Skip to main content
La documentación sobre funciones que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions.

FQDN

Introducido en: v20.1.0 Devuelve el nombre de dominio completamente cualificado del servidor de ClickHouse.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: fullHostName Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el nombre de dominio completamente cualificado del servidor de ClickHouse. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

MACNumToString

Introducido en: v1.1.0 Interpreta un número UInt64 como una dirección MAC en orden big-endian. Devuelve la dirección MAC correspondiente en formato AA:BB:CC:DD:EE:FF (números en hexadecimal separados por dos puntos) como cadena. Sintaxis
Argumentos
  • num — Número de tipo UInt64. UInt64
Valor devuelto Devuelve una dirección MAC en formato AA:BB:CC:DD:EE:FF. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

MACStringToNum

Introducido en: v1.1.0 La función inversa de MACNumToString. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena con la dirección MAC. String
Valor devuelto Devuelve un número UInt64. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

MACStringToOUI

Introducido en: v1.1.0 Dada una dirección MAC con el formato AA:BB:CC:DD:EE:FF (números hexadecimales separados por dos puntos), devuelve los tres primeros octetos como un número UInt64. Si la dirección MAC tiene un formato no válido, devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • s — Cadena con la dirección MAC. String
Valor devuelto Los tres primeros octetos como número UInt64. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

authenticatedUser

Introducido en: v25.11.0 Si el usuario de la sesión se ha cambiado con el comando EXECUTE AS, esta función devuelve el nombre del usuario original que se utilizó para autenticarse y crear la sesión. Alias: authUser()
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: authUser Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto El nombre del usuario autenticado. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

bar

Introducido en: v1.1.0 Crea un gráfico de barras. Dibuja una banda con un ancho proporcional a (x - min) y de width caracteres cuando x = max. La banda se dibuja con una precisión de un octavo de carácter. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena que representa una barra de arte Unicode. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

blockNumber

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un número de secuencia del bloque que contiene la fila y que aumenta de forma monótona. El número de bloque devuelto se actualiza en la medida de lo posible; es decir, puede no ser totalmente preciso.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Número de secuencia del bloque de datos en el que se encuentra la fila. UInt64 Ejemplos Uso básico
Query
Response

blockSerializedSize

Introducido en: v20.3.0 Devuelve el tamaño sin comprimir, en bytes, de un bloque de valores almacenado en disco.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • x1[, x2, ...] — Cualquier cantidad de valores para los que se obtiene el tamaño sin comprimir del bloque. Any
Valor devuelto Devuelve la cantidad de bytes que se escribirán en disco para un bloque de valores sin compresión. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

blockSize

Introducido en: v1.1.0 En ClickHouse, las consultas se procesan en bloques (fragmentos). Esta función devuelve el tamaño (número de filas) del bloque sobre el que se invoca.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el número de filas del bloque actual. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

buildId

Introducido en: v20.5.0 Devuelve el ID de compilación generado por un compilador para el binario en ejecución del servidor ClickHouse. Si se ejecuta en el contexto de una tabla distribuida, esta función genera una columna normal con valores correspondientes a cada segmento. De lo contrario, produce un valor constante.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el ID de compilación. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

byteSize

Introducido en: v21.1.0 Devuelve una estimación del tamaño en bytes sin comprimir de sus argumentos en memoria. Para argumentos de tipo String, la función devuelve la longitud de la cadena + 8 (longitud). Si la función tiene varios argumentos, acumula sus tamaños en bytes. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Valores de cualquier tipo de dato cuyo tamaño en bytes sin comprimir se desea estimar. Any
Valor devuelto Devuelve una estimación del tamaño en bytes de los argumentos en memoria. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Varios argumentos
Query
Response

catboostEvaluate

Introducido en: v22.9.0 Evalúa un modelo externo de catboost. CatBoost es una biblioteca de gradient boosting de código abierto desarrollada por Yandex para aprendizaje automático. Acepta una ruta a un modelo catboost y los argumentos del modelo (features). Requisitos previos
  1. Compilar la biblioteca de evaluación de catboost
Antes de evaluar modelos catboost, la biblioteca libcatboostmodel.<so|dylib> debe estar disponible. Consulta la documentación de CatBoost para ver cómo compilarla. A continuación, especifica la ruta a libcatboostmodel.<so|dylib> en la configuración de ClickHouse:
Por razones de seguridad y aislamiento, la evaluación del modelo no se ejecuta en el proceso del servidor, sino en el proceso clickhouse-library-bridge. En la primera ejecución de catboostEvaluate(), el servidor inicia el proceso clickhouse-library-bridge si aún no está en ejecución. Ambos procesos se comunican mediante una interfaz HTTP. De forma predeterminada, se utiliza el puerto 9012. Se puede especificar un puerto diferente de la siguiente manera; esto resulta útil si el puerto 9012 ya está asignado a otro servicio.
  1. Entrene un modelo catboost con libcatboost
Consulte Training and applying models para saber cómo entrenar modelos catboost a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. El archivo del modelo debe estar ubicado dentro del directorio user_files, como ocurre con la función file.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • path_to_model — Ruta al modelo de CatBoost, ubicado dentro del directorio user_files. const String
  • feature — Una o más características/argumentos del modelo. Float*
Valor devuelto Devuelve el resultado de la evaluación del modelo. Float64 Ejemplos catboostEvaluate
Query
Response

colorOKLABToSRGB

Introducido en: v26.2.0 Convierte un color del espacio de color perceptivo OKLab al espacio de color sRGB. El color de entrada se especifica en el espacio de color OKLab. Si los valores de entrada quedan fuera de los rangos típicos de OKLab, el resultado depende de la implementación. OKLab usa tres componentes:
  • L: luminosidad perceptiva (normalmente en el rango [0..1])
  • a: eje oponente verde-rojo
  • b: eje oponente azul-amarillo
Los componentes a y b son teóricamente ilimitados, pero en la práctica se sitúan entre -0.4 y 0.4. OKLab está diseñado para ser perceptualmente uniforme sin dejar de ser poco costoso de calcular. La conversión está pensada para ser la inversa de colorSRGBToOKLAB y consta de las siguientes etapas:
  1. Conversión de OKLab a sRGB lineal.
  2. Conversión de sRGB lineal a sRGB codificado con gamma.
El argumento gamma opcional especifica el exponente utilizado al convertir de sRGB lineal a valores RGB codificados con gamma. Si no se especifica, se usa un valor gamma predeterminado para mantener la coherencia con colorSRGBToOKLAB. Para obtener más información sobre el espacio de color OKLab y su relación con sRGB, consulte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color&#95;value/oklab . Sintaxis
Argumentos
  • tuple — Una tupla de tres valores numéricos L, a, b, donde L está dentro del rango [0...1]. Tuple(Float64, Float64, Float64)
  • gamma — Opcional. El exponente que se utiliza para transformar sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando (x ^ (1 / gamma)) * 255 a cada canal x. El valor predeterminado es 2.2. Float64
Valor devuelto Devuelve una tupla (R, G, B) que representa valores de color sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64) Ejemplos Convertir OKLAB a sRGB (Float)
Query
Response
Convertir OKLAB a sRGB (UInt8)
Query
Response

colorOKLCHToSRGB

Introducido en: v25.7.0 Convierte un color del espacio de color perceptualmente uniforme OKLCH al conocido espacio de color sRGB. Si L está fuera del rango [0...1], C es negativo o H está fuera del rango [0...360], el resultado depende de la implementación.
OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el rango [0...1]), C (croma >= 0) y H (tono en grados dentro de [0...360]). OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y seguir siendo barato de calcular.
La conversión es la inversa de colorSRGBToOKLCH:
  1. OKLCH a OKLab.
  2. OKLab a sRGB lineal
  3. sRGB lineal a sRGB
El segundo argumento, gamma, se utiliza en la última etapa. Para consultar referencias de colores en el espacio OKLCH y cómo se corresponden con los colores sRGB, consulta https://oklch.com/. Sintaxis
Argumentos
  • tuple — Una tupla de tres valores numéricos L, C, H, donde L está en el intervalo [0...1], C >= 0 y H está en el intervalo [0...360]. Tuple(Float64, Float64, Float64)
  • gamma — Opcional. El exponente que se utiliza para convertir sRGB lineal de nuevo a sRGB aplicando (x ^ (1 / gamma)) * 255 a cada canal x. El valor predeterminado es 2.2. Float64
Valor devuelto Devuelve una tupla (R, G, B) que representa los valores de color sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64) Ejemplos Convertir OKLCH a sRGB
Query
Response
Convertir de OKLCH a sRGB (UInt8)
Query
Response

colorSRGBToOKLAB

Introducido en: v26.2.0 Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLAB, que es perceptualmente uniforme. Si algún canal de entrada está fuera de [0...255] o el valor de gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.
OKLAB es un espacio de color perceptualmente uniforme. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el intervalo [0...1]), a (eje verde-rojo) y b (eje azul-amarillo). OKLab está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, ser poco costoso de calcular.
La conversión consta de dos etapas:
  1. sRGB a sRGB lineal
  2. sRGB lineal a OKLab
Sintaxis
Argumentos
  • tuple — Tupla de tres valores R, G y B en el rango [0...255]. Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
  • gamma — Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB al aplicar (x / 255)^gamma a cada canal x. El valor predeterminado es 2.2. Float64
Valor devuelto Devuelve una tupla (L, a, b) que representa los valores del espacio de color OKLAB. Tuple(Float64, Float64, Float64) Ejemplos Convertir sRGB a OKLAB
Query
Response

colorSRGBToOKLCH

Introducido en: v25.7.0 Convierte un color codificado en el espacio de color sRGB al espacio de color OKLCH, perceptualmente uniforme. Si algún canal de entrada está fuera de [0...255] o el valor gamma no es positivo, el comportamiento depende de la implementación.
OKLCH es una versión cilíndrica del espacio de color OKLab. Sus tres coordenadas son L (la luminosidad en el intervalo [0...1]), C (croma >= 0) y H (el tono en grados dentro de [0...360]). OKLab/OKLCH está diseñado para ser perceptualmente uniforme y, al mismo tiempo, tener un coste de cálculo bajo.
La conversión consta de tres etapas:
  1. sRGB a sRGB lineal
  2. sRGB lineal a OKLab
  3. OKLab a OKLCH.
Para consultar referencias de colores en el espacio OKLCH y cómo se corresponden con los colores sRGB, consulte https://OKLCH.com/. Sintaxis
Argumentos
  • tuple — Tupla de tres valores R, G, B en el intervalo [0...255]. Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
  • gamma — Opcional. Exponente que se usa para linealizar sRGB aplicando (x / 255)^gamma a cada canal x. El valor predeterminado es 2.2. Float64
Valor devuelto Devuelve una tupla (L, C, H) que representa los valores del espacio de color OKLCH. Tuple(Float64, Float64, Float64) Ejemplos Convertir sRGB a OKLCH
Query
Response

connectionId

Introducido en: v21.3.0 Devuelve el ID de la conexión del cliente que envió la consulta actual. Esta función resulta especialmente útil en tareas de depuración. Se creó para mantener la compatibilidad con la función CONNECTION_ID de MySQL. No suele utilizarse en consultas de producción.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos con los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el ID de la conexión del cliente actual. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

countDigits

Introducido en: v20.8.0 Devuelve la cantidad de dígitos decimales necesarios para representar un valor.
Esta función tiene en cuenta las escalas de los valores decimales; es decir, calcula el resultado sobre el tipo entero subyacente, que es (value * scale).Por ejemplo:
  • countDigits(42) = 2
  • countDigits(42.000) = 5
  • countDigits(0.04200) = 4
Puede comprobar el desbordamiento decimal de Decimal64 con countDigits(x) > 18, aunque es más lento que isDecimalOverflow.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número de dígitos necesarios para representar x. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

currentDatabase

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el nombre de la base de datos actual. Es útil en los parámetros del motor de tabla de las sentencias CREATE TABLE en las que necesitas especificar la base de datos. Consulta también la sentencia SET.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: current_database, DATABASE, SCHEMA Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el nombre de la base de datos actual. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Sintaxis SQL estándar sin paréntesis
Query
Response

currentProfiles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los perfiles de configuración del usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array de perfiles de configuración del usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

currentQueryID

Introducido en: v25.2.0 Devuelve el id de consulta actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: current_query_id Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos Ejemplo
Query
Response

currentRoles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los roles asignados al usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array con los roles asignados al usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

currentSchemas

Introducido en: v23.7.0 Igual que la función currentDatabase, pero
  • acepta un argumento booleano que se ignora
  • devuelve el nombre de la base de datos como un array con un único valor.
La función currentSchemas solo existe por compatibilidad con PostgreSQL. Use currentDatabase en su lugar. Consulte también la sentencia SET.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: current_schemas Argumentos
  • bool — Un valor booleano que se ignora. Bool
Valor devuelto Devuelve un array de un solo elemento con el nombre de la base de datos actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

currentUser

Introducido en: v20.1.0 Devuelve el nombre del usuario actual. En el caso de una consulta distribuida, se devuelve el nombre del usuario que inició la consulta.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes con los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: session_user, current_user, user Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el nombre del usuario actual o, en caso contrario, el inicio de sesión del usuario que inició la consulta. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Sintaxis estándar de SQL sin paréntesis
Query
Response

defaultProfiles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración predeterminados del usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración predeterminados del usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

defaultRoles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array de roles predeterminados para el usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array de roles predeterminados del usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

defaultValueOfArgumentType

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor predeterminado de un tipo de dato determinado. No incluye los valores predeterminados de las columnas personalizadas definidas por el usuario. Sintaxis
Argumentos
  • expression — Un valor de tipo arbitrario o una expresión cuyo resultado es un valor de tipo arbitrario. Any
Valor devuelto Devuelve 0 para números, una cadena vacía para cadenas o NULL para tipos Nullable. UInt8 o String o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo de Nullable
Query
Response

defaultValueOfTypeName

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor predeterminado del nombre de tipo especificado. Sintaxis
Argumentos
  • type — Una cadena que representa un nombre de tipo. String
Valor devuelto Devuelve el valor predeterminado para el nombre de tipo especificado: 0 para números, una cadena vacía para cadenas, o NULL para Nullable UInt8 o String o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo de Nullable
Query
Response

digits

Introducido en: v26.7.0 Devuelve los dígitos de un número n a partir del offset especificado. El recuento comienza en 1 con la siguiente lógica:
  • Si offset es 0, se genera una excepción, ya que offset está basado en 1.
  • Si offset es negativo, el recuento comienza offset dígitos desde el final del número, en lugar de desde el principio.
  • Si offset es mayor que el número de dígitos de n, se devuelve 0.
Un argumento opcional length sigue la siguiente lógica:
  • Si length es positivo, indica la cantidad de dígitos que se toman desde offset
  • Si length es negativo, indica la cantidad de dígitos que se excluyen desde la derecha del número
Véase también la función substring, que realiza la operación análoga sobre cadenas. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Los dígitos seleccionados de n, interpretados como un UInt64. Devuelve 0 si el rango seleccionado está vacío. Los ceros a la izquierda no se conservan. UInt64 Ejemplos Desplazamiento positivo
Query
Response
Desplazamiento y longitud positivos
Query
Response
Un desplazamiento negativo cuenta desde la derecha
Query
Response
La longitud negativa excluye los dígitos desde la derecha
Query
Response
Si el desplazamiento supera el final, devuelve 0
Query
Response

displayName

Introducido en: v22.11.0 Devuelve el valor de display_name de configuración o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor si no está configurado.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve el valor de display_name de la configuración o el FQDN del servidor si no está definido. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dumpColumnStructure

Introducido en: v1.1.0 Muestra una descripción detallada de la estructura interna de una columna y de su tipo de dato.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • x — Valor cuya descripción se quiere obtener. Any
Valor devuelto Devuelve una descripción de la estructura de la columna utilizada para representar el valor. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

enabledProfiles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array de nombres de perfiles de configuración habilitados para el usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array con los nombres de los perfiles de configuración habilitados para el usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

enabledRoles

Introducido en: v21.9.0 Devuelve un array con los roles habilitados para el usuario actual.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados distintos para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve un array con los nombres de los roles habilitados para el usuario actual. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

errorCodeToName

Introducido en: v20.12.0 Devuelve el nombre en texto de un código de error numérico de ClickHouse. La correspondencia entre los códigos de error numéricos y sus nombres está disponible aquí. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el nombre en texto de error_code. String Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

file

Introducido en: v21.3.0 Lee un archivo como una cadena y carga los datos en la columna especificada. El contenido del archivo no se interpreta. Consulte también la función de tabla file.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • path — La ruta del archivo relativa a user_files_path. Admite comodines *, **, ?, {abc,def} y {N..M}, donde N y M son números y 'abc' y 'def' son cadenas. String
  • default — El valor que se devuelve si el archivo no existe o no se puede acceder a él. String o NULL
Valor devuelto Devuelve el contenido del archivo como una cadena. String Ejemplos Insertar archivos en una tabla
Query

filesystemAvailable

Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cantidad de espacio libre en el sistema de archivos que aloja la persistencia de la base de datos. El valor devuelto siempre es inferior al espacio libre total (filesystemUnreserved) porque parte del espacio está reservado para el sistema operativo.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis