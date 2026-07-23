أُضيف في: v25.10.0 يطبّق اختبار ستودنت t أحادي العينة لتحديد ما إذا كان متوسط عينة يختلف عن متوسط مجتمع إحصائي معلوم. يُفترض التوزيع الطبيعي. وتتمثل الفرضية الصفرية في أن متوسط العينة يساوي متوسط المجتمع الإحصائي. يتيح
studentTTestOneSample
confidence_level الاختياري حساب فاصل الثقة.
ملاحظات:
- يلزم توفر مشاهدتين على الأقل؛ وإلا فستكون النتيجة
(nan, nan)(وستكون الفواصل أيضًا
nanإذا طُلبت).
- ستُرجع المدخلات الثابتة أو شبه الثابتة أيضًا
nanبسبب خطأ معياري صفري (أو صفري فعليًا).
المعلمات
studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)
confidence_level— اختياري. مستوى الثقة لفواصل الثقة. قيمة من نوع
Float*ضمن (0, 1)
sample_data— بيانات العينة.
Integerأو
Floatأو
Decimal
population_mean— متوسط مجتمع إحصائي معروف المراد الاختبار بمقارنته به (يكون عادةً ثابتًا).
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
confidence_level): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة (ثنائية الطرف)، و[الحد الأدنى المحسوب لفاصل الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفاصل الثقة]. فواصل الثقة تخص متوسط العينة عند مستوى الثقة المحدد.
Tuple(Float64, Float64) أو
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
أمثلة
من دون فاصل ثقة
مع فاصل ثقة (95%)
Query
SELECT studentTTestOneSample()(value, 20.0) FROM t;
انظر أيضًا
Query
SELECT studentTTestOneSample(0.95)(value, 20.0) FROM t;