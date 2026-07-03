أُضيف في: v20.1.0 يحسب عملية OR لعمود bitmap ويُرجع كارديناليته. إذا أُضيفت لاحقة المُعدِّل
groupBitmapOr
-State، فإنه يُرجع كائن bitmap.
وهو مكافئ لـ
groupBitmapMerge (
groupBitmap مع لاحقة المُعدِّل
-Merge).
البنية
الوسيطات
groupBitmapOr(expr)
groupBitmapOrState(expr)
expr— تعبير يُنتج قيمة من النوع
AggregateFunction(groupBitmap, UInt*).
AggregateFunction(groupBitmap, UInt*)
UInt64، أو كائن bitmap عند استخدام
-State.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE bitmap_column_expr_test2
(
tag_id String,
z AggregateFunction(groupBitmap, UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tag_id;
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag1', bitmapBuild(cast([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] AS Array(UInt32))));
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag2', bitmapBuild(cast([6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] AS Array(UInt32))));
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag3', bitmapBuild(cast([2,4,6,8,10,12] AS Array(UInt32))));
SELECT groupBitmapOr(z) FROM bitmap_column_expr_test2 WHERE like(tag_id, 'tag%');
استخدام المُعدِّل -State
Response
┌─groupBitmapOr(z)─┐
│ 15 │
└──────────────────┘
Query
SELECT arraySort(bitmapToArray(groupBitmapOrState(z))) FROM bitmap_column_expr_test2 WHERE like(tag_id, 'tag%');
Response
┌─arraySort(bitmapToArray(groupBitmapOrState(z)))─┐
│ [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] │
└─────────────────────────────────────────────────┘