Skip to main content

covarSamp

مُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التباين المشترك للعينة: Σ(xxˉ)(yyˉ)n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n - 1}
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة covarSampStable. تعمل بصورة أبطأ، غير أنها تُقلّل من الخطأ الحسابي.
الصياغة
الأسماء البديلة: COVAR_SAMP الوسائط القيمة المُعادة تُعيد التباين المشترك للعينة بين x وy. إذا كان n <= 1، تُعاد القيمة nan. Float64 أمثلة حساب التباين المشترك الأساسي للعينة
Query
Response
قيمة منفردة تُعيد NaN
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦