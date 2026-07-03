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groupBitmapOr

أُضيف في: v20.1.0 يحسب عملية OR لعمود bitmap ويُرجع كارديناليته. إذا أُضيفت لاحقة المُعدِّل -State، فإنه يُرجع كائن bitmap. وهو مكافئ لـ groupBitmapMerge (‏groupBitmap مع لاحقة المُعدِّل -Merge). البنية
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد عددًا من النوع UInt64، أو كائن bitmap عند استخدام -State. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
استخدام المُعدِّل -State
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦