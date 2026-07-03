أُضيفت في: v21.1.0

تُطبق اختبار ستودنت t على عينات من مجتمعين إحصائيين.

توجد قيم كلتا العينتين في العمود sample_data . إذا كانت قيمة sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى العينة من المجتمع الأول. وإلا، فإنها تنتمي إلى العينة من المجتمع الثاني. الفرضية الصفرية هي أن متوسطات المجتمعين متساوية. ويُفترض وجود توزيع طبيعي مع تساوي التباين.

انظر أيضًا

البنية

studentTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)

المعلمات

confidence_level — اختياري. مستوى الثقة المستخدم لحساب فترات الثقة. Float

الوسيطات

sample_data — بيانات العينة. Integer أو Float أو Decimal

— بيانات العينة. أو أو sample_index — فهرس العينة. Integer

القيمة المعادة

confidence_level الاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، و[الحد الأدنى المحسوب لفترة الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفترة الثقة]. تُرجِع قيمة من النوع Tuple تحتوي على عنصرين أو أربعة عناصر (إذا تم تحديدالاختياري): إحصائية t المحسوبة، وقيمة p المحسوبة، و[الحد الأدنى المحسوب لفترة الثقة]، و[الحد الأعلى المحسوب لفترة الثقة]. Tuple(Float64, Float64) أو Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;

Response ┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐ │ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │ └───────────────────────────────────────────┘

راجع أيضًا