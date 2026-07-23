stochasticLogisticRegression

تنفّذ هذه الدالة الانحدار اللوجستي العشوائي. ويمكن استخدامها في مسائل التصنيف الثنائي، كما تدعم المعلمات المخصصة نفسها التي تدعمها stochasticLinearRegression وتعمل بالطريقة نفسها.

أُضيفت في: v20.1.0

تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار اللوجستي العشوائي. يمكن استخدامها في مسائل التصنيف الثنائي، وتدعم المعلمات المخصّصة نفسها مثل stochasticLinearRegression وتعمل بالطريقة نفسها.

الاستخدام

تُستخدم هذه الدالة على خطوتين:

التدريب

للتدريب، يمكن استخدام استعلام مثل هذا:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data;

هنا، نحتاج أيضًا إلى إدراج البيانات في جدول train_data . عدد المعاملات غير ثابت، إذ يعتمد فقط على عدد الوسيطات المُمرَّرة إلى logisticRegressionState . ويجب أن تكون جميعها قيمًا رقمية. لاحظ أن العمود الذي يحتوي على القيمة المستهدفة (التي نريد أن يتعلم النموذج التنبؤ بها) يُدرَج باعتباره الوسيطة الأولى.

يجب أن تكون التسميات المتوقعة ضمن المجال [-1, 1].

التنبؤ

باستخدام الحالة المحفوظة، يمكننا التنبؤ باحتمال أن يحمل كائنٌ ما التسمية 1 .

CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data ( x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data

سيُرجع الاستعلام عمودًا من الاحتمالات. لاحظ أن الوسيط الأول للدالة evalMLMethod هو كائن AggregateFunctionState ، تليه أعمدة السمات.

يمكننا أيضًا تعيين حدٍّ للاحتمال، مما يُصنِّف العناصر ضمن فئات مختلفة.

SELECT result < 1 . 1 AND result > 0 . 5 FROM ( WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)

حينئذٍ ستكون النتيجة هي التسميات.

test_data هو جدول مثل train_data ، لكنه قد لا يحتوي على القيمة المستهدفة.

الصيغة

stochasticLogisticRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])( target , x1, x2, ...)

المعاملات

learning_rate — المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي 0.00001 . Float64

— المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي . l2_regularization_coef — معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي 0.1 . Float64

— معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي . mini_batch_size — يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي 15 . UInt64

— يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي . method — طريقة تحديث الأوزان: Adam (افتراضيًا)، SGD ، Momentum ، Nesterov . يتطلب Momentum و Nesterov قدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي. String

— طريقة تحديث الأوزان: (افتراضيًا)، ، ، . يتطلب و قدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي. target — تسميات التصنيف الثنائي المستهدفة. يجب أن تكون ضمن المجال [-1, 1]. Float

— تسميات التصنيف الثنائي المستهدفة. يجب أن تكون ضمن المجال [-1, 1]. x1, x2, ... — قيم السمات (المتغيرات المستقلة). يجب أن تكون جميعها عددية. Float

القيمة المعادة

evalMLMethod لإجراء التنبؤات، إذ يعيد احتمالات انتماء الكائن إلى الفئة ذات التسمية 1 . Array(Float64) تعيد أوزان نموذج الانحدار اللوجستي المدرَّب. استخدملإجراء التنبؤات، إذ يعيد احتمالات انتماء الكائن إلى الفئة ذات التسمية

أمثلة

تدريب نموذج

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; SELECT count () FROM your_model

Response 1

إجراء تنبؤات

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) BETWEEN 0 AND 1 FROM test_data

Response 1 1

التصنيف باستخدام قيمة العتبة

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); SELECT result < 1 . 1 AND result > 0 . 5 FROM ( WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)

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راجع أيضًا