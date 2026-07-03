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distinctJSONPathsAndTypes

استُحدثت في: v24.9.0 تحسب قائمة المسارات الفريدة وأنواعها المخزَّنة في عمود JSON.
إذا كان تعريف JSON يحتوي على مسارات بأنواع محددة، فستُدرَج هذه المسارات دائمًا في ناتج الدالتين distinctJSONPaths/distinctJSONPathsAndTypes حتى إذا لم تتضمن بيانات الإدخال قيمًا لهذه المسارات.
البنية
المعاملات
  • json — عمود JSON. JSON
القيمة المُعادة تُرجع خريطة مرتبة للمسارات والأنواع. Map(String, Array(String)) أمثلة الاستخدام الأساسي مع أنواع مختلطة
Query
Response
مع مسارات JSON المُصرَّح بها
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦