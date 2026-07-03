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يجمع المصفوفات في مصفوفة أكبر تضم هذه المصفوفات. يجمع بين الدالة groupArray والمُركِّب Array. الاسم المستعار: array_concat_agg مثال لدينا بيانات تسجل جلسات تصفح المستخدمين. تسجل كل جلسة تسلسل الصفحات التي زارها مستخدم معيّن. يمكننا استخدام الدالة groupArrayArray لتحليل أنماط زيارات الصفحات لكل مستخدم.
Setup
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦