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covarSampStable

مُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التباين المشترك للعينة: Σ(xxˉ)(yyˉ)n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n - 1}
يشبه covarSamp لكنه يستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا. ونتيجةً لذلك، يكون covarSampStable أبطأ من covarSamp، إلا أنه يُقلّل من الخطأ الحسابي. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُعيد التباين المشترك للعينة بين x وy. إذا كان n <= 1، تُعاد القيمة inf. Float64 أمثلة حساب التباين المشترك الأساسي للعينة باستخدام خوارزمية مستقرة
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قيمة منفردة تُعيد inf
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦