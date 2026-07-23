Skip to main content

timeSeriesDerivToGrid

أُضيفت في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب مشتقة شبيهة بـ PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة يحددها الطابع الزمني للبداية والطابع الزمني للنهاية وstep. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تُؤخذ العينات اللازمة لحساب deriv ضمن النافذة الزمنية المحددة.
هذه الدالة تجريبية. لتمكينها، عيّن allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
الصياغة
المعلمات
  • start_timestamp — يحدد بداية الشبكة. - end_timestamp — يحدد نهاية الشبكة. - grid_step — يحدد خطوة الشبكة بالثواني. - staleness — يحدد الحد الأقصى لـ “التقادم” بالثواني للعينات التي أُخذت في الحسبان. نافذة التقادم هي فترة مفتوحة من اليسار ومغلقة من اليمين.
الوسيطات
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيماً منفردة أو مصفوفات. - value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً منفردة أو مصفوفات.
القيمة المعادة قيم deriv على الشبكة المحددة بصيغة Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في الشبكة الزمنية. وتكون القيمة NULL إذا لم تتوفر عينات كافية داخل النافذة لحساب قيمة المشتقة لنقطة شبكة معيّنة. أمثلة احسب قيم المشتقة على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210]
Query
Response
الاستعلام نفسه مع وسيطات Array
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦