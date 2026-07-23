أُضيف في: v25.8.0 يرتّب بيانات السلاسل الزمنية حسب الطابع الزمني بترتيب تصاعدي.
timeSeriesGroupArray
البنية
هذه الدالة تجريبية. فعِّلها بتعيين
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
المعاملات
timeSeriesGroupArray(timestamp, value)
timestamp— الطابع الزمني للعينة.
DateTimeأو
UInt32أو
UInt64
value— قيمة السلاسل الزمنية المقابلة للطابع الزمني.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple بالشكل
(timestamp, value) مرتبة حسب الطابع الزمني ترتيبًا تصاعديًا. إذا وُجدت عدة قيم للطابع الزمني نفسه، فستختار الدالة أكبر هذه القيم.
Array(Tuple(T1, T2))
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع القيم الفردية
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 140, 100]::Array(UInt32) AS timestamps,
[1, 6, 8, 17, 19, 5]::Array(Float32) AS values
SELECT timeSeriesGroupArray(timestamp, value)
FROM
(
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
تمرير عينات متعددة من الطوابع الزمنية والقيم في صورة مصفوفات متساوية الحجم
Response
┌─timeSeriesGroupArray(timestamp, value)───────────────┐
│ [(100, 5), (110, 1), (120, 6), (130, 8), (140, 19)] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 140, 100]::Array(UInt32) AS timestamps,
[1, 6, 8, 17, 19, 5]::Array(Float32) AS values
SELECT timeSeriesGroupArray(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesGroupArray(timestamps, values)──────────────┐
│ [(100, 5), (110, 1), (120, 6), (130, 8), (140, 19)] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘