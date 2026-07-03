أُضيفت في: v24.9.0 يحسب قائمة أنواع البيانات المختلفة المخزّنة في عمود Dynamic. البنية
distinctDynamicTypes
المعاملات
distinctDynamicTypes(dynamic)
dynamic— عمود Dynamic.
Dynamic
Array(String)
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع الأنواع المختلطة
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_dynamic;
CREATE TABLE test_dynamic(d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_dynamic VALUES (42), (NULL), ('Hello'), ([1, 2, 3]), ('2020-01-01'), (map(1, 2)), (43), ([4, 5]), (NULL), ('World'), (map(3, 4));
SELECT distinctDynamicTypes(d) FROM test_dynamic;
Response
┌─distinctDynamicTypes(d)──────────────────────────────────────────┐
│ ['Array(Int64)', 'Date', 'Int64', 'Map(UInt8, UInt8)', 'String'] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘