أُضيفت في: v21.1.0 تُطبق اختبار ستودنت t على عينات من مجتمعين إحصائيين. توجد قيم كلتا العينتين في العمود
studentTTest
sample_data. إذا كانت قيمة
sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى العينة من المجتمع الأول. وإلا، فإنها تنتمي إلى العينة من المجتمع الثاني.
الفرضية الصفرية هي أن متوسطات المجتمعين متساوية. ويُفترض وجود توزيع طبيعي مع تساوي التباين.
انظر أيضًا
البنية
المعلمات
studentTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)
confidence_level— اختياري. مستوى الثقة المستخدم لحساب فترات الثقة.
Float
confidence_level الاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، و[الحد الأدنى المحسوب لفترة الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفترة الثقة].
Tuple(Float64, Float64) أو
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;
راجع أيضًا
Response
┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐
│ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │
└───────────────────────────────────────────┘