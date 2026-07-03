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groupArraySorted

أُضيفت في: v24.2.0 تعيد مصفوفة تضم أول N عنصرًا بترتيب تصاعدي. بنية الصياغة
المعلمات
  • N — عدد العناصر المطلوب إرجاعها. UInt64
الوسائط
  • column — العمود المطلوب تجميعه في مصفوفة. Any
القيمة المعادة تُرجِع مصفوفة تحتوي على أول N عناصر بترتيب تصاعدي. Array أمثلة الحصول على أول 10 أعداد
Query
Response
مثال لفرز السلاسل النصية
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦