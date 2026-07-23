Int) أو غير موقَّعة (
UInt)، وتتراوح من بايت واحد إلى 32 بايتًا.
عند إنشاء الجداول، يمكن تعيين parameterات رقمية للأعداد الصحيحة (مثل
TINYINT(8) و
SMALLINT(16) و
INT(32) و
BIGINT(64))، لكن ClickHouse يتجاهلها.
تأتي أنواع الأعداد الصحيحة ضمن النطاقات التالية:
نطاقات الأعداد الصحيحة
تأتي أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة ضمن النطاقات التالية:
|النوع
|النطاق
Int8
|[-128 : 127]
Int16
|[-32768 : 32767]
Int32
|[-2147483648 : 2147483647]
Int64
|[-9223372036854775808 : 9223372036854775807]
Int128
|[-170141183460469231731687303715884105728 : 170141183460469231731687303715884105727]
Int256
|[-57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 : 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819967]
|النوع
|النطاق
UInt8
|[0 : 255]
UInt16
|[0 : 65535]
UInt32
|[0 : 4294967295]
UInt64
|[0 : 18446744073709551615]
UInt128
|[0 : 340282366920938463463374607431768211455]
UInt256
|[0 : 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935]
تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة الأسماء البديلة التالية:
الأسماء البديلة للأعداد الصحيحة
تتضمن أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأسماء البديلة التالية:
|النوع
|الاسم البديل
Int8
TINYINT,
INT1,
BYTE,
TINYINT SIGNED,
INT1 SIGNED
Int16
SMALLINT,
SMALLINT SIGNED
Int32
INT,
INTEGER,
MEDIUMINT,
MEDIUMINT SIGNED,
INT SIGNED,
INTEGER SIGNED
Int64
BIGINT,
SIGNED,
BIGINT SIGNED
|النوع
|الاسم البديل
UInt8
TINYINT UNSIGNED,
INT1 UNSIGNED
UInt16
SMALLINT UNSIGNED,
YEAR
UInt32
MEDIUMINT UNSIGNED,
INT UNSIGNED,
INTEGER UNSIGNED
UInt64
UNSIGNED,
BIGINT UNSIGNED,
BIT,
SET