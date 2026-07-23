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studentTTestOneSample

أُضيف في: v25.10.0 يطبّق اختبار ستودنت t أحادي العينة لتحديد ما إذا كان متوسط عينة يختلف عن متوسط مجتمع إحصائي معلوم. يُفترض التوزيع الطبيعي. وتتمثل الفرضية الصفرية في أن متوسط العينة يساوي متوسط المجتمع الإحصائي. يتيح confidence_level الاختياري حساب فاصل الثقة. ملاحظات:
  • يلزم توفر مشاهدتين على الأقل؛ وإلا فستكون النتيجة (nan, nan) (وستكون الفواصل أيضًا nan إذا طُلبت).
  • ستُرجع المدخلات الثابتة أو شبه الثابتة أيضًا nan بسبب خطأ معياري صفري (أو صفري فعليًا).
انظر أيضًا البنية
المعلمات
  • confidence_level — اختياري. مستوى الثقة لفواصل الثقة. قيمة من نوع Float* ضمن (0, 1)
الوسيطات
  • sample_data — بيانات العينة. Integer أو Float أو Decimal
  • population_mean — متوسط مجتمع إحصائي معروف المراد الاختبار بمقارنته به (يكون عادةً ثابتًا). (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المعادة يعيد قيمة من نوع Tuple تتألف من عنصرين أو أربعة عناصر (إذا تم تحديد confidence_level): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة (ثنائية الطرف)، و[الحد الأدنى المحسوب لفاصل الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفاصل الثقة]. فواصل الثقة تخص متوسط العينة عند مستوى الثقة المحدد. Tuple(Float64, Float64) أو Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) أمثلة من دون فاصل ثقة
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مع فاصل ثقة (95%)
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انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦