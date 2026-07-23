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quantileExact

أُضيفت في: v1.1.0 تحسب الكوانتايل لتسلسل بيانات رقمية حسابًا دقيقًا. للحصول على قيمة دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب ترتيبًا جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار O(n)، حيث إن n هو عدد القيم المُمرَّرة. ومع ذلك، تكون الدالة فعّالة جدًا عندما يكون عدد القيم صغيرًا. عند استخدام عدة دوال quantile* بمستويات مختلفة ضمن استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles. البنية
الأسماء البديلة: medianExact المعاملات
  • level — اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بنقطة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*
الوسيطات القيمة المعادة الكوانتايل عند المستوى المحدد. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، سيكون تنسيق الإخراج مماثلًا لتنسيق الإدخال. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64 أمثلة حساب الكوانتايل الدقيق
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انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦