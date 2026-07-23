أُضيفت في: v20.1.0 تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار اللوجستي العشوائي. يمكن استخدامها في مسائل التصنيف الثنائي، وتدعم المعلمات المخصّصة نفسها مثل
stochasticLogisticRegression
stochasticLinearRegression وتعمل بالطريقة نفسها.
الاستخدام
تُستخدم هذه الدالة على خطوتين:
- التدريب
هنا، نحتاج أيضًا إلى إدراج البيانات في جدول
CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data
(
target Float64,
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
train_data.
عدد المعاملات غير ثابت، إذ يعتمد فقط على عدد الوسيطات المُمرَّرة إلى
logisticRegressionState.
ويجب أن تكون جميعها قيمًا رقمية.
لاحظ أن العمود الذي يحتوي على القيمة المستهدفة (التي نريد أن يتعلم النموذج التنبؤ بها) يُدرَج باعتباره الوسيطة الأولى.
يجب أن تكون التسميات المتوقعة ضمن المجال [-1, 1].
- التنبؤ
1.
سيُرجع الاستعلام عمودًا من الاحتمالات. لاحظ أن الوسيط الأول للدالة
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data
(
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data
evalMLMethod هو كائن
AggregateFunctionState، تليه أعمدة السمات.
يمكننا أيضًا تعيين حدٍّ للاحتمال، مما يُصنِّف العناصر ضمن فئات مختلفة.
حينئذٍ ستكون النتيجة هي التسميات.
SELECT result < 1.1 AND result > 0.5 FROM
(WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)
test_data هو جدول مثل
train_data، لكنه قد لا يحتوي على القيمة المستهدفة.
الصيغة
المعاملات
stochasticLogisticRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])(target, x1, x2, ...)
learning_rate— المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي
0.00001.
Float64
l2_regularization_coef— معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي
0.1.
Float64
mini_batch_size— يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي
15.
UInt64
method— طريقة تحديث الأوزان:
Adam(افتراضيًا)،
SGD،
Momentum،
Nesterov. يتطلب
Momentumو
Nesterovقدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي.
String
target— تسميات التصنيف الثنائي المستهدفة. يجب أن تكون ضمن المجال [-1, 1].
Float
x1, x2, ...— قيم السمات (المتغيرات المستقلة). يجب أن تكون جميعها عددية.
Float
evalMLMethod لإجراء التنبؤات، إذ يعيد احتمالات انتماء الكائن إلى الفئة ذات التسمية
1.
Array(Float64)
أمثلة
تدريب نموذج
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
SELECT count() FROM your_model
إجراء تنبؤات
Response
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model
SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) BETWEEN 0 AND 1
FROM test_data
التصنيف باستخدام قيمة العتبة
Response
1
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
SELECT result < 1.1 AND result > 0.5
FROM (
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)
راجع أيضًا
Response
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