استُحدثت في: v24.9.0 تحسب قائمة المسارات الفريدة وأنواعها المخزَّنة في عمود JSON.
distinctJSONPathsAndTypes
البنية
إذا كان تعريف JSON يحتوي على مسارات بأنواع محددة، فستُدرَج هذه المسارات دائمًا في ناتج الدالتين
distinctJSONPaths/distinctJSONPathsAndTypes حتى إذا لم تتضمن بيانات الإدخال قيمًا لهذه المسارات.
المعاملات
distinctJSONPathsAndTypes(json)
json— عمود JSON.
JSON
Map(String, Array(String))
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع أنواع مختلطة
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_json;
CREATE TABLE test_json(json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_json VALUES ('{"a" : 42, "b" : "Hello"}'), ('{"b" : [1, 2, 3], "c" : {"d" : {"e" : "2020-01-01"}}}'), ('{"a" : 43, "c" : {"d" : {"f" : [{"g" : 42}]}}}');
SELECT distinctJSONPathsAndTypes(json) FROM test_json;
مع مسارات JSON المُصرَّح بها
Response
┌─distinctJSONPathsAndTypes(json)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {'a':['Int64'],'b':['Array(Nullable(Int64))','String'],'c.d.e':['Date'],'c.d.f':['Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))']} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_json;
CREATE TABLE test_json(json JSON(a UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_json VALUES ('{"b" : "Hello"}'), ('{"b" : "World", "c" : [1, 2, 3]}');
SELECT distinctJSONPathsAndTypes(json) FROM test_json;
Response
┌─distinctJSONPathsAndTypes(json)────────────────────────────────┐
│ {'a':['UInt32'],'b':['String'],'c':['Array(Nullable(Int64))']} │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘