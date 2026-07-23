varSampStableمُقدَّمة في: v1.1.0 تحسب تباين العينة لمجموعة بيانات. على خلاف
varSamp، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. تعمل بصورة أبطأ، غير أنها تُقلّل من الخطأ الحسابي.
يُحسب تباين العينة وفق الصيغة ذاتها المستخدمة في
varSamp:
حيث:
- هي كل نقطة بيانات منفردة في مجموعة البيانات
- هي المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات
- هو عدد نقاط البيانات في مجموعة البيانات
الوسائط القيمة المُعادة تُعيد تباين العينة لمجموعة البيانات المُدخلة.
varSampStable(x)
Float64
أمثلة
حساب تباين العينة المستقر
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10.5), (12.3), (9.8), (11.2), (10.7);
SELECT round(varSampStable(x),3) AS var_samp_stable FROM test_data;
Response
┌─var_samp_stable─┐
│ 0.865 │
└─────────────────┘