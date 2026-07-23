Skip to main content

quantilesExactInclusive

قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتيلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام الطريقة التضمينية. تعادل هذه الدالة quantileExactInclusive، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتيل في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتيل الفردية. تستخدم هذه الدالة الطريقة التضمينية لحساب الكوانتيلات، كما هو موضح في طريقة R-7. وهذا يعادل الدالة PERCENTILE.INC في Excel. للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُفرَز جزئيًا. ويبلغ تعقيد خوارزمية الفرز O(N·log(N)) من المقارنات، حيث N = std::distance(first, last). البنية
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتيلات. أعداد فاصلة عائمة ثابتة من 0 إلى 1 (شاملًا). نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير يعتمد على قيم العمود ويُنتج أنواع بيانات رقمية، أو Date، أو DateTime. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتيلات للمستويات المحددة، بالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. Array(Float64) أمثلة حساب عدة كوانتيلات شاملة دقيقة
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦