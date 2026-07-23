قُدِّمت في: v23.4.0 تحسب عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام خوارزمية Greenwald-Khanna. تعمل هذه الدالة بطريقة مشابهة لـ
quantilesGK
quantileGK، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتايلات في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايلات الفردية.
تُستخدم خوارزمية Greenwald-Khanna لحساب الكوانتايلات على تدفق من البيانات بكفاءة عالية جدًا.
وقد طرحها Michael Greenwald وSanjeev Khanna في عام 2001.
وتتميز الخوارزمية بكفاءة عالية جدًا، إذ لا تتطلب سوى مساحة O(log n) وزمن O(log log n) لكل عنصر (حيث إن n هو حجم المُدخلات).
كما أنها عالية الدقة أيضًا، إذ توفر قيم كوانتايلات تقريبية بدقة قابلة للتحكم.
البنية
المعلمات
quantilesGK(accuracy, level1, level2, ...)(expr)
accuracy— دقة الكوانتايلات. عدد صحيح موجب ثابت. كلما زادت قيمة الدقة، قلّ الخطأ. على سبيل المثال، إذا ضُبطت وسيطة الدقة على 100، فسيكون خطأ الكوانتايلات المحسوبة لا يتجاوز 1% باحتمال عالٍ. هناك مفاضلة بين دقة الكوانتايلات المحسوبة والتعقيد الحسابي للخوارزمية.
UInt*
level— مستويات الكوانتايل. عدد واحد أو أكثر من الأعداد الثابتة ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Array((U)Int*) أو
Array(Int128) أو
Array(UInt128) أو
Array(Int256) أو
Array(UInt256) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات باستخدام خوارزمية GK
Query
SELECT quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1) FROM numbers(1000);
كوانتايلات بدقة أعلى
Response
┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [1, 1, 1] │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1) FROM numbers(1000);
Response
┌─quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [251, 498, 741] │
└────────────────────────────────────────────────────┘