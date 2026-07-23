covarPopStableمُقدَّم في: v1.1.0 يحسب التغاير السكاني:
تشبه هذه الدالة
covarPop، غير أنها تستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا. ونتيجةً لذلك، تكون
covarPopStable أبطأ من
covarPop، إلا أنها تُنتج نتائج أكثر دقة.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة تُعيد التغاير السكاني بين
covarPopStable(x, y)
x و
y.
Float64
أمثلة
حساب التغاير السكاني الأساسي باستخدام خوارزمية مستقرة عدديًا
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);
SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│ 6.485648 │
└──────────────────────────────────┘