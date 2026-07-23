|الصفحة
|الوصف
|groupFormat
|تنسّق الصفوف في كل مجموعة باستخدام تنسيق الإخراج وتُرجع البيانات المنسّقة كسلسلة نصية.
|aggThrow
|يمكن استخدام هذه الدالة لاختبار سلامة الاستثناءات. وستُطلق استثناءً عند إنشائها بالاحتمال المحدد.
|analysisOfVariance
|توفّر اختبارًا إحصائيًا لتحليل التباين أحادي الاتجاه (اختبار ANOVA). وهو اختبار يُجرى على عدة مجموعات من الملاحظات ذات التوزيع الطبيعي لمعرفة ما إذا كانت جميع المجموعات لها المتوسط نفسه أم لا.
|any
|تختار أول قيمة تتم مواجهتها في عمود.
|anyHeavy
|تختار قيمة كثيرة التكرار باستخدام خوارزمية heavy hitters. إذا كانت هناك قيمة تظهر في أكثر من نصف الحالات في كل خيوط تنفيذ الاستعلام، فستُعاد هذه القيمة. وعادةً ما تكون النتيجة غير حتمية.
|anyLast
|تختار آخر قيمة تتم مواجهتها في عمود.
|approx_top_k
|تُرجع مصفوفة من القيم الأكثر تكرارًا على نحو تقريبي وتكراراتها في العمود المحدد.
|approx_top_sum
|تُرجع مصفوفة من القيم الأكثر تكرارًا على نحو تقريبي وتكراراتها في العمود المحدد.
|argAndMax
|تحسب قيمة
arg و
val لأقصى قيمة
val. وإذا كانت هناك عدة صفوف لها نفس
val بوصفها القيمة العظمى، فإن تحديد أيٍّ من
arg و
val المرتبطين بها سيُعاد ليس حتميًا.
|argAndMin
|تحسب قيمة
arg و
val لأدنى قيمة
val. وإذا كانت هناك عدة صفوف لها نفس
val بوصفها القيمة الصغرى، فإن تحديد أيٍّ من
arg و
val المرتبطين بها سيُعاد ليس حتميًا.
|argMax
|تحسب قيمة
arg لأقصى قيمة
val.
|argMin
|تحسب قيمة
arg لأدنى قيمة
val. وإذا كانت هناك عدة صفوف لها نفس
val بوصفها القيمة العظمى، فإن تحديد أيٍّ من
arg المرتبط بها سيُعاد ليس حتميًا.
|avg
|تحسب المتوسط الحسابي.
|avgWeighted
|تحسب المتوسط الحسابي المرجّح.
|boundingRatio
|دالة تجميع تحسب الميل بين النقطتين الواقعتين في أقصى اليسار وأقصى اليمين ضمن مجموعة من القيم.
|categoricalInformationValue
|تحسب قيمة
(P(tag = 1) - P(tag = 0))(log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0))) لكل فئة.
|contingency
|تحسب الدالة
contingency معامل التوافق، وهو قيمة تقيس الارتباط بين عمودين في جدول. وهذا الحساب مشابه لدالة
cramersV، لكنه يستخدم مقامًا مختلفًا في الجذر التربيعي.
|corr
|تحسب معامل ارتباط بيرسون.
|corrMatrix
|تحسب مصفوفة الارتباط لمتغيرات عددها N.
|corrStable
|تحسب معامل ارتباط بيرسون، لكنها تستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا.
|count
|تحسب عدد الصفوف أو القيم غير NULL.
|covarPop
|تحسب التباين المشترك للمجتمع الإحصائي
|covarPopMatrix
|تُرجع مصفوفة التباين المشترك للمجتمع الإحصائي لمتغيرات عددها N.
|covarPopStable
|تحسب قيمة التباين المشترك للمجتمع الإحصائي
|covarSamp
|تحسب قيمة
Σ((x - x̅)(y - y̅)) / (n - 1)
|covarSampMatrix
|تُرجع مصفوفة التباين المشترك للعينة لمتغيرات عددها N.
|covarSampStable
|تشبه covarSamp لكنها تعمل ببطء أكبر مع تقديم خطأ حسابي أقل.
|cramersV
|تتراوح نتيجة الدالة
cramersV بين 0 (وهو ما يقابل عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) و1، ولا يمكن أن تصل إلى 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بواسطة الأخرى. ويمكن النظر إليها على أنها الارتباط بين متغيرين كنسبة مئوية من أقصى تباين ممكن بينهما.
|cramersVBiasCorrected
|تحسب Cramer’s V، لكنها تستخدم تصحيح الانحياز.
|deltaSum
|تجمع الفرق الحسابي بين الصفوف المتتالية.
|deltaSumTimestamp
|تجمع الفرق بين الصفوف المتتالية. وإذا كان الفرق سالبًا، فسيتم تجاهله.
|distinctDynamicTypes
|يحسب قائمة أنواع البيانات المميزة المخزنة في عمود Dynamic.
|distinctJSONPaths
|يحسب قائمة المسارات المميزة المخزنة في عمود JSON.
|distinctJSONPathsAndTypes
|يحسب قائمة المسارات المميزة وأنواعها المخزنة في JSON.
|entropy
|يحسب Shannon entropy لعمود من القيم.
|estimateCompressionRatio
|يقدّر نسبة الضغط لعمود معيّن من دون ضغطه.
|exponentialMovingAverage
|يحسب المتوسط المتحرك الأسي للقيم عند الزمن المحدد.
|exponentialTimeDecayedAvg
|يعيد متوسطًا متحركًا مرجحًا منعمًا أسيًا لقيم سلسلة زمنية عند النقطة الزمنية
t.
|exponentialTimeDecayedCount
|يعيد الاضمحلال الأسي التراكمي عبر سلسلة زمنية عند الفهرس الزمني
t.
|exponentialTimeDecayedMax
|يعيد القيمة العظمى للمتوسط المتحرك المنعم أسيًا المحسوب عند الفهرس الزمني
t مقارنةً بقيمته عند
t-1.
|exponentialTimeDecayedSum
|يعيد مجموع قيم المتوسط المتحرك المنعم أسيًا لسلسلة زمنية عند الفهرس الزمني
t.
|first_value
|هو اسم بديل لـ any، وقد أُضيف للتوافق مع window functions، إذ يلزم أحيانًا معالجة قيم
NULL (افتراضيًا، تتجاهل جميع الدوال التجميعية في ClickHouse قيم
NULL).
|flameGraph
|دالة تجميعية تنشئ flamegraph باستخدام قائمة من stacktraces.
|groupArray
|ينشئ مصفوفة من قيم الوسيط. ويمكن إضافة القيم إلى المصفوفة بأي ترتيب (غير محدد).
|groupArrayArray
|يجمّع المصفوفات في مصفوفة أكبر تضم هذه المصفوفات.
|groupArrayInsertAt
|يُدرج قيمة في المصفوفة عند الموضع المحدد.
|groupArrayIntersect
|يعيد تقاطع المصفوفات المعطاة (أي جميع العناصر الموجودة في كل المصفوفات المعطاة).
|groupArrayLast
|ينشئ مصفوفة من آخر قيم الوسيط.
|groupArrayMovingAvg
|يحسب المتوسط المتحرك لقيم الإدخال.
|groupArrayMovingSum
|يحسب المجموع المتحرك لقيم الإدخال.
|groupArraySample
|ينشئ مصفوفة من قيم وسيط مأخوذة كعينة. يقتصر حجم المصفوفة الناتجة على
max_size عنصرًا. وتُختار قيم الوسيط وتُضاف إلى المصفوفة عشوائيًا.
|groupArraySorted
|يعيد مصفوفة تحتوي على أول N عنصرًا بترتيب تصاعدي.
|groupBitAnd
|يطبّق العملية البتّية
AND على سلسلة من الأرقام.
|groupBitmap
|يجري حسابات bitmap أو Aggregate انطلاقًا من عمود أعداد صحيحة غير موقّعة، ويعيد cardinality من النوع UInt64، وإذا أُضيفت اللاحقة -State فإنه يعيد Bitmap object.
|groupBitmapAnd
|يجري حساب
AND لعمود bitmap، ويعيد cardinality من النوع UInt64، وإذا أُضيفت اللاحقة -State فإنه يعيد Bitmap object.
|groupBitmapOr
|يجري حساب
OR لعمود bitmap، ويعيد cardinality من النوع UInt64، وإذا أُضيفت اللاحقة -State فإنه يعيد Bitmap object. وهذا مكافئ لـ
groupBitmapMerge.
|groupBitmapXor
|يحسب
XOR لعمود bitmap، ويعيد cardinality من النوع UInt64، وإذا استُخدم مع اللاحقة -State فإنه يعيد Bitmap object.
|groupBitOr
|يطبّق العملية البتّية
OR على سلسلة من الأرقام.
|groupBitXor
|يطبّق العملية البتّية
XOR على سلسلة من الأرقام.
|groupConcat
|يحسب سلسلة نصية مضمومة من مجموعة من السلاسل النصية، مع إمكانية الفصل بينها بمحدد اختياري، ومع إمكانية تقييدها اختياريًا بعدد أقصى من العناصر.
|groupUniqArray
|ينشئ مصفوفة من قيم وسيط مختلفة.
|intervalLengthSum
|يحسب الطول الإجمالي لاتحاد جميع النطاقات (المقاطع على المحور العددي).
|kolmogorovSmirnovTest
|يطبّق اختبار Kolmogorov-Smirnov على عينات من مجتمعين.
|kurtPop
|يحسب التفلطح لتسلسل.
|kurtSamp
|يحسب تفلطح العينة لتسلسل.
|largestTriangleThreeBuckets
|يطبّق خوارزمية Largest-Triangle-Three-Buckets على بيانات الإدخال.
|last_value
|يختار آخر قيمة تمت مصادفتها، على نحو مشابه لـ
anyLast، لكنه يمكنه قبول NULL أيضًا.
|mannWhitneyUTest
|يطبّق اختبار Mann-Whitney للرتب على عينات من مجتمعين.
|max
|دالة تجميع تحسب القيمة العظمى عبر مجموعة من القيم.
|maxIntersections
|دالة تجميع تحسب الحد الأقصى لعدد مرات تقاطع مجموعة من الفترات مع بعضها البعض (إذا كانت جميع الفترات تتقاطع مرة واحدة على الأقل).
|maxIntersectionsPosition
|دالة تجميع تحسب مواضع ظهور الدالة maxIntersections.
|maxMap
|تحسب القيمة العظمى من المصفوفة
value وفقًا للمفاتيح المحددة في المصفوفة
key.
|meanZTest
|يطبّق mean z-test على عينات من مجتمعين.
|median
|دوال
median* هي أسماء مستعارة للدوال
quantile* المناظرة. وتحسب الوسيط لعينة بيانات رقمية.
|min
|دالة تجميع تحسب القيمة الصغرى عبر مجموعة من القيم.
|minMap
|تحسب القيمة الصغرى من المصفوفة
value وفقًا للمفاتيح المحددة في المصفوفة
key.
|quantile
|تحسب quantile تقريبيًا لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileBFloat16
|تحسب quantile تقريبيًا لعينة تتكوّن من أعداد bfloat16.
|quantileDD
|تحسب quantile تقريبيًا لعينة مع ضمانات للخطأ النسبي.
|quantileDeterministic
|تحسب quantile تقريبيًا لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileExact Functions
|الدوال quantileExact و quantileExactLow و quantileExactHigh و quantileExactExclusive و quantileExactInclusive
|quantileExactExclusive
|تحسب quantile بدقة لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileExactHigh
|على نحو مماثل لـ quantileExact، تحسب هذه الدالة quantile بدقة لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileExactInclusive
|تحسب quantile بدقة لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileExactLow
|على نحو مماثل لـ quantileExact، تحسب هذه الدالة quantile بدقة لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileExactWeighted
|تحسب quantile بدقة لتسلسل بيانات رقمية، مع أخذ وزن كل عنصر في الاعتبار.
|quantileExactWeightedInterpolated
|تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية باستخدام linear interpolation، مع أخذ وزن كل عنصر في الاعتبار.
|quantileGK
|تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية باستخدام خوارزمية Greenwald-Khanna.
|quantileInterpolatedWeighted
|تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية باستخدام linear interpolation، مع أخذ وزن كل عنصر في الاعتبار.
|quantilePrometheusHistogram
|تحسب quantile لمُدرَّج تكراري باستخدام linear interpolation.
|quantiles Functions
|الدوال quantiles و quantilesExactExclusive و quantilesExactInclusive و quantilesGK
|quantilesExactExclusive
|يحسب قيم quantiles لتسلسل بيانات رقمية بدقة.
|quantilesExactInclusive
|يحسب قيم quantiles لتسلسل بيانات رقمية بدقة.
|quantilesGK
|تعمل quantilesGK بطريقة مشابهة لـ quantileGK، لكنها تتيح حساب quantiles عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه وتُرجع مصفوفة.
|quantilesTimingWeighted
|باستخدام الدقة المحددة، تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية وفقًا لوزن كل عنصر في التسلسل.
|quantileTDigest
|تحسب quantile تقريبيًا لتسلسل بيانات رقمية باستخدام خوارزمية t-digest.
|quantileTDigestWeighted
|تحسب quantile تقريبيًا لتسلسل بيانات رقمية باستخدام خوارزمية t-digest.
|quantileTiming
|باستخدام الدقة المحددة، تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية.
|quantileTimingWeighted
|باستخدام الدقة المحددة، تحسب quantile لتسلسل بيانات رقمية وفقًا لوزن كل عنصر في التسلسل.
|rankCorr
|يحسب معامل الارتباط الرتبي.
|simpleLinearRegression
|يُجري انحدارًا خطيًا بسيطًا (أحادي البعد).
|singleValueOrNull
|تُستخدم الدالة التجميعية
singleValueOrNull لتنفيذ معاملات الاستعلامات الفرعية، مثل
x = ALL (SELECT ...). وهي تتحقق مما إذا كانت هناك قيمة واحدة فقط فريدة وغير NULL في البيانات.
|skewPop
|يحسب الالتواء لتسلسل.
|skewSamp
|يحسب التواء العينة لتسلسل.
|sparkbar
|ترسم الدالة مُدرَّجًا تكراريًا لتكرار القيم
x ولمعدل تكرارها
y عبر interval
[min_x, max_x].
|stddevPop
|النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varPop.
|stddevPopStable
|النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varPop. وعلى عكس stddevPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا.
|stddevSamp
|النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varSamp
|stddevSampStable
|النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varSamp. وتستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا.
|stochasticLinearRegression
|تنفّذ هذه الدالة انحدارًا خطيًا عشوائيًا. وهي تدعم معلمات مخصّصة لمعدل التعلّم، ومعامل التنظيم L2، وحجم الدفعة المصغّرة، كما توفّر عدة طرق لتحديث الأوزان (Adam وsimple SGD وMomentum وNesterov.)
|stochasticLogisticRegression
|تنفّذ هذه الدالة انحدارًا لوجستيًا عشوائيًا. ويمكن استخدامها لمشكلة تصنيف ثنائي، وتدعم المعلمات المخصّصة نفسها التي يدعمها stochasticLinearRegression وتعمل بالطريقة نفسها.
|studentTTest
|يطبّق اختبار t لستيودنت على عينات من مجتمعين.
|studentTTestOneSample
|يطبّق اختبار t لستيودنت لعينة واحدة على عينة ومتوسط مجتمع معلوم.
|sum
|يحسب المجموع. يعمل فقط مع الأرقام.
|sumCount
|يحسب مجموع الأرقام ويعدّ عدد الصفوف في الوقت نفسه. يستخدمه مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse: إذا كانت هناك عدة دوال
sum أو
count أو
avg في استعلام، فيمكن استبدالها بدالة
sumCount واحدة لإعادة استخدام العمليات الحسابية. ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الدالة صراحةً.
|sumKahan
|يحسب مجموع الأرقام باستخدام خوارزمية الجمع التعويضي لكاهان
|sumMap
|يجمع مصفوفة
value واحدة أو أكثر وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة
key. ويُرجع tuple of arrays: المفاتيح بترتيب مفروز، تليها القيم المجمّعة للمفاتيح المقابلة من دون overflow.
|sumMapWithOverflow
|يجمع مصفوفة
value وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة
key. ويُرجع tuple من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب مفروز، والقيم المجمّعة للمفاتيح المقابلة. ويختلف عن الدالة sumMap في أنه يُجري الجمع مع overflow.
|sumWithOverflow
|يحسب مجموع الأرقام، باستخدام نوع البيانات نفسه للنتيجة كما في معلمات الإدخال. وإذا تجاوز المجموع القيمة القصوى لهذا النوع من البيانات، فسيُحسب مع overflow.
|theilsU
|تحسب الدالة
theilsU معامل عدم اليقين Theils’ U، وهو قيمة تقيس الارتباط بين عمودين في جدول.
|timeSeriesChangesToGrid
|دالة تجميعية تحسب تغيّرات على نمط PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesDeltaToGrid
|دالة تجميع تحسب delta على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesDerivToGrid
|دالة تجميع تحسب المشتقة على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesGroupArray
|ترتّب السلاسل الزمنية حسب الطابع الزمني بترتيب تصاعدي.
|timeSeriesInstantDeltaToGrid
|دالة تجميع تحسب idelta على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesInstantRateToGrid
|دالة تجميع تحسب irate على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesLastTwoSamples
|دالة تجميع لإعادة أخذ عينات من بيانات السلاسل الزمنية من أجل حساب irate وidelta على غرار PromQL
|timeSeriesPredictLinearToGrid
|دالة تجميع تحسب التنبؤ الخطي على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesRateToGrid
|دالة تجميع تحسب rate على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|timeSeriesResampleToGridWithStaleness
|دالة تجميع تعيد أخذ عينات من بيانات السلاسل الزمنية إلى الشبكة المحددة.
|timeSeriesResetsToGrid
|دالة تجميع تحسب resets على غرار PromQL لبيانات السلاسل الزمنية على الشبكة المحددة.
|topK
|تعيد مصفوفة من القيم الأكثر تكرارًا بصورة تقريبية في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا بحسب التكرار التقريبي للقيم، لا بحسب القيم نفسها.
|topKWeighted
|تعيد مصفوفة من القيم الأكثر تكرارًا بصورة تقريبية في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا بحسب التكرار التقريبي للقيم، لا بحسب القيم نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ وزن القيمة في الاعتبار.
|uniq
|تحسب العدد التقريبي للقيم المختلفة للوسيطة.
|uniqCombined
|تحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة.
|uniqCombined64
|تحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة. وهي مماثلة لـ uniqCombined، لكنها تستخدم hash بطول 64 بت لجميع أنواع البيانات بدلًا من استخدامه لنوع البيانات String فقط.
|uniqExact
|تحسب العدد الدقيق لقيم الوسائط المختلفة.
|uniqHLL12
|تحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة باستخدام خوارزمية HyperLogLog.
|uniqTheta
|تحسب العدد التقريبي لقيم الوسائط المختلفة باستخدام Theta Sketch Framework.
|varPop
|تحسب تباين المجتمع الإحصائي.
|varPopStable
|تعيد تباين المجتمع الإحصائي. وعلى خلاف varPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
|varSamp
|تحسب تباين العينة لمجموعة بيانات.
|varSampStable
|تحسب تباين العينة لمجموعة بيانات. وعلى خلاف
varSamp، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل.
|welchTTest
|تطبّق اختبار t لـ Welch على عينات من مجتمعين إحصائيين.
الدوال التجميعية
صفحة رئيسية للدوال التجميعية تتضمن قائمة كاملة بالدوال التجميعية
يدعم ClickHouse جميع دوال SQL التجميعية القياسية (sum، avg، min، max، count)، بالإضافة إلى نطاق واسع من الدوال التجميعية الأخرى.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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