توثيق لنوع البيانات DateTime64 في ClickHouse، الذي يخزّن الطوابع الزمنية بدقة أجزاء من الثانية

يتيح تخزين نقطة زمنية يمكن التعبير عنها كتاريخ تقويمي ووقت من اليوم، مع دقة محددة لأجزاء من الثانية

حجم الـtick (precision): ‏10-precision ثانية. النطاق الصالح: [ 0 : 9 ]. وعادةً ما تُستخدم القيم: 3 (ميلي ثانية)، 6 (ميكروثانية)، 9 (نانوثانية).

القيمة الافتراضية: 3 (ميلي ثانية).

الصياغة:

DateTime64( precision , [timezone])

DateTime64 تخزين منطقة زمنية واحدة للعمود بأكمله، ما يؤثر في كيفية عرض قيم النوع DateTime64 بتنسيق نصي وكيفية تفسير القيم المحددة كسلاسل نصية (‘2020-01-01 05:00:01.000’). لا تُخزَّن المنطقة الزمنية في صفوف الجدول (أو في مجموعة النتائج)، بل تُخزَّن في البيانات الوصفية للعمود. راجع التفاصيل في داخليًا، يخزّن البيانات على شكل عدد من ‘ticks’ منذ بداية epoch ‏(1970-01-01 00:00:00 UTC) بصيغة Int64. ويتحدد مستوى دقة الـ tick بواسطة المعلَمة precision. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنوعتخزين منطقة زمنية واحدة للعمود بأكمله، ما يؤثر في كيفية عرض قيم النوعبتنسيق نصي وكيفية تفسير القيم المحددة كسلاسل نصية (‘2020-01-01 05:00:01.000’). لا تُخزَّن المنطقة الزمنية في صفوف الجدول (أو في مجموعة النتائج)، بل تُخزَّن في البيانات الوصفية للعمود. راجع التفاصيل في DateTime

النطاق المدعوم للقيم: [0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999]

يعتمد عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية على المعلَمة precision.

ملاحظة: النطاق الكامل أعلاه متاح لدقة تصل إلى 7. وبما أن ticks تُخزَّن في Int64 ، فإن الدقات الأعلى تغطي نطاقًا أضيق: عند الدقة 8 تكون القيمة القصوى تقريبًا 4892-10-07 ، وعند استخدام الدقة القصوى البالغة 9 خانات (نانوثانية) يكون النطاق المدعوم من 1677-09-21 00:12:44 إلى 2262-04-11 23:47:16 بتوقيت UTC.

إنشاء جدول يحتوي على عمود من النوع DateTime64 وإدراج البيانات فيه:

CREATE TABLE dt64 ( `timestamp` DateTime64( 3 , 'Asia/Istanbul' ), `event_id` UInt8 ) ENGINE = MergeTree;

-- Parse DateTime -- - from an integer interpreted as the number of milliseconds (because of precision 3) since 1970-01-01, -- - from a decimal interpreted as the number of seconds before the decimal part, and based on the precision after the decimal point, -- - from a string. INSERT INTO dt64 VALUES ( 1546300800123 , 1 ), ( 1546300800 . 123 , 2 ), ( '2019-01-01 00:00:00' , 3 ); SELECT * FROM dt64;

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │ │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │ └─────────────────────────┴──────────┘

عند إدراج datetime كعدد صحيح، يُتعامل معه على أنه Unix timestamp مضبوط وفق المقياس المناسب (UTC). تمثل 1546300800000 (بدقة 3) '2019-01-01 00:00:00' بتوقيت UTC. ومع ذلك، بما أن العمود timestamp محددة له المنطقة الزمنية Asia/Istanbul ‏(UTC+3)، فعند إخراجه كسلسلة نصية ستظهر القيمة بالشكل '2019-01-01 03:00:00' . أما عند إدراج datetime كعدد عشري، فيُتعامل معه بطريقة مماثلة للعدد الصحيح، باستثناء أن القيمة الواقعة قبل الفاصلة العشرية تكون هي Unix timestamp حتى الثواني بما فيها، بينما يُتعامل مع ما بعد الفاصلة العشرية على أنه الدقة.

كعدد صحيح، يُتعامل معه على أنه Unix timestamp مضبوط وفق المقياس المناسب (UTC). تمثل (بدقة 3) بتوقيت UTC. ومع ذلك، بما أن العمود محددة له المنطقة الزمنية ‏(UTC+3)، فعند إخراجه كسلسلة نصية ستظهر القيمة بالشكل . أما عند إدراج كعدد عشري، فيُتعامل معه بطريقة مماثلة للعدد الصحيح، باستثناء أن القيمة الواقعة قبل الفاصلة العشرية تكون هي Unix timestamp حتى الثواني بما فيها، بينما يُتعامل مع ما بعد الفاصلة العشرية على أنه الدقة. عند إدراج قيمة نصية كسمة datetime ، يُتعامل معها على أنها ضمن المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود. ستُعامل '2019-01-01 00:00:00' على أنها ضمن المنطقة الزمنية Asia/Istanbul ، وتُخزَّن على أنها 1546290000000 .

التصفية على قيم DateTime64

SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64( '2019-01-01 00:00:00' , 3 , 'Asia/Istanbul' );

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ 3 │ └─────────────────────────┴──────────┘

بخلاف DateTime ، لا تُحوَّل قيم DateTime64 تلقائيًا من String .

SELECT * FROM dt64 WHERE timestamp = toDateTime64( 1546300800 . 123 , 3 );

┌───────────────timestamp─┬─event_id─┐ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 1 │ │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ 2 │ └─────────────────────────┴──────────┘

على عكس الإدراج، ستتعامل الدالة toDateTime64 مع جميع القيم على أنها الصيغة العشرية، لذا يجب تحديد الدقة بعد الفاصلة العشرية.

الحصول على المنطقة الزمنية لقيمة من النوع DateTime64 :

SELECT toDateTime64( now (), 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS column, toTypeName(column) AS x;

┌──────────────────column─┬─x──────────────────────────────┐ │ 2023-06-05 00:09:52.000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │ └─────────────────────────┴────────────────────────────────┘

التحويل بين المناطق الزمنية

SELECT toDateTime64( timestamp , 3 , 'Europe/London' ) AS lon_time, toDateTime64( timestamp , 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS istanbul_time FROM dt64;

┌────────────────lon_time─┬───────────istanbul_time─┐ │ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ │ 2019-01-01 00:00:00.123 │ 2019-01-01 03:00:00.123 │ │ 2018-12-31 21:00:00.000 │ 2019-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

راجع أيضًا