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groupArrayIntersect

قُدِّمت في: v24.2.0 ترجع تقاطع المصفوفات المحددة (أي جميع عناصر المصفوفات المشتركة بين جميع المصفوفات المحددة). الصيغة
الوسيطات
  • x — وسيطة (اسم العمود أو تعبير). Any
القيمة المُعادة تعيد مصفوفةً تحتوي على العناصر الموجودة في جميع المصفوفات. Array أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦