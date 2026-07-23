قُدِّمت في: v23.4.0

تحسب عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام خوارزمية Greenwald-Khanna

تعمل هذه الدالة بطريقة مشابهة لـ quantileGK ، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتايلات في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايلات الفردية.

تُستخدم خوارزمية Greenwald-Khanna لحساب الكوانتايلات على تدفق من البيانات بكفاءة عالية جدًا. وقد طرحها Michael Greenwald وSanjeev Khanna في عام 2001. وتتميز الخوارزمية بكفاءة عالية جدًا، إذ لا تتطلب سوى مساحة O(log n) وزمن O(log log n) لكل عنصر (حيث إن n هو حجم المُدخلات). كما أنها عالية الدقة أيضًا، إذ توفر قيم كوانتايلات تقريبية بدقة قابلة للتحكم.

البنية

quantilesGK(accuracy, level1, level2, ...)(expr)

المعلمات

accuracy — دقة الكوانتايلات. عدد صحيح موجب ثابت. كلما زادت قيمة الدقة، قلّ الخطأ. على سبيل المثال، إذا ضُبطت وسيطة الدقة على 100، فسيكون خطأ الكوانتايلات المحسوبة لا يتجاوز 1% باحتمال عالٍ. هناك مفاضلة بين دقة الكوانتايلات المحسوبة والتعقيد الحسابي للخوارزمية. UInt*

— دقة الكوانتايلات. عدد صحيح موجب ثابت. كلما زادت قيمة الدقة، قلّ الخطأ. على سبيل المثال، إذا ضُبطت وسيطة الدقة على 100، فسيكون خطأ الكوانتايلات المحسوبة لا يتجاوز 1% باحتمال عالٍ. هناك مفاضلة بين دقة الكوانتايلات المحسوبة والتعقيد الحسابي للخوارزمية. level — مستويات الكوانتايل. عدد واحد أو أكثر من الأعداد الثابتة ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. Float*

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المعادة

مصفوفة من الكوانتايلات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُددت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Int128) أو Array(UInt128) أو Array(Int256) أو Array(UInt256) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64)

أمثلة

حساب عدة كوانتايلات باستخدام خوارزمية GK

Query SELECT quantilesGK( 1 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number + 1 ) FROM numbers( 1000 );

Response ┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐ │ [1, 1, 1] │ └──────────────────────────────────────────────────┘

كوانتايلات بدقة أعلى

Query SELECT quantilesGK( 100 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number + 1 ) FROM numbers( 1000 );