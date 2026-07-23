أُضيفت في: v1.1.0

تحسب الكوانتايل لتسلسل بيانات رقمية حسابًا دقيقًا.

للحصول على قيمة دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب ترتيبًا جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار O(n) ، حيث إن n هو عدد القيم المُمرَّرة. ومع ذلك، تكون الدالة فعّالة جدًا عندما يكون عدد القيم صغيرًا.

quantile* بمستويات مختلفة ضمن استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة ضمن استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

البنية

quantileExact( level )(expr)

الأسماء البديلة: medianExact

المعاملات

level — اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بنقطة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المعادة

الكوانتايل عند المستوى المحدد. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، سيكون تنسيق الإخراج مماثلًا لتنسيق الإدخال. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

حساب الكوانتايل الدقيق

Query SELECT quantileExact( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExact(number)─┐ │ 5 │ └───────────────────────┘

انظر أيضًا