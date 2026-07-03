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covarSampMatrix

أُضيفت في: v23.2.0 يُرجع مصفوفة التغاير للعينة لـ N متغيرات. الصيغة
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  • x1[, x2, ...] — وسيط واحد أو أكثر تُحسَب له مصفوفة التغاير للعينة. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تُرجِع مصفوفة التغاير للعينة. Array(Array(Float64)) أمثلة حساب أساسي لمصفوفة التغاير للعينة
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦