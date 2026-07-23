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يوفّر ClickHouse عدة أنواع من الأعداد الصحيحة ذات الطول الثابت، إما موقَّعة (Int) أو غير موقَّعة (UInt)، وتتراوح من بايت واحد إلى 32 بايتًا. عند إنشاء الجداول، يمكن تعيين parameterات رقمية للأعداد الصحيحة (مثل TINYINT(8) وSMALLINT(16) وINT(32) وBIGINT(64))، لكن ClickHouse يتجاهلها.

نطاقات الأعداد الصحيحة

تأتي أنواع الأعداد الصحيحة ضمن النطاقات التالية: تأتي أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة ضمن النطاقات التالية:

الأسماء البديلة للأعداد الصحيحة

تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة الأسماء البديلة التالية: تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأسماء البديلة التالية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦