أُضيفت في: v1.1.0 تجمع مصفوفة
sumMappedArrays
value واحدة أو أكثر وفقًا للمفاتيح المحددة في مصفوفة
key. وتُرجع Tuple من المصفوفات: المفاتيح بترتيب مفروز، تليها القيم المجمَّعة للمفاتيح المقابلة من دون تجاوز السعة.
الصياغة
- تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم مطابق لتمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
- يجب أن يكون عدد العناصر في
keyوفي جميع مصفوفات
valueمتماثلًا في كل صف تُجمع قيمه.
الوسيطات
sumMappedArrays(key, value1 [, value2, ...])
sumMappedArrays(Tuple(key, value1 [, value2, ...]))
key— مصفوفة من المفاتيح.
Array
value1, value2, ...— مصفوفات من القيم المطلوب جمعها لكل مفتاح.
Array
Tuple
أمثلة
الاستخدام الأساسي مع نوع Nested
Query
CREATE TABLE sum_map(
date Date,
timeslot DateTime,
statusMap Nested(
status UInt16,
requests UInt64
),
statusMapTuple Tuple(Array(Int32), Array(Int32))
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sum_map VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [1, 2, 3], [10, 10, 10], ([1, 2, 3], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [3, 4, 5], [10, 10, 10], ([3, 4, 5], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [4, 5, 6], [10, 10, 10], ([4, 5, 6], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [6, 7, 8], [10, 10, 10], ([6, 7, 8], [10, 10, 10]));
SELECT
timeslot,
sumMappedArrays(statusMap.status, statusMap.requests),
sumMappedArrays(statusMapTuple)
FROM sum_map
GROUP BY timeslot;
مثال على مصفوفات ذات قيم متعددة
Response
┌────────────timeslot─┬─sumMappedArrays(statusMap.status, statusMap.requests)─┬─sumMappedArrays(statusMapTuple)─────────┐
│ 2000-01-01 00:00:00 │ ([1,2,3,4,5],[10,10,20,10,10]) │ ([1,2,3,4,5],[10,10,20,10,10]) │
│ 2000-01-01 00:01:00 │ ([4,5,6,7,8],[10,10,20,10,10]) │ ([4,5,6,7,8],[10,10,20,10,10]) │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE multi_metrics(
date Date,
browser_metrics Nested(
browser String,
impressions UInt32,
clicks UInt32
)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO multi_metrics VALUES
('2000-01-01', ['Firefox', 'Chrome'], [100, 200], [10, 25]),
('2000-01-01', ['Chrome', 'Safari'], [150, 50], [20, 5]),
('2000-01-01', ['Firefox', 'Edge'], [80, 40], [8, 4]);
SELECT
sumMappedArrays(browser_metrics.browser, browser_metrics.impressions, browser_metrics.clicks) AS result
FROM multi_metrics;
انظر أيضًا
Response
┌─result────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (['Chrome', 'Edge', 'Firefox', 'Safari'], [350, 40, 180, 50], [45, 4, 18, 5]) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-- In this example:
-- The result tuple contains three arrays
-- First array: keys (browser names) in sorted order
-- Second array: total impressions for each browser
-- Third array: total clicks for each browser