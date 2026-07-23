دوال الجداول هي أساليب لإنشاء الجداول.

SELECT . على سبيل المثال، يمكنك استخدام SELECT لقراءة البيانات من ملف على جهازك المحلي باستخدام دالة الجدول file . يمكن استخدام دوال الجداول في العبارة FROM ضمن استعلام. على سبيل المثال، يمكنك استخداملقراءة البيانات من ملف على جهازك المحلي باستخدام دالة الجدول

Query echo "1, 2, 3" > example.csv

Response ./clickhouse client :) SELECT * FROM file('example.csv') ┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ └────┴────┴────┘

يمكنك أيضًا استخدام دوال الجداول لإنشاء جدول مؤقت لا يكون متاحًا إلا في الاستعلام الحالي. على سبيل المثال:

Query SELECT * FROM generateSeries( 1 , 5 );

Response ┌─generate_series─┐ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ └─────────────────┘

يُحذف الجدول عند انتهاء الاستعلام.

يمكن استخدام دوال الجداول لإنشاء الجداول، وفق الصياغة التالية:

Query CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name AS table_function()

على سبيل المثال:

Query CREATE TABLE series AS generateSeries( 1 , 5 ); SELECT * FROM series;

Response ┌─generate_series─┐ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ └─────────────────┘

أخيرًا، يمكن أيضًا استخدام دوال الجداول لتنفيذ INSERT للبيانات إلى جدول. على سبيل المثال، يمكننا كتابة محتويات الجدول الذي أنشأناه في المثال السابق إلى ملف على القرص باستخدام دالة الجدول file مرة أخرى:

Query INSERT INTO FUNCTION file ( 'numbers.csv' , 'CSV' ) SELECT * FROM series;

Query cat numbers.csv 1 2 3 4 5