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groupArrayLast

أُضيفت في: v23.1.0 تنشئ مصفوفة من آخر قيم الوسيط. على سبيل المثال، فإن groupArrayLast(1)(x) مكافئة لـ [anyLast(x)]. في بعض الحالات، لا يزال بإمكانك الاعتماد على ترتيب التنفيذ. وينطبق هذا على الحالات التي يأتي فيها SELECT من استعلام فرعي يستخدم ORDER BY إذا كانت نتيجة الاستعلام الفرعي صغيرة بما يكفي. الصياغة
المعلمات
  • max_size — الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة. UInt64
الوسيطات
  • max_size — الحجم الأقصى للمصفوفة الناتجة. UInt64
  • x — وسيطة (اسم العمود أو تعبير). Any
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة من آخر قيم الوسيطة. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مقارنة بـ groupArray
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦