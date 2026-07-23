Skip to main content
تاريخ. يدعم نطاق التاريخ من 1900-01-01 إلى 2299-12-31. يُخزَّن كعدد صحيح موقّع من 32 بت بترتيب البايتات الأصلي، وتمثّل القيمة عدد الأيام منذ 1900-01-01. مهم! تمثّل القيمة 0 التاريخ 1970-01-01، وتمثّل القيم السالبة الأيام التي تسبق 1970-01-01. أمثلة إنشاء جدول يحتوي على عمود من النوع Date32 وإدراج البيانات فيه:
راجع أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦