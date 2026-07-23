قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتيلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام الطريقة التضمينية. تعادل هذه الدالة
quantilesExactInclusive
quantileExactInclusive، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتيل في مرور واحد، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتيل الفردية.
تستخدم هذه الدالة الطريقة التضمينية لحساب الكوانتيلات، كما هو موضح في طريقة R-7.
وهذا يعادل الدالة PERCENTILE.INC في Excel.
للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُفرَز جزئيًا.
ويبلغ تعقيد خوارزمية الفرز
O(N·log(N)) من المقارنات، حيث
N = std::distance(first, last).
البنية
المعلمات
quantilesExactInclusive(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتيلات. أعداد فاصلة عائمة ثابتة من 0 إلى 1 (شاملًا). نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير يعتمد على قيم العمود ويُنتج أنواع بيانات رقمية، أو
Date، أو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Array(Float64)
أمثلة
حساب عدة كوانتيلات شاملة دقيقة
Query
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number) FROM num;
Response
┌─quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number)─┐
│ [249.75,499.5,749.25,899.1,949.05,989.01,998.001] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘