covarSampمُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التباين المشترك للعينة:
الصياغة
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة
covarSampStable.
تعمل بصورة أبطأ، غير أنها تُقلّل من الخطأ الحسابي.
الأسماء البديلة:
covarSamp(x, y)
COVAR_SAMP
الوسائط
القيمة المُعادة
تُعيد التباين المشترك للعينة بين
x و
y. إذا كان
n <= 1، تُعاد القيمة
nan.
Float64
أمثلة
حساب التباين المشترك الأساسي للعينة
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);
SELECT covarSamp(x_value, y_value)
FROM series
قيمة منفردة تُعيد NaN
Response
┌─covarSamp(x_value, y_value)─┐
│ 7.206275555555556 │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT covarSamp(x_value, y_value)
FROM series LIMIT 1
Response
┌─covarSamp(x_value, y_value)─┐
│ nan │
└─────────────────────────────┘