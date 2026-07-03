groupConcat

إذا تم تحديد الفاصل بدون limit، فيجب أن يكون هو المَعلَمة الأولى. وإذا تم تحديد كلٍّ من الفاصل وlimit، فيجب أن يسبق الفاصل limit.

كذلك، إذا تم تحديد فواصل مختلفة كمَعلَمات ووسائط، فسيُستخدم فقط الفاصل المحدد في الوسائط.