توثيق لأنواع بيانات الأعداد الصحيحة الموقَّعة وغير الموقَّعة في ClickHouse، والتي تتراوح من 8 بت إلى 256 بت

يوفّر ClickHouse عدة أنواع من الأعداد الصحيحة ذات الطول الثابت، إما موقَّعة ( Int ) أو غير موقَّعة ( UInt )، وتتراوح من بايت واحد إلى 32 بايتًا.

عند إنشاء الجداول، يمكن تعيين parameterات رقمية للأعداد الصحيحة (مثل TINYINT(8) و SMALLINT(16) و INT(32) و BIGINT(64) )، لكن ClickHouse يتجاهلها.

​ نطاقات الأعداد الصحيحة

تأتي أنواع الأعداد الصحيحة ضمن النطاقات التالية:

النوع النطاق Int8 [-128 : 127] Int16 [-32768 : 32767] Int32 [-2147483648 : 2147483647] Int64 [-9223372036854775808 : 9223372036854775807] Int128 [-170141183460469231731687303715884105728 : 170141183460469231731687303715884105727] Int256 [-57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 : 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819967]

تأتي أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة ضمن النطاقات التالية:

النوع النطاق UInt8 [0 : 255] UInt16 [0 : 65535] UInt32 [0 : 4294967295] UInt64 [0 : 18446744073709551615] UInt128 [0 : 340282366920938463463374607431768211455] UInt256 [0 : 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935]

​ الأسماء البديلة للأعداد الصحيحة

تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة الأسماء البديلة التالية:

النوع الاسم البديل Int8 TINYINT , INT1 , BYTE , TINYINT SIGNED , INT1 SIGNED Int16 SMALLINT , SMALLINT SIGNED Int32 INT , INTEGER , MEDIUMINT , MEDIUMINT SIGNED , INT SIGNED , INTEGER SIGNED Int64 BIGINT , SIGNED , BIGINT SIGNED

تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأسماء البديلة التالية: