يحسب قيمة التغاير السكاني

مُقدَّم في: v1.1.0

يحسب التغاير السكاني:

Σ ( x − x ˉ ) ( y − y ˉ ) n \frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n} n Σ ( x − x ˉ ) ( y − y ˉ ​ ) ​

covarPopStable أبطأ من covarPop ، إلا أنها تُنتج نتائج أكثر دقة. تشبه هذه الدالة covarPop ، غير أنها تستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا. ونتيجةً لذلك، تكونأبطأ من، إلا أنها تُنتج نتائج أكثر دقة.

البنية

covarPopStable(x, y)

الوسائط

x — المتغير الأول. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— المتغير الأول. أو أو y — المتغير الثاني. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

x و y . Float64 تُعيد التغاير السكاني بين

أمثلة

حساب التغاير السكاني الأساسي باستخدام خوارزمية مستقرة عدديًا

Query DROP TABLE IF EXISTS series; CREATE TABLE series (i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES ( 1 , 5 . 6 , - 4 . 4 ),( 2 , - 9 . 6 , 3 ),( 3 , - 1 . 3 , - 4 ),( 4 , 5 . 3 , 9 . 7 ),( 5 , 4 . 4 , 0 . 037 ),( 6 , - 8 . 6 , - 7 . 8 ),( 7 , 5 . 1 , 9 . 3 ),( 8 , 7 . 9 , - 3 . 6 ),( 9 , - 8 . 2 , 0 . 62 ),( 10 , - 3 , 7 . 3 ); SELECT covarPopStable(x_value, y_value) FROM series