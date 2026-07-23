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quantilesInterpolatedWeighted

أُضيفت في: v23.1.0 تحسب هذه الدالة عدة كوانتيلات لتسلسل بيانات رقمية باستخدام الاستيفاء الخطي عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه، مع مراعاة وزن كل عنصر. تعادل هذه الدالة quantileInterpolatedWeighted، لكنها تتيح حساب عدة مستويات للكوانتيل في تمريرة واحدة، مما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء كل دالة كوانتيل على حدة. الصياغة
المعاملات
  • level — مستويات الكوانتيل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64
  • weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*
القيمة المعادة مصفوفة من الكوانتيلات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Int128) أو Array(UInt128) أو Array(Int256) أو Array(UInt256) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64) أمثلة حساب عدة كوانتيلات موزونة بالاستيفاء
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦