أُضيفت في: v1.1.0 تحسب الكوانتايل لتسلسل بيانات رقمية حسابًا دقيقًا. للحصول على قيمة دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب ترتيبًا جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار
quantileExact
O(n)، حيث إن
n هو عدد القيم المُمرَّرة.
ومع ذلك، تكون الدالة فعّالة جدًا عندما يكون عدد القيم صغيرًا.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة ضمن استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
البنية
الأسماء البديلة:
quantileExact(level)(expr)
medianExact
المعاملات
level— اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بنقطة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
(U)Int* أو
Int128 أو
UInt128 أو
Int256 أو
UInt256 أو
Float* أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب الكوانتايل الدقيق
Query
SELECT quantileExact(number) FROM numbers(10);
انظر أيضًا
Response
┌─quantileExact(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────┘