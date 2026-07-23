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stochasticLogisticRegression

أُضيفت في: v20.1.0 تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار اللوجستي العشوائي. يمكن استخدامها في مسائل التصنيف الثنائي، وتدعم المعلمات المخصّصة نفسها مثل stochasticLinearRegression وتعمل بالطريقة نفسها. الاستخدام تُستخدم هذه الدالة على خطوتين:
  1. التدريب
للتدريب، يمكن استخدام استعلام مثل هذا:
هنا، نحتاج أيضًا إلى إدراج البيانات في جدول train_data. عدد المعاملات غير ثابت، إذ يعتمد فقط على عدد الوسيطات المُمرَّرة إلى logisticRegressionState. ويجب أن تكون جميعها قيمًا رقمية. لاحظ أن العمود الذي يحتوي على القيمة المستهدفة (التي نريد أن يتعلم النموذج التنبؤ بها) يُدرَج باعتباره الوسيطة الأولى. يجب أن تكون التسميات المتوقعة ضمن المجال [-1, 1].
  1. التنبؤ
باستخدام الحالة المحفوظة، يمكننا التنبؤ باحتمال أن يحمل كائنٌ ما التسمية 1.
سيُرجع الاستعلام عمودًا من الاحتمالات. لاحظ أن الوسيط الأول للدالة evalMLMethod هو كائن AggregateFunctionState، تليه أعمدة السمات. يمكننا أيضًا تعيين حدٍّ للاحتمال، مما يُصنِّف العناصر ضمن فئات مختلفة.
حينئذٍ ستكون النتيجة هي التسميات. test_data هو جدول مثل train_data، لكنه قد لا يحتوي على القيمة المستهدفة. الصيغة
المعاملات
  • learning_rate — المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي 0.00001. Float64
  • l2_regularization_coef — معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي 0.1. Float64
  • mini_batch_size — يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي 15. UInt64
  • method — طريقة تحديث الأوزان: Adam (افتراضيًا)، SGD، Momentum، Nesterov. يتطلب Momentum وNesterov قدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي. String
  • target — تسميات التصنيف الثنائي المستهدفة. يجب أن تكون ضمن المجال [-1, 1]. Float
  • x1, x2, ... — قيم السمات (المتغيرات المستقلة). يجب أن تكون جميعها عددية. Float
القيمة المعادة تعيد أوزان نموذج الانحدار اللوجستي المدرَّب. استخدم evalMLMethod لإجراء التنبؤات، إذ يعيد احتمالات انتماء الكائن إلى الفئة ذات التسمية 1. Array(Float64) أمثلة تدريب نموذج
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Response
إجراء تنبؤات
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Response
التصنيف باستخدام قيمة العتبة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦