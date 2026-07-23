Documentación de las funciones de tabla

Las funciones de tabla son métodos para crear tablas.

SELECT . Por ejemplo, puede usar SELECT para leer datos de un archivo en su máquina local mediante la función de tabla file . Las funciones de tabla se pueden usar en la cláusula FROM de una consulta. Por ejemplo, puede usarpara leer datos de un archivo en su máquina local mediante la función de tabla

Query echo "1, 2, 3" > example.csv

Response ./clickhouse client :) SELECT * FROM file('example.csv') ┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ └────┴────┴────┘

También puede usar funciones de tabla para crear una tabla temporal que solo está disponible en la consulta actual. Por ejemplo:

Query SELECT * FROM generateSeries( 1 , 5 );

Response ┌─generate_series─┐ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ └─────────────────┘

La tabla se elimina cuando finaliza la consulta.

Las funciones de tabla pueden utilizarse para crear tablas, usando la siguiente sintaxis:

Query CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name AS table_function()

Por ejemplo:

Query CREATE TABLE series AS generateSeries( 1 , 5 ); SELECT * FROM series;

Response ┌─generate_series─┐ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ └─────────────────┘

Por último, las funciones de tabla pueden utilizarse para INSERT datos en una tabla. Por ejemplo, podríamos escribir el contenido de la tabla que creamos en el ejemplo anterior en un archivo del disco usando de nuevo la función de tabla file :

Query INSERT INTO FUNCTION file ( 'numbers.csv' , 'CSV' ) SELECT * FROM series;

Query cat numbers.csv 1 2 3 4 5