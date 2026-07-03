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يُرجع آخر قيمة تمت مصادفتها، على غرار anyLast، لكنه يمكنه قبول NULL. في الغالب، ينبغي استخدامه مع دوال النافذة. ومن دون دوال النافذة، ستكون النتيجة عشوائية إذا لم يكن تدفق المصدر مرتبًا.

أمثلة

المثال 1

يتم تجاهل قيمة NULL افتراضيًا.

المثال 2

يتم تجاهل قيمة NULL.

المثال 3

تُقبل القيمة NULL.

المثال 4

الحصول على نتيجة مستقرة باستخدام الاستعلام الفرعي مع ORDER BY.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦