covarSampStableمُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التباين المشترك للعينة:
يشبه
covarSamp لكنه يستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا.
ونتيجةً لذلك، يكون
covarSampStable أبطأ من
covarSamp، إلا أنه يُقلّل من الخطأ الحسابي.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُعيد التباين المشترك للعينة بين
covarSampStable(x, y)
x و
y. إذا كان
n <= 1، تُعاد القيمة
inf.
Float64
أمثلة
حساب التباين المشترك الأساسي للعينة باستخدام خوارزمية مستقرة
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);
SELECT covarSampStable(x_value, y_value)
FROM
(
SELECT
x_value,
y_value
FROM series
);
قيمة منفردة تُعيد inf
Response
┌─covarSampStable(x_value, y_value)─┐
│ 7.206275555555556 │
└───────────────────────────────────┘
Query
SELECT covarSampStable(x_value, y_value)
FROM
(
SELECT
x_value,
y_value
FROM series LIMIT 1
);
Response
┌─covarSampStable(x_value, y_value)─┐
│ inf │
└───────────────────────────────────┘