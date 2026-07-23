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quantilesPrometheusHistogram

أُضيفت في: v25.10.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتيل لمُدرَّج تكراري باستخدام الاستيفاء الخطي عند مستويات مختلفة بالتزامن، مع أخذ القيمة التراكمية والحدود العليا لكل سلة في المُدرَّج التكراري في الاعتبار. تعادل هذه الدالة quantilePrometheusHistogram، لكنها تتيح حساب عدة مستويات quantile في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile الفردية. الصيغة
المعلمات
  • level — مستويات كوانتيل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأرقام ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float64
الوسائط
  • bucket_upper_bound — الحدود العليا لحاويات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون أعلى حاوية ذات حد علوي +Inf. Float*
  • cumulative_bucket_value — القيم التراكمية لحاويات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون القيم متزايدة باطراد كلما زاد الحد العلوي للحاوية. UInt* أو Float*
القيمة المعادة مصفوفة من كوانتيل للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. يطابق نوع الفاصلة العائمة في النتيجة نوع bucket_upper_bound. Array(Float32) أو Array(Float64) أمثلة مثال على الاستخدام
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦