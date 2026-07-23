1900-01-01 إلى
2299-12-31. يُخزَّن كعدد صحيح موقّع من 32 بت بترتيب البايتات الأصلي، وتمثّل القيمة عدد الأيام منذ
1900-01-01. مهم! تمثّل القيمة 0 التاريخ
1970-01-01، وتمثّل القيم السالبة الأيام التي تسبق
1970-01-01.
أمثلة
إنشاء جدول يحتوي على عمود من النوع
Date32 وإدراج البيانات فيه:
CREATE TABLE dt32
(
`timestamp` Date32,
`event_id` UInt8
)
ENGINE = TinyLog;
-- Parse Date
-- - from string,
-- - from 'small' integer interpreted as number of days since 1970-01-01, and
-- - from 'big' integer interpreted as number of seconds since 1970-01-01.
INSERT INTO dt32 VALUES ('2100-01-01', 1), (47482, 2), (4102444800, 3);
SELECT * FROM dt32;
راجع أيضًا
┌──timestamp─┬─event_id─┐
│ 2100-01-01 │ 1 │
│ 2100-01-01 │ 2 │
│ 2100-01-01 │ 3 │
└────────────┴──────────┘