أُضيفت في: v23.1.0

تنشئ مصفوفة من آخر قيم الوسيط. على سبيل المثال، فإن groupArrayLast(1)(x) مكافئة لـ [anyLast(x)] . في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق هذا على الحالات التي يأتي فيها SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي.

الصياغة

groupArrayLast(max_size)(x)

المعلمات

max_size — الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة. UInt64

الوسيطات

max_size — الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة. UInt64

— الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة. x — وسيطة (اسم العمود أو تعبير). Any

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة من آخر قيم الوسيطة. Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT groupArrayLast( 2 )( number + 1 ) numbers FROM numbers( 10 );

Response ┌─numbers─┐ │ [9,10] │ └─────────┘

مقارنة بـ groupArray

Query -- Compare with groupArray (first values) SELECT groupArray( 2 )( number + 1 ) numbers FROM numbers( 10 );