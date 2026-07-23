في ClickHouse Cloud، إذا كانت خدمتك قد أُنشئت بإصدار أقدم من 25.4، فستحتاج إلى ضبط التوافق على 25.4 على الأقل باستخدام
SET compatibility=25.4.
إنشاء جدول
راجع الوصف التفصيلي لاستعلام CREATE TABLE.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
) ENGINE = Join(join_strictness, join_type, k1[, k2, ...])
معلمات المحرك
join_strictness
join_strictness – درجة صرامة JOIN.
join_type
join_type – نوع JOIN.
الأعمدة المفتاحية
k1[, k2, ...] – الأعمدة المفتاحية من عبارة
USING التي تُجرى بها عملية
JOIN.
أدخِل المعلَمين
join_strictness و
join_type من دون علامات اقتباس، على سبيل المثال:
Join(ANY, LEFT, col1). يجب أن يتطابقا مع عملية
JOIN التي سيُستخدم الجدول فيها. إذا لم تتطابق المعلَمات، فلن يُصدر ClickHouse استثناءً وقد يعيد بيانات غير صحيحة.
تفاصيل وتوصيات
توجد بيانات جدول
تخزين البيانات
Join دائمًا في RAM. عند إدراج صفوف في جدول، يكتب ClickHouse كتل البيانات إلى الدليل على القرص لكي يمكن استعادتها عند إعادة تشغيل الخادم.
إذا أُعيد تشغيل الخادم بصورة غير سليمة، فقد تُفقد كتلة البيانات الموجودة على القرص أو تتلف. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى حذف الملف الذي يحتوي على البيانات التالفة يدويًا.
يمكنك استخدام استعلامات
اختيار البيانات وإدراجها
INSERT لإضافة البيانات إلى جداول المحرك
Join. إذا أُنشئ الجدول بدرجة الصرامة
ANY، فسيتم تجاهل البيانات ذات المفاتيح المكررة. أما مع درجة الصرامة
ALL، فتُضاف جميع الصفوف.
حالات الاستخدام الرئيسية لجداول المحرك
Join هي كما يلي:
- ضع الجدول في الطرف الأيمن ضمن عبارة
JOIN.
- استدعِ الدالة joinGet، التي تتيح لك استخراج البيانات من الجدول بالطريقة نفسها التي تستخرج بها البيانات من القاموس.
تُنفَّذ استعلامات
حذف البيانات
ALTER DELETE الخاصة بجداول المحرك
Join على شكل عمليات تعديل. وتقرأ عملية التعديل
DELETE البيانات المُصفّاة وتُعيد كتابة البيانات في الذاكرة وعلى القرص.
عند إنشاء جدول، تُطبَّق الإعدادات التالية:
القيود والإعدادات
join_use_nulls
join_use_nulls
max_rows_in_join
max_rows_in_join
max_bytes_in_join
max_bytes_in_join
join_overflow_mode
join_overflow_mode
join_any_take_last_row
join_any_take_last_row
join_use_nulls
تعطّل الاستمرارية لمحركي الجدول Join وSet. تقلّل من عبء عمليات الإدخال/الإخراج. وهي مناسبة للسيناريوهات التي تركّز على الأداء ولا تتطلب الاستمرارية. القيم الممكنة:
الاستمرارية
- 1 — مُمكّن.
- 0 — معطّل.
1.
لا يمكن استخدام الجداول ذات المحرك
Join في عمليات
GLOBAL JOIN.
يسمح المحرك
Join بتحديد الإعداد join_use_nulls في عبارة
CREATE TABLE. ويجب أن تكون قيمة
join_use_nulls في استعلام SELECT هي نفسها.
إنشاء الجدول في الجانب الأيسر:
أمثلة الاستخدام
CREATE TABLE id_val(`id` UInt32, `val` UInt32) ENGINE = TinyLog;
إنشاء جدول
INSERT INTO id_val VALUES (1,11), (2,12), (3,13);
Join للجانب الأيمن:
CREATE TABLE id_val_join(`id` UInt32, `val` UInt8) ENGINE = Join(ANY, LEFT, id);
ضمّ الجداول:
INSERT INTO id_val_join VALUES (1,21), (1,22), (3,23);
SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING (id);
بدلًا من ذلك، يمكنك استرجاع البيانات من جدول
┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐
│ 1 │ 11 │ 21 │
│ 2 │ 12 │ 0 │
│ 3 │ 13 │ 23 │
└────┴─────┴─────────────────┘
Join مع تحديد قيمة مفتاح الربط:
SELECT joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1));
حذف صف من جدول
┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐
│ 21 │
└────────────────────────────────────────────┘
Join:
ALTER TABLE id_val_join DELETE WHERE id = 3;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 21 │
└────┴─────┘