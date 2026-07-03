anyLast، لكنه يمكنه قبول NULL.
في الغالب، ينبغي استخدامه مع دوال النافذة.
ومن دون دوال النافذة، ستكون النتيجة عشوائية إذا لم يكن تدفق المصدر مرتبًا.
أمثلة
CREATE TABLE test_data
(
a Int64,
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data (a, b) VALUES (1,null), (2,3), (4, 5), (6,null)
يتم تجاهل قيمة NULL افتراضيًا.
المثال 1
SELECT last_value(b) FROM test_data
┌─last_value_ignore_nulls(b)─┐
│ 5 │
└────────────────────────────┘
يتم تجاهل قيمة NULL.
المثال 2
SELECT last_value(b) ignore nulls FROM test_data
┌─last_value_ignore_nulls(b)─┐
│ 5 │
└────────────────────────────┘
تُقبل القيمة NULL.
المثال 3
SELECT last_value(b) respect nulls FROM test_data
┌─last_value_respect_nulls(b)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────────┘
الحصول على نتيجة مستقرة باستخدام الاستعلام الفرعي مع
المثال 4
ORDER BY.
SELECT
last_value_respect_nulls(b),
last_value(b)
FROM
(
SELECT *
FROM test_data
ORDER BY a ASC
)
┌─last_value_respect_nulls(b)─┬─last_value(b)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 5 │
└─────────────────────────────┴───────────────┘