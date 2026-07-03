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sumMappedArrays

أُضيفت في: v1.1.0 تجمع مصفوفة value واحدة أو أكثر وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة key. وتُرجع Tuple من المصفوفات: المفاتيح بترتيب مفروز، تليها القيم المجمَّعة للمفاتيح المقابلة من دون تجاوز السعة.
  • تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم مطابق لتمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
  • يجب أن يكون عدد العناصر في key وفي جميع مصفوفات value متماثلًا في كل صف تُجمع قيمه.
الصياغة
الوسيطات
  • key — مصفوفة من المفاتيح. Array
  • value1, value2, ... — مصفوفات من القيم المطلوب جمعها لكل مفتاح. Array
القيمة المُعادة تُرجع Tuple من المصفوفات: تحتوي المصفوفة الأولى على المفاتيح بترتيب مفروز، تليها مصفوفات تحتوي على القيم المجمَّعة للمفاتيح المقابلة. Tuple أمثلة الاستخدام الأساسي مع نوع Nested
Query
Response
مثال على مصفوفات ذات قيم متعددة
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦