أُضيفت في: v25.10.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتيل لمُدرَّج تكراري باستخدام الاستيفاء الخطي عند مستويات مختلفة بالتزامن، مع أخذ القيمة التراكمية والحدود العليا لكل سلة في المُدرَّج التكراري في الاعتبار. تعادل هذه الدالة
quantilesPrometheusHistogram
quantilePrometheusHistogram، لكنها تتيح حساب عدة مستويات quantile في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile الفردية.
الصيغة
المعلمات
quantilesPrometheusHistogram(level1, level2, ...)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
level— مستويات كوانتيل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأرقام ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float64
bucket_upper_bound— الحدود العليا لحاويات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون أعلى حاوية ذات حد علوي
+Inf.
Float*
cumulative_bucket_value— القيم التراكمية لحاويات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون القيم متزايدة باطراد كلما زاد الحد العلوي للحاوية.
UInt*أو
Float*
bucket_upper_bound.
Array(Float32) أو
Array(Float64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT quantilesPrometheusHistogram(0.25, 0.5, 0.75)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
FROM VALUES('bucket_upper_bound Float64, cumulative_bucket_value UInt64', (0, 6), (0.5, 11), (1, 14), (inf, 19));
Response
┌─quantilesPrometheusHistogram(0.25, 0.5, 0.75)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)─┐
│ [0,0.35,1] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘