصل بين القيم المتسلسلة. هذه الوسيطة اختيارية، وتكون قيمتها الافتراضية سلسلة نصية فارغة أو الفاصل المحدد في المعلمات إذا لم يتم تحديدها.
String
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي دون فاصل
Query
SELECT groupConcat(Name) FROM Employees;
استخدام الفاصلة كفاصل (صيغة المَعلمة)
Response
JohnJaneBob
Query
SELECT groupConcat(', ')(Name) FROM Employees;
استخدام الفاصلة كفاصل (بنية الوسيطة)
Response
John, Jane, Bob
Query
SELECT groupConcat(Name, ', ') FROM Employees;
تقييد عدد العناصر المُدمجة
Response
John, Jane, Bob
Query
SELECT groupConcat(', ', 2)(Name) FROM Employees;
Response
John, Jane