La documentación sobre funciones que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v20.1.0 Devuelve el nombre de dominio completamente cualificado del servidor de ClickHouse.
FQDN
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
FQDN()
fullHostName
Argumentos
- Ninguno.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fqdn()
Response
┌─FQDN()────────────────────────┐
│ clickhouse.us-east-2.internal │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Interpreta un número
MACNumToString
UInt64 como una dirección MAC en orden big-endian.
Devuelve la dirección MAC correspondiente en formato
AA:BB:CC:DD:EE:FF (números en hexadecimal separados por dos puntos) como cadena.
Sintaxis
Argumentos
MACNumToString(num)
num— Número de tipo UInt64.
UInt64
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT MACNumToString(149809441867716) AS mac_address;
Response
┌─mac_address───────┐
│ 88:00:11:22:33:44 │
└───────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 La función inversa de MACNumToString. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0. Sintaxis
MACStringToNum
Argumentos
MACStringToNum(s)
s— Cadena con la dirección MAC.
String
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT MACStringToNum('01:02:03:04:05:06') AS mac_numeric;
Response
1108152157446
Introducido en: v1.1.0 Dada una dirección MAC con el formato AA:BB:CC:DD:EE:FF (números hexadecimales separados por dos puntos), devuelve los tres primeros octetos como un número UInt64. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0. Sintaxis
MACStringToOUI
Argumentos
MACStringToOUI(s)
s— Cadena con la dirección MAC.
String
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT MACStringToOUI('00:50:56:12:34:56') AS oui;
Response
20566
Introducido en: v25.11.0 Si el usuario de la sesión se ha cambiado con el comando EXECUTE AS, esta función devuelve el nombre del usuario original que se utilizó para autenticarse y crear la sesión. Alias: authUser()
authenticatedUser
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
authenticatedUser()
authUser
Argumentos
- Ninguno.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
EXECUTE as u1;
SELECT currentUser(), authenticatedUser();
Response
┌─currentUser()─┬─authenticatedUser()─┐
│ u1 │ default │
└───────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Crea un gráfico de barras. Dibuja una banda con un ancho proporcional a (x - min) y de width caracteres cuando x = max. La banda se dibuja con una precisión de un octavo de carácter. Sintaxis
bar
Argumentos
bar(x, min, max[, width])
x— Tamaño que se va a mostrar.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
min— El valor mínimo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
max— El valor máximo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
width— Opcional. El ancho de la barra en caracteres. El valor predeterminado es
80.
const (U)Int*o
const Float*o
const Decimal
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
toHour(EventTime) AS h,
count() AS c,
bar(c, 0, 600000, 20) AS bar
FROM test.hits
GROUP BY h
ORDER BY h ASC
Response
┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐
│ 0 │ 292907 │ █████████▋ │
│ 1 │ 180563 │ ██████ │
│ 2 │ 114861 │ ███▋ │
│ 3 │ 85069 │ ██▋ │
│ 4 │ 68543 │ ██▎ │
│ 5 │ 78116 │ ██▌ │
│ 6 │ 113474 │ ███▋ │
│ 7 │ 170678 │ █████▋ │
│ 8 │ 278380 │ █████████▎ │
│ 9 │ 391053 │ █████████████ │
│ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │
│ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │
│ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │
│ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │
│ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │
│ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │
│ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │
│ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │
│ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │
│ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │
│ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │
│ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │
│ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │
│ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │
└────┴────────┴────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número de secuencia del bloque que contiene la fila y que aumenta de forma monótona. El número de bloque devuelto se actualiza en la medida de lo posible; es decir, puede no ser totalmente preciso.
blockNumber
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
blockNumber()
- Ninguno.
UInt64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT blockNumber()
FROM
(
SELECT *
FROM system.numbers
LIMIT 10
) SETTINGS max_block_size = 2
Response
┌─blockNumber()─┐
│ 7 │
│ 7 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 8 │
│ 8 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 9 │
│ 9 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 10 │
│ 10 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 11 │
│ 11 │
└───────────────┘
Introducido en: v20.3.0 Devuelve el tamaño sin comprimir, en bytes, de un bloque de valores almacenado en disco.
blockSerializedSize
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
blockSerializedSize(x1[, x2[, ...]])
x1[, x2, ...]— Cualquier cantidad de valores para los que se obtiene el tamaño sin comprimir del bloque.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT blockSerializedSize(maxState(1)) AS x;
Response
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
Introducido en: v1.1.0 En ClickHouse, las consultas se procesan en bloques (fragmentos). Esta función devuelve el tamaño (número de filas) del bloque sobre el que se invoca.
blockSize
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
blockSize()
- Ninguno.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT blockSize()
FROM system.numbers LIMIT 5
Response
┌─blockSize()─┐
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
└─────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Devuelve el ID de compilación generado por un compilador para el binario en ejecución del servidor ClickHouse. Si se ejecuta en el contexto de una tabla distribuida, esta función genera una columna normal con valores correspondientes a cada segmento. De lo contrario, produce un valor constante.
buildId
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
buildId()
- Ninguno.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT buildId()
Response
┌─buildId()────────────────────────────────┐
│ AB668BEF095FAA6BD26537F197AC2AF48A927FB4 │
└──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Devuelve una estimación del tamaño en bytes sin comprimir de sus argumentos en memoria. Para argumentos de tipo
byteSize
String, la función devuelve la longitud de la cadena + 8 (longitud).
Si la función tiene varios argumentos, acumula sus tamaños en bytes.
Sintaxis
Argumentos
byteSize(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Valores de cualquier tipo de dato cuyo tamaño en bytes sin comprimir se desea estimar.
Any
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT byteSize('string')
Varios argumentos
Response
┌─byteSize('string')─┐
│ 15 │
└────────────────────┘
Query
SELECT byteSize(NULL, 1, 0.3, '')
Response
┌─byteSize(NULL, 1, 0.3, '')─┐
│ 19 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v22.9.0 Evalúa un modelo externo de catboost. CatBoost es una biblioteca de gradient boosting de código abierto desarrollada por Yandex para aprendizaje automático. Acepta una ruta a un modelo catboost y los argumentos del modelo (
catboostEvaluate
features).
Requisitos previos
- Compilar la biblioteca de evaluación de catboost
libcatboostmodel.<so|dylib> debe estar disponible. Consulta la documentación de CatBoost para ver cómo compilarla.
A continuación, especifica la ruta a
libcatboostmodel.<so|dylib> en la configuración de ClickHouse:
Por razones de seguridad y aislamiento, la evaluación del modelo no se ejecuta en el proceso del servidor, sino en el proceso clickhouse-library-bridge. En la primera ejecución de
<clickhouse>
...
<catboost_lib_path>/path/to/libcatboostmodel.so</catboost_lib_path>
...
</clickhouse>
catboostEvaluate(), el servidor inicia el proceso clickhouse-library-bridge si aún no está en ejecución. Ambos procesos
se comunican mediante una interfaz HTTP. De forma predeterminada, se utiliza el puerto
9012. Se puede especificar un puerto diferente de la siguiente manera; esto resulta útil si el puerto
9012 ya está asignado a otro servicio.
<library_bridge>
<port>9019</port>
</library_bridge>
- Entrene un modelo catboost con libcatboost
user_files, como ocurre con la función
file.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
catboostEvaluate(path_to_model, feature_1[, feature_2, ..., feature_n])
path_to_model— Ruta al modelo de CatBoost, ubicado dentro del directorio
user_files.
const String
feature— Una o más características/argumentos del modelo.
Float*
Float64
Ejemplos
catboostEvaluate
Query
SELECT catboostEvaluate('/var/lib/clickhouse/user_files/occupy.bin', Temperature, Humidity, Light, CO2, HumidityRatio) AS prediction FROM occupancy LIMIT 1
Response
4.695691092573497
Introducido en: v26.2.0 Convierte un color del espacio de color perceptivo OKLab al espacio de color sRGB. El color de entrada se especifica en el espacio de color OKLab. Si los valores de entrada quedan fuera de los rangos típicos de OKLab, el resultado depende de la implementación. OKLab usa tres componentes:
colorOKLABToSRGB
- L: luminosidad perceptiva (normalmente en el rango [0..1])
- a: eje oponente verde-rojo
- b: eje oponente azul-amarillo
- Conversión de OKLab a sRGB lineal.
- Conversión de sRGB lineal a sRGB codificado con gamma.
Argumentos
colorOKLABToSRGB(tuple [, gamma])
tuple— Una tupla de tres valores numéricos
L,
a,
b, donde
Lestá dentro del rango
[0...1].
Tuple(Float64, Float64, Float64)
gamma— Opcional. El exponente que se utiliza para transformar sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando
(x ^ (1 / gamma)) * 255a cada canal
x. El valor predeterminado es
2.2.
Float64
Tuple(Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Convertir OKLAB a sRGB (Float)
Query
SELECT colorOKLABToSRGB((0.4466, 0.0991, 0.44)) AS rgb;
Convertir OKLAB a sRGB (UInt8)
Response
┌─rgb──────────────────────┐
│ (198.07056923258935,0,0) │
└──────────────────────────┘
Query
WITH colorOKLABToSRGB((0.7, 0.1, 0.54)) AS t
SELECT tuple(toUInt8(t.1), toUInt8(t.2), toUInt8(t.3)) AS RGB;
Response
┌─RGB──────────┐
│ (255,0,0) │
└──────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Convierte un color del espacio de color perceptualmente uniforme OKLCH al conocido espacio de color sRGB. Si
colorOKLCHToSRGB
L está fuera del rango
[0...1],
C es negativo o
H está fuera del rango
[0...360], el resultado depende de la implementación.
La conversión es la inversa de
OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son
L (la luminosidad en el rango
[0...1]),
C (croma
>= 0) y
H (tono en grados dentro de
[0...360]).
OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y seguir siendo barato de calcular.
colorSRGBToOKLCH:
- OKLCH a OKLab.
- OKLab a sRGB lineal
- sRGB lineal a sRGB
Argumentos
colorOKLCHToSRGB(tuple [, gamma])
tuple— Una tupla de tres valores numéricos
L,
C,
H, donde
Lestá en el intervalo
[0...1],
C >= 0y
Hestá en el intervalo
[0...360].
Tuple(Float64, Float64, Float64)
gamma— Opcional. El exponente que se utiliza para convertir sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando
(x ^ (1 / gamma)) * 255a cada canal
x. El valor predeterminado es
2.2.
Float64
Tuple(Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Convertir OKLCH a sRGB
Query
SELECT colorOKLCHToSRGB((0.6, 0.12, 40)) AS rgb;
Convertir de OKLCH a sRGB (UInt8)
Response
┌─rgb───────────────────────────────────────────────────────┐
│ (186.02058688365264,100.68677189684993,71.67819977081575) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
WITH colorOKLCHToSRGB((0.6, 0.12, 40)) AS t
SELECT tuple(toUInt8(t.1), toUInt8(t.2), toUInt8(t.3)) AS RGB;
Response
┌─RGB──────────┐
│ (186,100,71) │
└──────────────┘
Introducido en: v26.2.0 Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLAB, que es perceptualmente uniforme. Si algún canal de entrada está fuera de
colorSRGBToOKLAB
[0...255] o el valor de gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.
La conversión consta de dos etapas:
OKLAB es un espacio de color perceptualmente uniforme. Sus tres coordenadas son
L (la luminosidad en el intervalo
[0...1]),
a (eje verde-rojo) y
b (eje azul-amarillo).
OKLab está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, ser poco costoso de calcular.
- sRGB a sRGB lineal
- sRGB lineal a OKLab
Argumentos
colorSRGBToOKLAB(tuple[, gamma])
tuple— Tupla de tres valores R, G y B en el rango
[0...255].
Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
gamma— Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB al aplicar
(x / 255)^gammaa cada canal
x. El valor predeterminado es
2.2.
Float64
(L, a, b) que representa los valores del espacio de color OKLAB.
Tuple(Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Convertir sRGB a OKLAB
Query
SELECT colorSRGBToOKLAB((128, 64, 32), 2.2) AS lab;
Response
┌─lab──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (0.4436238384931984,0.07266246769242975,0.07500108778529994) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.7.0 Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLCH, perceptualmente uniforme. Si algún canal de entrada está fuera de
colorSRGBToOKLCH
[0...255] o el valor gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.
La conversión consta de tres etapas:
OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son
L (la luminosidad en el intervalo
[0...1]),
C (croma
>= 0) y
H (el tono en grados dentro de
[0...360]).
OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, tener un coste de cálculo bajo.
- sRGB a sRGB lineal
- sRGB lineal a OKLab
- OKLab a OKLCH.
Argumentos
colorSRGBToOKLCH(tuple[, gamma])
tuple— Tupla de tres valores R, G, B en el intervalo
[0...255].
Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
gamma— Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB aplicando
(x / 255)^gammaa cada canal
x. El valor predeterminado es
2.2.
Float64
Tuple(Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Convertir sRGB a OKLCH
Query
SELECT colorSRGBToOKLCH((128, 64, 32), 2.2) AS lch;
Response
┌─lch───────────────────────────────────────────────────────┐
│ (0.4436238384931984,0.1044269954567863,45.90734548193018) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.3.0 Devuelve el ID de la conexión del cliente que envió la consulta actual. Esta función resulta especialmente útil en tareas de depuración. Se creó para mantener la compatibilidad con la función
connectionId
CONNECTION_ID de MySQL.
No suele utilizarse en consultas de producción.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos con los mismos argumentos.
Argumentos
connectionId()
- Ninguno.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT connectionId();
Response
┌─connectionId()─┐
│ 0 │
└────────────────┘
Introducido en: v20.8.0 Devuelve la cantidad de dígitos decimales necesarios para representar un valor.
countDigits
Sintaxis
Esta función tiene en cuenta las escalas de los valores decimales; es decir, calcula el resultado sobre el tipo entero subyacente, que es
(value * scale).Por ejemplo:
countDigits(42) = 2
countDigits(42.000) = 5
countDigits(0.04200) = 4
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número de dígitos necesarios para representar
countDigits(x)
x.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT countDigits(toDecimal32(1, 9)), countDigits(toDecimal32(-1, 9)),
countDigits(toDecimal64(1, 18)), countDigits(toDecimal64(-1, 18)),
countDigits(toDecimal128(1, 38)), countDigits(toDecimal128(-1, 38));
Response
┌─countDigits(toDecimal32(1, 9))─┬─countDigits(toDecimal32(-1, 9))─┬─countDigits(toDecimal64(1, 18))─┬─countDigits(toDecimal64(-1, 18))─┬─countDigits(toDecimal128(1, 38))─┬─countDigits(toDecimal128(-1, 38))─┐
│ 10 │ 10 │ 19 │ 19 │ 39 │ 39 │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el nombre de la base de datos actual. Es útil en los parámetros del motor de tabla de las sentencias
currentDatabase
CREATE TABLE en las que necesitas especificar la base de datos.
Consulta también la sentencia
SET.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
currentDatabase()
current_database,
DATABASE,
SCHEMA
Argumentos
- Ninguno.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT currentDatabase()
Sintaxis SQL estándar sin paréntesis
Response
┌─currentDatabase()─┐
│ default │
└───────────────────┘
Query
SELECT CURRENT_DATABASE
Response
┌─CURRENT_DATABASE─┐
│ default │
└──────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los perfiles de configuración del usuario actual.
currentProfiles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
currentProfiles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT currentProfiles();
Response
┌─currentProfiles()─────────────────────────────┐
│ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics'] │
└───────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.2.0 Devuelve el id de consulta actual.
currentQueryID
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
currentQueryID()
current_query_id
Argumentos
- Ninguno.
Query
SELECT currentQueryID();
Response
┌─currentQueryID()─────────────────────┐
│ 1280d0e8-1a08-4524-be6e-77975bb68e7d │
└──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los roles asignados al usuario actual.
currentRoles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
currentRoles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT currentRoles();
Response
┌─currentRoles()─────────────────────────────────┐
│ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Igual que la función
currentSchemas
currentDatabase, pero
- acepta un argumento booleano que se ignora
- devuelve el nombre de la base de datos como un array con un único valor.
currentSchemas solo existe por compatibilidad con PostgreSQL.
Use
currentDatabase en su lugar.
Consulte también la sentencia
SET.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
currentSchemas(bool)
current_schemas
Argumentos
bool— Un valor booleano que se ignora.
Bool
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT currentSchemas(true)
Response
┌─currentSchemas(true)─┐
│ ['default'] │
└──────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve el nombre del usuario actual. En el caso de una consulta distribuida, se devuelve el nombre del usuario que inició la consulta.
currentUser
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Alias:
currentUser()
session_user,
current_user,
user
Argumentos
- Ninguno.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT currentUser()
Sintaxis estándar de SQL sin paréntesis
Response
┌─currentUser()─┐
│ default │
└───────────────┘
Query
SELECT CURRENT_USER
Response
┌─CURRENT_USER─┐
│ default │
└──────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración predeterminados del usuario actual.
defaultProfiles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
defaultProfiles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT defaultProfiles();
Response
┌─defaultProfiles()─┐
│ ['default'] │
└───────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array de roles predeterminados para el usuario actual.
defaultRoles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
defaultRoles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT defaultRoles();
Response
┌─defaultRoles()─────────────────────────────────┐
│ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor predeterminado de un tipo de dato determinado. No incluye los valores predeterminados de las columnas personalizadas definidas por el usuario. Sintaxis
defaultValueOfArgumentType
Argumentos
defaultValueOfArgumentType(expression)
expression— Un valor de tipo arbitrario o una expresión cuyo resultado es un valor de tipo arbitrario.
Any
0 para números, una cadena vacía para cadenas o
NULL para tipos Nullable.
UInt8 o
String o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1 AS Int8));
Ejemplo de Nullable
Response
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1 AS Nullable(Int8)));
Response
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor predeterminado del nombre de tipo especificado. Sintaxis
defaultValueOfTypeName
Argumentos
defaultValueOfTypeName(type)
type— Una cadena que representa un nombre de tipo.
String
0 para números, una cadena vacía para cadenas, o
NULL para
Nullable
UInt8 o
String o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT defaultValueOfTypeName('Int8');
Ejemplo de Nullable
Response
┌─defaultValueOfTypeName('Int8')─┐
│ 0 │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)');
Response
┌─defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v26.7.0 Devuelve los dígitos de un número
digits
n a partir del
offset especificado.
El recuento comienza en 1 con la siguiente lógica:
- Si
offsetes
0, se genera una excepción, ya que
offsetestá basado en 1.
- Si
offsetes negativo, el recuento comienza
offsetdígitos desde el final del número, en lugar de desde el principio.
- Si
offsetes mayor que el número de dígitos de
n, se devuelve
0.
length sigue la siguiente lógica:
- Si
lengthes positivo, indica la cantidad de dígitos que se toman desde
offset
- Si
lengthes negativo, indica la cantidad de dígitos que se excluyen desde la derecha del número
substring, que realiza la operación análoga sobre cadenas.
Sintaxis
Argumentos
digits(n, offset[, length])
n— El número a partir del cual se calculan los dígitos.
(U)Int8o
(U)Int16o
(U)Int32o
(U)Int64
offset— La posición inicial del dígito en
n.
(U)Int8o
(U)Int16o
(U)Int32o
(U)Int64
length— Opcional. La longitud máxima de los dígitos.
(U)Int8o
(U)Int16o
(U)Int32o
(U)Int64
n, interpretados como un
UInt64. Devuelve
0 si el rango seleccionado está vacío. Los ceros a la izquierda no se conservan.
UInt64
Ejemplos
Desplazamiento positivo
Query
SELECT digits(1234567890, 7)
Desplazamiento y longitud positivos
Response
7890
Query
SELECT digits(1234567890, 7, 2)
Un desplazamiento negativo cuenta desde la derecha
Response
78
Query
SELECT digits(1234567890, -3)
La longitud negativa excluye los dígitos desde la derecha
Response
890
Query
SELECT digits(1234567890, 3, -2)
Si el desplazamiento supera el final, devuelve 0
Response
345678
Query
SELECT digits(1234567890, 11)
Response
0
Introducido en: v22.11.0 Devuelve el valor de
displayName
display_name de configuración o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor si no está configurado.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
displayName()
- Ninguno.
display_name de la configuración o el FQDN del servidor si no está definido.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT displayName();
Response
┌─displayName()─┐
│ production │
└───────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Muestra una descripción detallada de la estructura interna de una columna y de su tipo de dato.
dumpColumnStructure
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
dumpColumnStructure(x)
x— Valor cuya descripción se quiere obtener.
Any
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'));
Response
┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐
│ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array de nombres de perfiles de configuración habilitados para el usuario actual.
enabledProfiles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
enabledProfiles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT enabledProfiles();
Response
┌─enabledProfiles()─────────────────────────────────────────────────┐
│ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics', 'batch_processing'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los roles habilitados para el usuario actual.
enabledRoles
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Argumentos
enabledRoles()
- Ninguno.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT enabledRoles();
Response
┌─enabledRoles()─────────────────────────────────────────────────┐
│ ['general_data', 'sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.12.0 Devuelve el nombre en texto de un código de error numérico de ClickHouse. La correspondencia entre los códigos de error numéricos y sus nombres está disponible aquí. Sintaxis
errorCodeToName
Argumentos Valor devuelto Devuelve el nombre en texto de
errorCodeToName(error_code)
error_code.
String
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT errorCodeToName(252);
Response
┌─errorCodeToName(252)─┐
│ TOO_MANY_PARTS │
└──────────────────────┘
Introducido en: v21.3.0 Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta. Consulte también la función de tabla
file
file.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Argumentos
file(path[, default])
path— La ruta del archivo relativa a
user_files_path. Admite comodines
*,
**,
?,
{abc,def}y
{N..M}, donde
Ny
Mson números y
'abc'y
'def'son cadenas.
String
default— El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él.
Stringo
NULL
String
Ejemplos
Insertar archivos en una tabla
Query
INSERT INTO table SELECT file('a.txt'), file('b.txt');
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cantidad de espacio libre en el sistema de archivos que aloja la persistencia de la base de datos. El valor devuelto siempre es inferior al espacio libre total (
filesystemAvailable
filesystemUnreserved) porque parte del espacio está reservado para el sistema operativo.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.