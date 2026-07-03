groupArray والمُركِّب Array.
الاسم المستعار:
array_concat_agg
مثال
لدينا بيانات تسجل جلسات تصفح المستخدمين. تسجل كل جلسة تسلسل الصفحات التي زارها مستخدم معيّن.
يمكننا استخدام الدالة
groupArrayArray لتحليل أنماط زيارات الصفحات لكل مستخدم.
Setup
CREATE TABLE website_visits (
user_id UInt32,
session_id UInt32,
page_visits Array(String)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO website_visits VALUES
(101, 1, ['homepage', 'products', 'checkout']),
(101, 2, ['search', 'product_details', 'contact']),
(102, 1, ['homepage', 'about_us']),
(101, 3, ['blog', 'homepage']),
(102, 2, ['products', 'product_details', 'add_to_cart', 'checkout']);
Query
SELECT
user_id,
groupArrayArray(page_visits) AS user_session_page_sequences
FROM website_visits
GROUP BY user_id;
Response
┌─user_id─┬─user_session_page_sequences───────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 101 │ ['homepage','products','checkout','search','product_details','contact','blog','homepage'] │
2. │ 102 │ ['homepage','about_us','products','product_details','add_to_cart','checkout'] │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘