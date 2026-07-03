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aggThrow

أُضيف في: v20.1.0 يمكن استخدام هذه الدالة لاختبار سلامة التعامل مع الاستثناءات. وستُثير استثناءً عند إنشائها بالاحتمال المحدد. الصيغة
المعاملات
  • throw_prob — احتمال إطلاق استثناء عند الإنشاء. Float64
القيمة المُعادة يُرجع الاستثناء التالي: Code: 503. DB::Exception: Aggregate function aggThrow has thrown exception successfully. أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦