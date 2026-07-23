أُضيفت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايلات لتسلسل من البيانات الرقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه وبدقة ثابتة. تعادل هذه الدالة
quantilesTiming
quantileTiming، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.
النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد حُسّنت هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الخادم الخلفي.
الدقة
يكون الحساب دقيقًا إذا:
- لم يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.
- تجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة أقل من 1024 مللي ثانية.
البنية
لحساب كوانتايلات زمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر فعالية ودقة من
quantiles.
المعلمات
quantilesTiming(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime. إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، فسيكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فسيُفترض أنها 30,000.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Array(Float32)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات للتوقيت
Query
CREATE TABLE t (response_time UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (72), (112), (126), (145), (104), (242), (313), (168), (108);
SELECT quantilesTiming(0.25, 0.5, 0.75)(response_time) FROM t;
Response
┌─quantilesTiming(0.25, 0.5, 0.75)(response_time)─┐
│ [108,126,168] │
└─────────────────────────────────────────────────┘