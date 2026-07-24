La documentación sobre funciones que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v20.1.0

Devuelve el nombre de dominio completamente cualificado del servidor de ClickHouse.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

FQDN()

Alias: fullHostName

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el nombre de dominio completamente cualificado del servidor de ClickHouse. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fqdn()

Response ┌─FQDN()────────────────────────┐ │ clickhouse.us-east-2.internal │ └───────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

AA:BB:CC:DD:EE:FF (números en hexadecimal separados por dos puntos) como cadena. Interpreta un número UInt64 como una dirección MAC en orden big-endian. Devuelve la dirección MAC correspondiente en formato(números en hexadecimal separados por dos puntos) como cadena.

Sintaxis

MACNumToString(num)

Argumentos

num — Número de tipo UInt64. UInt64

Valor devuelto

Devuelve una dirección MAC en formato AA:BB:CC:DD:EE:FF. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT MACNumToString( 149809441867716 ) AS mac_address;

Response ┌─mac_address───────┐ │ 88:00:11:22:33:44 │ └───────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

La función inversa de MACNumToString. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0.

Sintaxis

MACStringToNum(s)

Argumentos

s — Cadena con la dirección MAC. String

Valor devuelto

Devuelve un número UInt64. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT MACStringToNum( '01:02:03:04:05:06' ) AS mac_numeric;

Response 1108152157446

Introducido en: v1.1.0

Dada una dirección MAC con el formato AA:BB:CC:DD:EE:FF (números hexadecimales separados por dos puntos), devuelve los tres primeros octetos como un número UInt64. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0.

Sintaxis

MACStringToOUI(s)

Argumentos

s — Cadena con la dirección MAC. String

Valor devuelto

Los tres primeros octetos como número UInt64. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT MACStringToOUI( '00:50:56:12:34:56' ) AS oui;

Response 20566

Introducido en: v25.11.0

Si el usuario de la sesión se ha cambiado con el comando EXECUTE AS, esta función devuelve el nombre del usuario original que se utilizó para autenticarse y crear la sesión. Alias: authUser()

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

authenticatedUser()

Alias: authUser

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

El nombre del usuario autenticado. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query EXECUTE as u1; SELECT currentUser(), authenticatedUser();

Response ┌─currentUser()─┬─authenticatedUser()─┐ │ u1 │ default │ └───────────────┴─────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Crea un gráfico de barras. Dibuja una banda con un ancho proporcional a (x - min) y de width caracteres cuando x = max. La banda se dibuja con una precisión de un octavo de carácter.

Sintaxis

bar(x, min, max[, width])

Argumentos

Valor devuelto

Devuelve una cadena que representa una barra de arte Unicode. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT toHour(EventTime) AS h, count () AS c, bar(c, 0 , 600000 , 20 ) AS bar FROM test . hits GROUP BY h ORDER BY h ASC

Response ┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐ │ 0 │ 292907 │ █████████▋ │ │ 1 │ 180563 │ ██████ │ │ 2 │ 114861 │ ███▋ │ │ 3 │ 85069 │ ██▋ │ │ 4 │ 68543 │ ██▎ │ │ 5 │ 78116 │ ██▌ │ │ 6 │ 113474 │ ███▋ │ │ 7 │ 170678 │ █████▋ │ │ 8 │ 278380 │ █████████▎ │ │ 9 │ 391053 │ █████████████ │ │ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │ │ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │ │ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │ │ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │ │ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │ │ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │ │ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │ │ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │ │ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │ │ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │ │ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │ │ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │ │ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │ │ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │ └────┴────────┴────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un número de secuencia del bloque que contiene la fila y que aumenta de forma monótona. El número de bloque devuelto se actualiza en la medida de lo posible; es decir, puede no ser totalmente preciso.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

blockNumber()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Número de secuencia del bloque de datos en el que se encuentra la fila. UInt64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT blockNumber() FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10 ) SETTINGS max_block_size = 2

Response ┌─blockNumber()─┐ │ 7 │ │ 7 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 8 │ │ 8 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 9 │ │ 9 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 10 │ │ 10 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 11 │ │ 11 │ └───────────────┘

Introducido en: v20.3.0

Devuelve el tamaño sin comprimir, en bytes, de un bloque de valores almacenado en disco.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

blockSerializedSize(x1[, x2[, ...]])

Argumentos

x1[, x2, ...] — Cualquier cantidad de valores para los que se obtiene el tamaño sin comprimir del bloque. Any

Valor devuelto

Devuelve la cantidad de bytes que se escribirán en disco para un bloque de valores sin compresión. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT blockSerializedSize(maxState( 1 )) AS x;

Response ┌─x─┐ │ 2 │ └───┘

Introducido en: v1.1.0

En ClickHouse, las consultas se procesan en bloques (fragmentos). Esta función devuelve el tamaño (número de filas) del bloque sobre el que se invoca.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

blockSize ()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el número de filas del bloque actual. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT blockSize () FROM system . numbers LIMIT 5

Response ┌─blockSize()─┐ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ └─────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Devuelve el ID de compilación generado por un compilador para el binario en ejecución del servidor ClickHouse. Si se ejecuta en el contexto de una tabla distribuida, esta función genera una columna normal con valores correspondientes a cada segmento. De lo contrario, produce un valor constante.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

buildId()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el ID de compilación. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT buildId()

Response ┌─buildId()────────────────────────────────┐ │ AB668BEF095FAA6BD26537F197AC2AF48A927FB4 │ └──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Devuelve una estimación del tamaño en bytes sin comprimir de sus argumentos en memoria. Para argumentos de tipo String , la función devuelve la longitud de la cadena + 8 (longitud). Si la función tiene varios argumentos, acumula sus tamaños en bytes.

Sintaxis

byteSize(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Valores de cualquier tipo de dato cuyo tamaño en bytes sin comprimir se desea estimar. Any

Valor devuelto

Devuelve una estimación del tamaño en bytes de los argumentos en memoria. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT byteSize( 'string' )

Response ┌─byteSize('string')─┐ │ 15 │ └────────────────────┘

Varios argumentos

Query SELECT byteSize( NULL , 1 , 0 . 3 , '' )

Response ┌─byteSize(NULL, 1, 0.3, '')─┐ │ 19 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v22.9.0

features ). Evalúa un modelo externo de catboost. CatBoost es una biblioteca de gradient boosting de código abierto desarrollada por Yandex para aprendizaje automático. Acepta una ruta a un modelo catboost y los argumentos del modelo ().

Requisitos previos

Compilar la biblioteca de evaluación de catboost

libcatboostmodel.<so|dylib> debe estar disponible. Consulta la Antes de evaluar modelos catboost, la bibliotecadebe estar disponible. Consulta la documentación de CatBoost para ver cómo compilarla.

A continuación, especifica la ruta a libcatboostmodel.<so|dylib> en la configuración de ClickHouse:

< clickhouse > ... < catboost_lib_path > /path/to/libcatboostmodel.so </ catboost_lib_path > ... </ clickhouse >

Por razones de seguridad y aislamiento, la evaluación del modelo no se ejecuta en el proceso del servidor, sino en el proceso clickhouse-library-bridge. En la primera ejecución de catboostEvaluate() , el servidor inicia el proceso clickhouse-library-bridge si aún no está en ejecución. Ambos procesos se comunican mediante una interfaz HTTP. De forma predeterminada, se utiliza el puerto 9012 . Se puede especificar un puerto diferente de la siguiente manera; esto resulta útil si el puerto 9012 ya está asignado a otro servicio.

< library_bridge > < port > 9019 </ port > </ library_bridge >

Entrene un modelo catboost con libcatboost

Consulte Training and applying models para saber cómo entrenar modelos catboost a partir de un conjunto de datos de entrenamiento.

El archivo del modelo debe estar ubicado dentro del directorio user_files , como ocurre con la función file

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

catboostEvaluate(path_to_model, feature_1[, feature_2, ..., feature_n])

Argumentos

path_to_model — Ruta al modelo de CatBoost, ubicado dentro del directorio user_files . const String

— Ruta al modelo de CatBoost, ubicado dentro del directorio . feature — Una o más características/argumentos del modelo. Float*

Valor devuelto

Devuelve el resultado de la evaluación del modelo. Float64

Ejemplos

catboostEvaluate

Query SELECT catboostEvaluate( '/var/lib/clickhouse/user_files/occupy.bin' , Temperature, Humidity, Light, CO2, HumidityRatio) AS prediction FROM occupancy LIMIT 1

Response 4.695691092573497

Introducido en: v26.2.0

Convierte un color del espacio de color perceptivo OKLab al espacio de color sRGB.

El color de entrada se especifica en el espacio de color OKLab. Si los valores de entrada quedan fuera de los rangos típicos de OKLab, el resultado depende de la implementación.

OKLab usa tres componentes:

L: luminosidad perceptiva (normalmente en el rango [0..1])

a: eje oponente verde-rojo

b: eje oponente azul-amarillo

Los componentes a y b son teóricamente ilimitados, pero en la práctica se sitúan entre -0.4 y 0.4. OKLab está diseñado para ser perceptualmente uniforme sin dejar de ser poco costoso de calcular.

La conversión está pensada para ser la inversa de colorSRGBToOKLAB y consta de las siguientes etapas:

Conversión de OKLab a sRGB lineal. Conversión de sRGB lineal a sRGB codificado con gamma.

El argumento gamma opcional especifica el exponente utilizado al convertir de sRGB lineal a valores RGB codificados con gamma. Si no se especifica, se usa un valor gamma predeterminado para mantener la coherencia con colorSRGBToOKLAB.

Para obtener más información sobre el espacio de color OKLab y su relación con sRGB, consulte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/oklab

Sintaxis

colorOKLABToSRGB(tuple [, gamma])

Argumentos

tuple — Una tupla de tres valores numéricos L , a , b , donde L está dentro del rango [0...1] . Tuple(Float64, Float64, Float64)

— Una tupla de tres valores numéricos , , , donde está dentro del rango . gamma — Opcional. El exponente que se utiliza para transformar sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando (x ^ (1 / gamma)) * 255 a cada canal x . El valor predeterminado es 2.2 . Float64

Valor devuelto

Devuelve una tupla (R, G, B) que representa valores de color sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

Ejemplos

Convertir OKLAB a sRGB (Float)

Query SELECT colorOKLABToSRGB(( 0 . 4466 , 0 . 0991 , 0 . 44 )) AS rgb;

Response ┌─rgb──────────────────────┐ │ (198.07056923258935,0,0) │ └──────────────────────────┘

Convertir OKLAB a sRGB (UInt8)

Query WITH colorOKLABToSRGB(( 0 . 7 , 0 . 1 , 0 . 54 )) AS t SELECT tuple(toUInt8( t . 1 ), toUInt8( t . 2 ), toUInt8( t . 3 )) AS RGB;

Response ┌─RGB──────────┐ │ (255,0,0) │ └──────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Convierte un color del espacio de color perceptualmente uniforme OKLCH al conocido espacio de color sRGB.

Si L está fuera del rango [0...1] , C es negativo o H está fuera del rango [0...360] , el resultado depende de la implementación.

OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el rango [0...1] ), C (croma >= 0 ) y H (tono en grados dentro de [0...360] ). OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y seguir siendo barato de calcular.

La conversión es la inversa de colorSRGBToOKLCH

OKLCH a OKLab. OKLab a sRGB lineal sRGB lineal a sRGB

El segundo argumento, gamma, se utiliza en la última etapa.

Para consultar referencias de colores en el espacio OKLCH y cómo se corresponden con los colores sRGB, consulta https://oklch.com/

Sintaxis

colorOKLCHToSRGB(tuple [, gamma])

Argumentos

tuple — Una tupla de tres valores numéricos L , C , H , donde L está en el intervalo [0...1] , C >= 0 y H está en el intervalo [0...360] . Tuple(Float64, Float64, Float64)

— Una tupla de tres valores numéricos , , , donde está en el intervalo , y está en el intervalo . gamma — Opcional. El exponente que se utiliza para convertir sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando (x ^ (1 / gamma)) * 255 a cada canal x . El valor predeterminado es 2.2 . Float64

Valor devuelto

Devuelve una tupla (R, G, B) que representa los valores de color sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

Ejemplos

Convertir OKLCH a sRGB

Query SELECT colorOKLCHToSRGB(( 0 . 6 , 0 . 12 , 40 )) AS rgb;

Response ┌─rgb───────────────────────────────────────────────────────┐ │ (186.02058688365264,100.68677189684993,71.67819977081575) │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Convertir de OKLCH a sRGB (UInt8)

Query WITH colorOKLCHToSRGB(( 0 . 6 , 0 . 12 , 40 )) AS t SELECT tuple(toUInt8( t . 1 ), toUInt8( t . 2 ), toUInt8( t . 3 )) AS RGB;

Response ┌─RGB──────────┐ │ (186,100,71) │ └──────────────┘

Introducido en: v26.2.0

Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLAB, que es perceptualmente uniforme.

Si algún canal de entrada está fuera de [0...255] o el valor de gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.

OKLAB es un espacio de color perceptualmente uniforme. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el intervalo [0...1] ), a (eje verde-rojo) y b (eje azul-amarillo) . OKLab está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, ser poco costoso de calcular.

La conversión consta de dos etapas:

sRGB a sRGB lineal sRGB lineal a OKLab

Sintaxis

colorSRGBToOKLAB(tuple[, gamma])

Argumentos

tuple — Tupla de tres valores R, G y B en el rango [0...255] . Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)

— Tupla de tres valores R, G y B en el rango . gamma — Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB al aplicar (x / 255)^gamma a cada canal x . El valor predeterminado es 2.2 . Float64

Valor devuelto

(L, a, b) que representa los valores del espacio de color OKLAB. Devuelve una tuplaque representa los valores del espacio de color OKLAB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

Ejemplos

Convertir sRGB a OKLAB

Query SELECT colorSRGBToOKLAB(( 128 , 64 , 32 ), 2 . 2 ) AS lab;

Response ┌─lab──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (0.4436238384931984,0.07266246769242975,0.07500108778529994) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.7.0

Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLCH, perceptualmente uniforme.

Si algún canal de entrada está fuera de [0...255] o el valor gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.

OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el intervalo [0...1] ), C (croma >= 0 ) y H (el tono en grados dentro de [0...360] ). OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, tener un coste de cálculo bajo.

La conversión consta de tres etapas:

sRGB a sRGB lineal sRGB lineal a OKLab OKLab a OKLCH.

Para consultar referencias de colores en el espacio OKLCH y cómo se corresponden con los colores sRGB, consulte https://OKLCH.com/

Sintaxis

colorSRGBToOKLCH(tuple[, gamma])

Argumentos

tuple — Tupla de tres valores R, G, B en el intervalo [0...255] . Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)

— Tupla de tres valores R, G, B en el intervalo . gamma — Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB aplicando (x / 255)^gamma a cada canal x . El valor predeterminado es 2.2 . Float64

Valor devuelto

Devuelve una tupla (L, C, H) que representa los valores del espacio de color OKLCH. Tuple(Float64, Float64, Float64)

Ejemplos

Convertir sRGB a OKLCH

Query SELECT colorSRGBToOKLCH(( 128 , 64 , 32 ), 2 . 2 ) AS lch;

Response ┌─lch───────────────────────────────────────────────────────┐ │ (0.4436238384931984,0.1044269954567863,45.90734548193018) │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.3.0

Devuelve el ID de la conexión del cliente que envió la consulta actual. Esta función resulta especialmente útil en tareas de depuración. Se creó para mantener la compatibilidad con la función CONNECTION_ID de MySQL. No suele utilizarse en consultas de producción.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos con los mismos argumentos.

Sintaxis

connectionId()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el ID de la conexión del cliente actual. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT connectionId();

Response ┌─connectionId()─┐ │ 0 │ └────────────────┘

Introducido en: v20.8.0

Devuelve la cantidad de dígitos decimales necesarios para representar un valor.

Esta función tiene en cuenta las escalas de los valores decimales; es decir, calcula el resultado sobre el tipo entero subyacente, que es (value * scale) . Por ejemplo: countDigits(42) = 2

countDigits(42.000) = 5

countDigits(0.04200) = 4

Decimal64 con countDigits(x) > 18 , aunque es más lento que Puede comprobar el desbordamiento decimal decon, aunque es más lento que isDecimalOverflow

Sintaxis

countDigits(x)

Argumentos

x — Un valor entero o decimal. (U)Int* o Decimal

Valor devuelto

x . UInt8 Devuelve el número de dígitos necesarios para representar

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT countDigits(toDecimal32( 1 , 9 )), countDigits(toDecimal32( - 1 , 9 )), countDigits(toDecimal64( 1 , 18 )), countDigits(toDecimal64( - 1 , 18 )), countDigits(toDecimal128( 1 , 38 )), countDigits(toDecimal128( - 1 , 38 ));

Response ┌─countDigits(toDecimal32(1, 9))─┬─countDigits(toDecimal32(-1, 9))─┬─countDigits(toDecimal64(1, 18))─┬─countDigits(toDecimal64(-1, 18))─┬─countDigits(toDecimal128(1, 38))─┬─countDigits(toDecimal128(-1, 38))─┐ │ 10 │ 10 │ 19 │ 19 │ 39 │ 39 │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el nombre de la base de datos actual. Es útil en los parámetros del motor de tabla de las sentencias CREATE TABLE en las que necesitas especificar la base de datos.

Consulta también la sentencia SET

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

currentDatabase()

Alias: current_database , DATABASE , SCHEMA

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el nombre de la base de datos actual. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT currentDatabase()

Response ┌─currentDatabase()─┐ │ default │ └───────────────────┘

Sintaxis SQL estándar sin paréntesis

Query SELECT CURRENT_DATABASE

Response ┌─CURRENT_DATABASE─┐ │ default │ └──────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array con los perfiles de configuración del usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

currentProfiles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array de perfiles de configuración del usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT currentProfiles();

Response ┌─currentProfiles()─────────────────────────────┐ │ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics'] │ └───────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v25.2.0

Devuelve el id de consulta actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

currentQueryID()

Alias: current_query_id

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT currentQueryID();

Response ┌─currentQueryID()─────────────────────┐ │ 1280d0e8-1a08-4524-be6e-77975bb68e7d │ └──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array con los roles asignados al usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

currentRoles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array con los roles asignados al usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT currentRoles();

Response ┌─currentRoles()─────────────────────────────────┐ │ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Igual que la función currentDatabase , pero

acepta un argumento booleano que se ignora

devuelve el nombre de la base de datos como un array con un único valor.

La función currentSchemas solo existe por compatibilidad con PostgreSQL. Use currentDatabase en su lugar.

Consulte también la sentencia SET

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

currentSchemas(bool)

Alias: current_schemas

Argumentos

bool — Un valor booleano que se ignora. Bool

Valor devuelto

Devuelve un array de un solo elemento con el nombre de la base de datos actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT currentSchemas(true)

Response ┌─currentSchemas(true)─┐ │ ['default'] │ └──────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Devuelve el nombre del usuario actual. En el caso de una consulta distribuida, se devuelve el nombre del usuario que inició la consulta.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.

Sintaxis

currentUser()

Alias: session_user , current_user , user

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve el nombre del usuario actual o, en caso contrario, el inicio de sesión del usuario que inició la consulta. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT currentUser()

Response ┌─currentUser()─┐ │ default │ └───────────────┘

Sintaxis estándar de SQL sin paréntesis

Query SELECT CURRENT_USER

Response ┌─CURRENT_USER─┐ │ default │ └──────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración predeterminados del usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

defaultProfiles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración predeterminados del usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT defaultProfiles();

Response ┌─defaultProfiles()─┐ │ ['default'] │ └───────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array de roles predeterminados para el usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

defaultRoles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array de roles predeterminados del usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT defaultRoles();

Response ┌─defaultRoles()─────────────────────────────────┐ │ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el valor predeterminado de un tipo de dato determinado. No incluye los valores predeterminados de las columnas personalizadas definidas por el usuario.

Sintaxis

defaultValueOfArgumentType(expression)

Argumentos

expression — Un valor de tipo arbitrario o una expresión cuyo resultado es un valor de tipo arbitrario. Any

Valor devuelto

0 para números, una cadena vacía para cadenas o NULL para tipos Nullable. String o NULL Devuelvepara números, una cadena vacía para cadenas opara tipos Nullable. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST ( 1 AS Int8));

Response ┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────────────────────┘

Ejemplo de Nullable

Query SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST ( 1 AS Nullable(Int8)));

Response ┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el valor predeterminado del nombre de tipo especificado.

Sintaxis

defaultValueOfTypeName( type )

Argumentos

type — Una cadena que representa un nombre de tipo. String

Valor devuelto

0 para números, una cadena vacía para cadenas, o NULL para Nullable UInt8 o String o NULL Devuelve el valor predeterminado para el nombre de tipo especificado:para números, una cadena vacía para cadenas, opara

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT defaultValueOfTypeName( 'Int8' );

Response ┌─defaultValueOfTypeName('Int8')─┐ │ 0 │ └────────────────────────────────┘

Ejemplo de Nullable

Query SELECT defaultValueOfTypeName( 'Nullable(Int8)' );

Response ┌─defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v26.7.0

Devuelve los dígitos de un número n a partir del offset especificado. El recuento comienza en 1 con la siguiente lógica:

Si offset es 0 , se genera una excepción, ya que offset está basado en 1.

es , se genera una excepción, ya que está basado en 1. Si offset es negativo, el recuento comienza offset dígitos desde el final del número, en lugar de desde el principio.

es negativo, el recuento comienza dígitos desde el final del número, en lugar de desde el principio. Si offset es mayor que el número de dígitos de n , se devuelve 0 .

Un argumento opcional length sigue la siguiente lógica:

Si length es positivo, indica la cantidad de dígitos que se toman desde offset

es positivo, indica la cantidad de dígitos que se toman desde Si length es negativo, indica la cantidad de dígitos que se excluyen desde la derecha del número

Véase también la función substring , que realiza la operación análoga sobre cadenas.

Sintaxis

digits(n, offset[, length])

Argumentos

n — El número a partir del cual se calculan los dígitos. (U)Int8 o (U)Int16 o (U)Int32 o (U)Int64

— El número a partir del cual se calculan los dígitos. o o o offset — La posición inicial del dígito en n . (U)Int8 o (U)Int16 o (U)Int32 o (U)Int64

— La posición inicial del dígito en . o o o length — Opcional. La longitud máxima de los dígitos. (U)Int8 o (U)Int16 o (U)Int32 o (U)Int64

Valor devuelto

n , interpretados como un UInt64 . Devuelve 0 si el rango seleccionado está vacío. Los ceros a la izquierda no se conservan. Los dígitos seleccionados de, interpretados como un. Devuelvesi el rango seleccionado está vacío. Los ceros a la izquierda no se conservan. UInt64

Ejemplos

Desplazamiento positivo

Query SELECT digits( 1234567890 , 7 )

Response 7890

Desplazamiento y longitud positivos

Query SELECT digits( 1234567890 , 7 , 2 )

Response 78

Un desplazamiento negativo cuenta desde la derecha

Query SELECT digits( 1234567890 , - 3 )

Response 890

La longitud negativa excluye los dígitos desde la derecha

Query SELECT digits( 1234567890 , 3 , - 2 )

Response 345678

Si el desplazamiento supera el final, devuelve 0

Query SELECT digits( 1234567890 , 11 )

Response 0

Introducido en: v22.11.0

display_name de Devuelve el valor dede configuración o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor si no está configurado.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

displayName()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

display_name de la configuración o el FQDN del servidor si no está definido. Devuelve el valor dede la configuración o el FQDN del servidor si no está definido. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT displayName();

Response ┌─displayName()─┐ │ production │ └───────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Muestra una descripción detallada de la estructura interna de una columna y de su tipo de dato.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.

Sintaxis

dumpColumnStructure(x)

Argumentos

x — Valor cuya descripción se quiere obtener. Any

Valor devuelto

Devuelve una descripción de la estructura de la columna utilizada para representar el valor. String

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT dumpColumnStructure( CAST ( '2018-01-01 01:02:03' , 'DateTime' ));

Response ┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐ │ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array de nombres de perfiles de configuración habilitados para el usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

enabledProfiles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración habilitados para el usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT enabledProfiles();

Response ┌─enabledProfiles()─────────────────────────────────────────────────┐ │ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics', 'batch_processing'] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.9.0

Devuelve un array con los roles habilitados para el usuario actual.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.

Sintaxis

enabledRoles()

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve un array con los nombres de los roles habilitados para el usuario actual. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT enabledRoles();

Response ┌─enabledRoles()─────────────────────────────────────────────────┐ │ ['general_data', 'sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.12.0

Devuelve el nombre en texto de un código de error numérico de ClickHouse. La correspondencia entre los códigos de error numéricos y sus nombres está disponible aquí

Sintaxis

errorCodeToName(error_code)

Argumentos

error_code — Código de error de ClickHouse. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

error_code . String Devuelve el nombre en texto de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT errorCodeToName( 252 );

Response ┌─errorCodeToName(252)─┐ │ TOO_MANY_PARTS │ └──────────────────────┘

Introducido en: v21.3.0

Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta.

Consulte también la función de tabla file

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

file ( path [, default])

Argumentos

path — La ruta del archivo relativa a user_files_path . Admite comodines * , ** , ? , {abc,def} y {N..M} , donde N y M son números y 'abc' y 'def' son cadenas. String

— La ruta del archivo relativa a . Admite comodines , , , y , donde y son números y y son cadenas. default — El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él. String o NULL

Valor devuelto

Devuelve el contenido del archivo como una cadena. String

Ejemplos

Insertar archivos en una tabla

Query INSERT INTO table SELECT file ( 'a.txt' ), file ( 'b.txt' );

Introducido en: v20.1.0

Devuelve la cantidad de espacio libre en el sistema de archivos que aloja la persistencia de la base de datos. El valor devuelto siempre es inferior al espacio libre total ( filesystemUnreserved ) porque parte del espacio está reservado para el sistema operativo.

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis