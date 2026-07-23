أُضيفت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايلات تقريبية لتسلسل بيانات رقمي عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، باستخدام أخذ عينات الخزان الحتمي. تعادل هذه الدالة
quantilesDeterministic
quantileDeterministic، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من quantile في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile بشكل منفصل.
الصيغة
المعلمات
quantilesDeterministic(level1, level2, ...)(expr, determinator)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من أعداد الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
determinator— عدد تُستخدم قيمة التجزئة الخاصة به بدلًا من مولّد أرقام عشوائية في خوارزمية أخذ العينات بالخزان لجعل نتيجة أخذ العينات حتمية.
UInt*
Array(Float64) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات حتمية
Query
SELECT quantilesDeterministic(0.25, 0.5, 0.75)(number, number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesDeterministic(0.25, 0.5, 0.75)(number, number)─┐
│ [2.25,4.5,6.75] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘