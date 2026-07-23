Las funciones de tabla se pueden usar en la cláusula
Uso
FROM
de una consulta
SELECT. Por ejemplo, puede usar
SELECT para leer datos de un archivo en su máquina local
mediante la función de tabla
file.
Query
echo "1, 2, 3" > example.csv
También puede usar funciones de tabla para crear una tabla temporal que solo está disponible en la consulta actual. Por ejemplo:
Response
./clickhouse client
:) SELECT * FROM file('example.csv')
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└────┴────┴────┘
Query
SELECT * FROM generateSeries(1,5);
La tabla se elimina cuando finaliza la consulta. Las funciones de tabla pueden utilizarse para crear tablas, usando la siguiente sintaxis:
Response
┌─generate_series─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
└─────────────────┘
Por ejemplo:
Query
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name AS table_function()
Query
CREATE TABLE series AS generateSeries(1, 5);
SELECT * FROM series;
Por último, las funciones de tabla pueden utilizarse para
Response
┌─generate_series─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
└─────────────────┘
INSERT datos en una tabla. Por ejemplo,
podríamos escribir el contenido de la tabla que creamos en el ejemplo anterior
en un archivo del disco usando de nuevo la función de tabla
file:
Query
INSERT INTO FUNCTION file('numbers.csv', 'CSV') SELECT * FROM series;
Query
cat numbers.csv
1
2
3
4
5
No puedes usar funciones de tabla si la opción allow_ddl está deshabilitada.