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quantilesDeterministic

أُضيفت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتايلات تقريبية لتسلسل بيانات رقمي عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، باستخدام أخذ عينات الخزان الحتمي. تعادل هذه الدالة quantileDeterministic، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من quantile في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال quantile بشكل منفصل. الصيغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من أعداد الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Date أو DateTime
  • determinator — عدد تُستخدم قيمة التجزئة الخاصة به بدلًا من مولّد أرقام عشوائية في خوارزمية أخذ العينات بالخزان لجعل نتيجة أخذ العينات حتمية. UInt*
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتايلات التقريبية للمستويات المحددة، بنفس ترتيب تحديد هذه المستويات. Array(Float64) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أمثلة حساب عدة كوانتايلات حتمية
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦