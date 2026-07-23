أُضيفت في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب مشتقة شبيهة بـ PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة يحددها الطابع الزمني للبداية والطابع الزمني للنهاية و
timeSeriesDerivToGrid
step. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تُؤخذ العينات اللازمة لحساب
deriv ضمن النافذة الزمنية المحددة.
الصياغة
هذه الدالة تجريبية. لتمكينها، عيّن
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
المعلمات
timeSeriesDerivToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— يحدد بداية الشبكة. -
end_timestamp— يحدد نهاية الشبكة. -
grid_step— يحدد خطوة الشبكة بالثواني. -
staleness— يحدد الحد الأقصى لـ “التقادم” بالثواني للعينات التي أُخذت في الحسبان. نافذة التقادم هي فترة مفتوحة من اليسار ومغلقة من اليمين.
timestamp— الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيماً منفردة أو مصفوفات. -
value— قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً منفردة أو مصفوفات.
deriv على الشبكة المحددة بصيغة
Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في الشبكة الزمنية. وتكون القيمة NULL إذا لم تتوفر عينات كافية داخل النافذة لحساب قيمة المشتقة لنقطة شبكة معيّنة.
أمثلة
احسب قيم المشتقة على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210]
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
الاستعلام نفسه مع وسيطات Array
Response
┌─timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,0.1,0.11,0.15,NULL,NULL,0.15] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 120 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values)─┐
│ [NULL,NULL,0,0.1,0.11,0.15,NULL,NULL,0.15] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘