إنشاء جدول
معلمات المحرك:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = EmbeddedRocksDB([ttl, rocksdb_dir, read_only]) PRIMARY KEY(primary_key_name)
[ SETTINGS name=value, ... ]
ttl- مدة بقاء القيم. تُقبل قيمة TTL بالثواني. إذا كانت TTL تساوي 0، فسيُستخدم مثيل RocksDB عادي (من دون TTL).
rocksdb_dir- المسار إلى دليل RocksDB موجودة، أو مسار الوجهة لـ RocksDB التي سيتم إنشاؤها. يُفتح الجدول باستخدام
rocksdb_dirالمحدد.
read_only- عند تعيين
read_onlyإلى true، يُستخدم وضع القراءة فقط. بالنسبة إلى التخزين الذي يستخدم TTL، لن يتم تشغيل عملية compaction (لا يدويًا ولا تلقائيًا)، لذلك لن تُزال أي مدخلات منتهية الصلاحية.
primary_key_name– أي اسم عمود في قائمة الأعمدة.
- يجب تحديد
primary key، وهو يدعم عمودًا واحدًا فقط في المفتاح الأساسي. سيُسلسل المفتاح الأساسي بصيغة binary باعتباره
rocksdb key.
- ستُسلسل الأعمدة الأخرى غير المفتاح الأساسي بصيغة binary كقيمة
rocksdbبالترتيب المقابل.
- ستُحسَّن الاستعلامات التي تتضمن تصفية للمفتاح باستخدام
equalsأو
inإلى عمليات lookup متعددة المفاتيح من
rocksdb.
optimize_for_bulk_insert– جرى تحسين الجدول لعمليات الإدراج المجمّعة (سينشئ مسار insert ملفات SST ويستوردها إلى قاعدة بيانات rocksdb بدلًا من الكتابة إلى memtables)؛ القيمة الافتراضية:
1.
bulk_insert_block_size- الحد الأدنى لحجم ملفات SST (من حيث عدد الصفوف) التي ينشئها الإدراج المجمّع؛ القيمة الافتراضية:
1048449.
CREATE TABLE test
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key
يوجد أيضًا جدول
المقاييس
system.rocksdb، ويعرض إحصاءات rocksdb:
SELECT
name,
value
FROM system.rocksdb
┌─name──────────────────────┬─value─┐
│ no.file.opens │ 1 │
│ number.block.decompressed │ 1 │
└───────────────────────────┴───────┘
يمكنك أيضًا تغيير أي من خيارات RocksDB باستخدام
التهيئة
config:
افتراضيًا، يكون تحسين العدّ التقريبي البسيط معطّلًا، وقد يؤثر ذلك في أداء استعلامات
<rocksdb>
<options>
<max_background_jobs>8</max_background_jobs>
</options>
<column_family_options>
<num_levels>2</num_levels>
</column_family_options>
<tables>
<table>
<name>TABLE</name>
<options>
<max_background_jobs>8</max_background_jobs>
</options>
<column_family_options>
<num_levels>2</num_levels>
</column_family_options>
</table>
</tables>
</rocksdb>
count(). لتمكين هذا
التحسين، اضبط
optimize_trivial_approximate_count_query = 1. يؤثر هذا الإعداد أيضًا في
system.tables لمحرك EmbeddedRocksDB،
لذا فعِّل هذا الإعداد لرؤية القيم التقريبية لكلٍّ من
total_rows و
total_bytes.
العمليات المدعومة
عند إدراج صفوف جديدة في
عمليات الإدراج
EmbeddedRocksDB، إذا كان المفتاح موجودًا مسبقًا، فستُحدَّث القيمة، وإلا فسيُنشأ مفتاح جديد.
مثال:
INSERT INTO test VALUES ('some key', 1, 'value', 3.2);
يمكن حذف الصفوف باستخدام استعلام
الحذف
DELETE أو الأمر
TRUNCATE.
DELETE FROM test WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
ALTER TABLE test DELETE WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
TRUNCATE TABLE test;
يمكن تعديل القيم باستخدام الاستعلام
التحديثات
ALTER TABLE. ولا يمكن تعديل المفتاح الأساسي.
ALTER TABLE test UPDATE v1 = v1 * 10 + 2 WHERE key LIKE 'some%' AND v3 > 3.1;
يُدعَم ربط خاص من نوع
عمليات ربط
direct مع جداول EmbeddedRocksDB.
يتجنب هذا الـ ربط المباشر إنشاء hash table في الذاكرة، ويصل
إلى البيانات مباشرةً من EmbeddedRocksDB.
مع عمليات ربط الكبيرة، قد تلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في memory usage عند استخدام direct joins
لأنه لا يتم إنشاء hash table.
لتمكين direct joins:
SET join_algorithm = 'direct, hash'
مثال
إنشاء جدول EmbeddedRocksDB وملؤه بالبيانات
CREATE TABLE rdb
(
`key` UInt32,
`value` Array(UInt32),
`value2` String
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key
INSERT INTO rdb
SELECT
toUInt32(sipHash64(number) % 10) AS key,
[key, key+1] AS value,
('val2' || toString(key)) AS value2
FROM numbers_mt(10);
أنشئ جدولًا واملأه بالبيانات للربط مع الجدول
rdb
CREATE TABLE t2
(
`k` UInt16
)
ENGINE = TinyLog
INSERT INTO t2 SELECT number AS k
FROM numbers_mt(10)
عيّن خوارزمية الربط إلى
direct
SET join_algorithm = 'direct'
INNER JOIN
SELECT *
FROM
(
SELECT k AS key
FROM t2
) AS t2
INNER JOIN rdb ON rdb.key = t2.key
ORDER BY key ASC
┌─key─┬─rdb.key─┬─value──┬─value2─┐
│ 0 │ 0 │ [0,1] │ val20 │
│ 2 │ 2 │ [2,3] │ val22 │
│ 3 │ 3 │ [3,4] │ val23 │
│ 6 │ 6 │ [6,7] │ val26 │
│ 7 │ 7 │ [7,8] │ val27 │
│ 8 │ 8 │ [8,9] │ val28 │
│ 9 │ 9 │ [9,10] │ val29 │
└─────┴─────────┴────────┴────────┘