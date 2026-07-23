أُضيف في: v25.10.0

يطبّق اختبار ستودنت t أحادي العينة لتحديد ما إذا كان متوسط عينة يختلف عن متوسط مجتمع إحصائي معلوم.

يُفترض التوزيع الطبيعي. وتتمثل الفرضية الصفرية في أن متوسط العينة يساوي متوسط المجتمع الإحصائي.

يتيح confidence_level الاختياري حساب فاصل الثقة.

ملاحظات:

يلزم توفر مشاهدتين على الأقل؛ وإلا فستكون النتيجة (nan, nan) (وستكون الفواصل أيضًا nan إذا طُلبت).

(وستكون الفواصل أيضًا إذا طُلبت). ستُرجع المدخلات الثابتة أو شبه الثابتة أيضًا nan بسبب خطأ معياري صفري (أو صفري فعليًا).

انظر أيضًا

البنية

studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)

المعلمات

confidence_level — اختياري. مستوى الثقة لفواصل الثقة. قيمة من نوع Float* ضمن (0, 1)

الوسيطات

sample_data — بيانات العينة. Integer أو Float أو Decimal

— بيانات العينة. أو أو population_mean — متوسط مجتمع إحصائي معروف المراد الاختبار بمقارنته به (يكون عادةً ثابتًا). (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

confidence_level ): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة (ثنائية الطرف)، و[الحد الأدنى المحسوب لفاصل الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفاصل الثقة]. فواصل الثقة تخص متوسط العينة عند مستوى الثقة المحدد. يعيد قيمة من نوع Tuple تتألف من عنصرين أو أربعة عناصر (إذا تم تحديد): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة (ثنائية الطرف)، و[الحد الأدنى المحسوب لفاصل الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفاصل الثقة]. فواصل الثقة تخص متوسط العينة عند مستوى الثقة المحدد. Tuple(Float64, Float64) أو Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

أمثلة

من دون فاصل ثقة

Query SELECT studentTTestOneSample()( value , 20 . 0 ) FROM t;

مع فاصل ثقة (95%)

Query SELECT studentTTestOneSample( 0 . 95 )( value , 20 . 0 ) FROM t;

انظر أيضًا