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groupArrayInsertAt

أُضيفت في: v1.1.0 تُدرِج قيمة في المصفوفة عند الموضع المحدد. إذا أُدرِجت عدة قيم في الموضع نفسه ضمن استعلام واحد، فتتصرف الدالة على النحو التالي:
  • إذا نُفِّذ الاستعلام في خيط تنفيذ واحد، فستُستخدم أول قيمة من القيم المُدرَجة.
  • إذا نُفِّذ الاستعلام باستخدام عدة خيوط تنفيذ، فستكون القيمة الناتجة إحدى القيم المُدرَجة بشكل غير محدد.
الصياغة
المعلمات
  • default_x — اختياري. القيمة الافتراضية المستخدمة للاستبدال في المواضع الفارغة. Any
  • size — اختياري. طول المصفوفة الناتجة. عند استخدام هذه المعلمة، يجب تحديد القيمة الافتراضية default_x. UInt32
الوسائط
  • x — القيمة المراد إدراجها. Any
  • pos — الموضع الذي سيُدرج فيه العنصر المحدد x. يبدأ ترقيم الفهارس في المصفوفة من الصفر. UInt32
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة تحتوي على القيم المُدرَجة. Array أمثلة الاستخدام الأساسي من دون معلمات
Query
Response
الاستخدام مع معلمة القيمة الافتراضية
Query
Response
الاستخدام مع معامِلَي القيمة الافتراضية والحجم
Query
Response
الإدراج متعدد الخيوط في نفس الموضع
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦