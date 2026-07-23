يمكن استخدام دوال الجداول في العبارة
الاستخدام
FROM
ضمن استعلام
SELECT. على سبيل المثال، يمكنك استخدام
SELECT لقراءة البيانات من ملف على جهازك
المحلي باستخدام دالة الجدول
file.
Query
echo "1, 2, 3" > example.csv
يمكنك أيضًا استخدام دوال الجداول لإنشاء جدول مؤقت لا يكون متاحًا إلا في الاستعلام الحالي. على سبيل المثال:
Response
./clickhouse client
:) SELECT * FROM file('example.csv')
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└────┴────┴────┘
Query
SELECT * FROM generateSeries(1,5);
يُحذف الجدول عند انتهاء الاستعلام. يمكن استخدام دوال الجداول لإنشاء الجداول، وفق الصياغة التالية:
Response
┌─generate_series─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
└─────────────────┘
على سبيل المثال:
Query
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name AS table_function()
Query
CREATE TABLE series AS generateSeries(1, 5);
SELECT * FROM series;
أخيرًا، يمكن أيضًا استخدام دوال الجداول لتنفيذ
Response
┌─generate_series─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
└─────────────────┘
INSERT للبيانات إلى جدول. على سبيل المثال،
يمكننا كتابة محتويات الجدول الذي أنشأناه في المثال السابق
إلى ملف على القرص باستخدام دالة الجدول
file مرة أخرى:
Query
INSERT INTO FUNCTION file('numbers.csv', 'CSV') SELECT * FROM series;
Query
cat numbers.csv
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لا يمكنك استخدام دوال الجداول إذا كان الإعداد allow_ddl معطّلًا.