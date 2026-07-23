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varSampStable

مُقدَّمة في: v1.1.0 تحسب تباين العينة لمجموعة بيانات. على خلاف varSamp، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. تعمل بصورة أبطأ، غير أنها تُقلّل من الخطأ الحسابي. يُحسب تباين العينة وفق الصيغة ذاتها المستخدمة في varSamp: Σ(xxˉ)2n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})^2}}{n-1}
حيث:
  • xx هي كل نقطة بيانات منفردة في مجموعة البيانات
  • xˉ\bar{x} هي المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات
  • nn هو عدد نقاط البيانات في مجموعة البيانات
البنية
الوسائط
  • x — المجتمع الإحصائي الذي تريد حساب تباين العينة له. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة تُعيد تباين العينة لمجموعة البيانات المُدخلة. Float64 أمثلة حساب تباين العينة المستقر
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦