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covarPopStable

مُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التغاير السكاني: Σ(xxˉ)(yyˉ)n\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}
تشبه هذه الدالة covarPop، غير أنها تستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا. ونتيجةً لذلك، تكون covarPopStable أبطأ من covarPop، إلا أنها تُنتج نتائج أكثر دقة. البنية
الوسائط القيمة المُعادة تُعيد التغاير السكاني بين x وy. Float64 أمثلة حساب التغاير السكاني الأساسي باستخدام خوارزمية مستقرة عدديًا
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦