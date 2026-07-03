أُضيفت في: v23.1.0 تنشئ مصفوفة من آخر قيم الوسيط. على سبيل المثال، فإن
groupArrayLast
groupArrayLast(1)(x) مكافئة لـ
[anyLast(x)].
في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ.
وينطبق هذا على الحالات التي يأتي فيها SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي.
الصياغة
المعلمات
groupArrayLast(max_size)(x)
max_size— الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة.
UInt64
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT groupArrayLast(2)(number+1) numbers FROM numbers(10);
مقارنة بـ groupArray
Response
┌─numbers─┐
│ [9,10] │
└─────────┘
Query
-- Compare with groupArray (first values)
SELECT groupArray(2)(number+1) numbers FROM numbers(10);
Response
┌─numbers─┐
│ [1,2] │
└─────────┘