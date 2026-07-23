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timeSeriesGroupArray

أُضيف في: v25.8.0 يرتّب بيانات السلاسل الزمنية حسب الطابع الزمني بترتيب تصاعدي.
هذه الدالة تجريبية. فعِّلها بتعيين allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
البنية
المعاملات
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. DateTime أو UInt32 أو UInt64
  • value — قيمة السلاسل الزمنية المقابلة للطابع الزمني. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تُرجِع مصفوفة من عناصر Tuple بالشكل (timestamp, value) مرتبة حسب الطابع الزمني ترتيبًا تصاعديًا. إذا وُجدت عدة قيم للطابع الزمني نفسه، فستختار الدالة أكبر هذه القيم. Array(Tuple(T1, T2)) أمثلة الاستخدام الأساسي مع القيم الفردية
Query
Response
تمرير عينات متعددة من الطوابع الزمنية والقيم في صورة مصفوفات متساوية الحجم
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦