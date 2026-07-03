أُضيف في: v20.1.0 يمكن استخدام هذه الدالة لاختبار سلامة التعامل مع الاستثناءات. وستُثير استثناءً عند إنشائها بالاحتمال المحدد. الصيغة
aggThrow
المعاملات
aggThrow(throw_prob)
throw_prob— احتمال إطلاق استثناء عند الإنشاء.
Float64
Code: 503. DB::Exception: Aggregate function aggThrow has thrown exception successfully.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT number % 2 AS even, aggThrow(number) FROM numbers(10) GROUP BY even;
Response
Received exception:
Code: 503. DB::Exception: Aggregate function aggThrow has thrown exception successfully: While executing AggregatingTransform. (AGGREGATE_FUNCTION_THROW)