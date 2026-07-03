قُدِّمت في: v24.2.0 ترجع تقاطع المصفوفات المحددة (أي جميع عناصر المصفوفات المشتركة بين جميع المصفوفات المحددة). الصيغة
groupArrayIntersect
الوسيطات
groupArrayIntersect(x)
x— وسيطة (اسم العمود أو تعبير).
Any
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
-- Create table with Memory engine
CREATE TABLE numbers (
a Array(Int32)
) ENGINE = Memory;
-- Insert sample data
INSERT INTO numbers VALUES
([1,2,4]),
([1,5,2,8,-1,0]),
([1,5,7,5,8,2]);
SELECT groupArrayIntersect(a) AS intersection FROM numbers;
Response
┌─intersection──────┐
│ [1, 2] │
└───────────────────┘