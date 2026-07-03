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distinctDynamicTypes

أُضيفت في: v24.9.0 يحسب قائمة أنواع البيانات المختلفة المخزّنة في عمود Dynamic. البنية
المعاملات
  • dynamic — عمود Dynamic. Dynamic
القيمة المُعادة يعيد قائمة مرتبة بأسماء أنواع البيانات. Array(String) أمثلة الاستخدام الأساسي مع الأنواع المختلطة
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦