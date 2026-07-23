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Las funciones de tabla son métodos para crear tablas.

Uso

Las funciones de tabla se pueden usar en la cláusula FROM de una consulta SELECT. Por ejemplo, puede usar SELECT para leer datos de un archivo en su máquina local mediante la función de tabla file.
Query
Response
También puede usar funciones de tabla para crear una tabla temporal que solo está disponible en la consulta actual. Por ejemplo:
Query
Response
La tabla se elimina cuando finaliza la consulta. Las funciones de tabla pueden utilizarse para crear tablas, usando la siguiente sintaxis:
Query
Por ejemplo:
Query
Response
Por último, las funciones de tabla pueden utilizarse para INSERT datos en una tabla. Por ejemplo, podríamos escribir el contenido de la tabla que creamos en el ejemplo anterior en un archivo del disco usando de nuevo la función de tabla file:
Query
Query
No puedes usar funciones de tabla si la opción allow_ddl está deshabilitada.
Última modificación el 23 de julio de 2026