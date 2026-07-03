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exponentialMovingAverage

أُضيف في: v21.11.0 يحسب المتوسط المتحرك الأسي للقيم عند الزمن المحدد. تقابل كل value قيمة timeunit المقابلة. يمثل عمر النصف x مقدار التأخر الزمني الذي تنخفض عنده الأوزان الأسية إلى النصف. تُرجع الدالة متوسطًا مرجحًا: فكلما كانت النقطة الزمنية أقدم، انخفض الوزن الممنوح للقيمة المقابلة. البنية
المعلمات الوسيطات
  • value — القيمة. (U)Int* أو Float* أو Decimal
  • timeunit — الوحدة الزمنية. لا تمثل timeunit طابعًا زمنيًا (بالثواني)، بل هي فهرس للفاصل الزمني. ويمكن حسابها باستخدام intDiv. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المعادة يعيد متوسطًا متحركًا مُنعَّمًا أسيًا للقيم خلال آخر x وحدات زمنية عند أحدث نقطة زمنية. Float64 أمثلة المتوسط المتحرك الأسي الأساسي
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مثال باستخدام الدالة bar
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استخدام دالة النافذة مع حساب قائم على الوقت
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦