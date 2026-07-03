أُضيفت في: v24.2.0 تعيد مصفوفة تضم أول N عنصرًا بترتيب تصاعدي. بنية الصياغة
groupArraySorted
المعلمات
groupArraySorted(N)(column)
N— عدد العناصر المطلوب إرجاعها.
UInt64
column— العمود المطلوب تجميعه في مصفوفة.
Any
Array
أمثلة
الحصول على أول 10 أعداد
Query
SELECT groupArraySorted(10)(number) FROM numbers(100);
مثال لفرز السلاسل النصية
Response
┌─groupArraySorted(10)(number)─┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT groupArraySorted(5)(str) FROM (SELECT toString(number) AS str FROM numbers(5));
Response
┌─groupArraySorted(5)(str)─┐
│ ['0','1','2','3','4'] │
└──────────────────────────┘