توثيق نوع البيانات Date32 في ClickHouse، الذي يخزّن التواريخ بنطاق موسّع مقارنةً بـ Date

تاريخ. يدعم نطاق التاريخ من 1900-01-01 إلى 2299-12-31 . يُخزَّن كعدد صحيح موقّع من 32 بت بترتيب البايتات الأصلي، وتمثّل القيمة عدد الأيام منذ 1900-01-01 . مهم! تمثّل القيمة 0 التاريخ 1970-01-01 ، وتمثّل القيم السالبة الأيام التي تسبق 1970-01-01 .

أمثلة

إنشاء جدول يحتوي على عمود من النوع Date32 وإدراج البيانات فيه:

CREATE TABLE dt32 ( `timestamp` Date32, `event_id` UInt8 ) ENGINE = TinyLog;

-- Parse Date -- - from string, -- - from 'small' integer interpreted as number of days since 1970-01-01, and -- - from 'big' integer interpreted as number of seconds since 1970-01-01. INSERT INTO dt32 VALUES ( '2100-01-01' , 1 ), ( 47482 , 2 ), ( 4102444800 , 3 ); SELECT * FROM dt32;

┌──timestamp─┬─event_id─┐ │ 2100-01-01 │ 1 │ │ 2100-01-01 │ 2 │ │ 2100-01-01 │ 3 │ └────────────┴──────────┘

راجع أيضًا