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دوال الجداول هي أساليب لإنشاء الجداول.

الاستخدام

يمكن استخدام دوال الجداول في العبارة FROM ضمن استعلام SELECT. على سبيل المثال، يمكنك استخدام SELECT لقراءة البيانات من ملف على جهازك المحلي باستخدام دالة الجدول file.
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Response
يمكنك أيضًا استخدام دوال الجداول لإنشاء جدول مؤقت لا يكون متاحًا إلا في الاستعلام الحالي. على سبيل المثال:
Query
Response
يُحذف الجدول عند انتهاء الاستعلام. يمكن استخدام دوال الجداول لإنشاء الجداول، وفق الصياغة التالية:
Query
على سبيل المثال:
Query
Response
أخيرًا، يمكن أيضًا استخدام دوال الجداول لتنفيذ INSERT للبيانات إلى جدول. على سبيل المثال، يمكننا كتابة محتويات الجدول الذي أنشأناه في المثال السابق إلى ملف على القرص باستخدام دالة الجدول file مرة أخرى:
Query
Query
لا يمكنك استخدام دوال الجداول إذا كان الإعداد allow_ddl معطّلًا.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦