أُضيفت في: v23.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتيلات لتسلسل بيانات رقمية باستخدام الاستيفاء الخطي عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، مع مراعاة وزن كل عنصر. تعادل هذه الدالة
quantilesInterpolatedWeighted
quantileInterpolatedWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتيل في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتيل على حدة.
الصياغة
المعاملات
quantilesInterpolatedWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— مستويات الكوانتيل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Array((U)Int*) أو
Array(Int128) أو
Array(UInt128) أو
Array(Int256) أو
Array(UInt256) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة كوانتيلات موزونة بالاستيفاء
Query
SELECT quantilesInterpolatedWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesInterpolatedWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2,4,7] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘