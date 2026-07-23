covarSampStable

cramersV تتراوح نتيجة الدالة `cramersV` من 0 (ما يعني عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) إلى 1، ولا تبلغ 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بالأخرى. ويمكن النظر إليها بوصفها مقياسًا للارتباط بين متغيرين كنسبة مئوية من أقصى تباين ممكن بينهما.

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